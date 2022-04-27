天猫国际调整市场管理规则：不当获取使用信息情节严重将被清退

站长之家(ChinaZ.com) 4月27日 消息:日前，天猫发布通知称，为了规范天猫国际平台的市场管理秩序，为消费者营造安全安心的网购环境，提升消费者的购买信心和满意度，天猫国际将依据国家相关法律法规，将《天猫国际市场管理规则》中的“泄露他人信息”调整为“不当获取使用信息”，规则于 2022 年 5 月 5 日生效。

据官方定义不当获取使用信息是指通过租借/共享账号、协助第三方扫描系统等方式获取平台商业信息/他人信息，或未经允许爬取、发布、传递、出售、使用平台商业信息/他人信息，影响天猫国际的正常运营秩序、效率、体验或致使平台商业信息/他人信息存在泄露风险行为。

其中，不当获取使用信息情节严重的违规行为将被清退，罚没保证金，并保留追究法律责任。而不当获取使用信息将被警告，店铺监管 7 天。具体如下：

违规行为 适用情形 处理措施 不当获取使用信息情节严重 （一）未经允许对外披露、共享他人信息的，如商户未经允许向非消费者本人披露订单信息和其他用户信息、在评价页面未经允许披露他人信息等； （二）不当获取使用平台商业信息，或未妥善保存信息，由此引发泄露事件。 如商户通过出租/共享店铺旺旺子账号或生意参谋账号等方式售卖所获取的平台商业信息。 （三）商户多次发生“情节一般”情形。 清退，罚没保证金，并保留追究法律责任。 不当获取使用信息 （一）不当获取使用平台商业信息，或未妥善保存信息，存在泄露风险。 如商户因出租/共享店铺旺旺子账号或生意参谋账号、非法插件获取商业秘密、未经天猫国际或他人许可的数据复制与下载等不当行为导致平台商业信息存在泄露风险等。 （二）商户因在账号管理、内部管理、合作伙伴管理、系统安全等方面存在过失而导致他人个别信息泄露或被不当使用的。 过失，指商户因自身信息安全保护措施不健全、内部管理等非故意原因导致信息泄露的。 合作伙伴管理，指软件服务、物流服务、运营服务（包括外包客服运营等）、数据分析服务等服务合作方的选择与管理。 警告，店铺监管 7 天

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