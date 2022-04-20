工信部通报37款侵害用户权益App

据New Atlas报道，由麻省理工学院（MIT）研究人员领导的一项研究表明，一种工程细菌可以保护肠道微生物群免受抗生素使用的影响。小鼠研究显示，这种细菌在肠道中分解抗生素，同时仍然允许高水平的药物进入血液。 尽管抗生素无疑是上个世纪最伟大的医学发现之一，但它们也不可否认是一种不精确的工具。研究人员早就知道抗生素在针对特定感染的过程中会杀死很多有益的细菌，但直到最近研究人员才开始了解这其中的含义。对生活在我们肠道内的数万亿细菌的更广泛的健康影响的新见解，使研究人员最近发现了健康的肠道微生物组与从免疫系统活动?