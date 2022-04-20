工信部通报37款侵害用户权益App

站长之家(ChinaZ.com) 4月20日 消息:今日，工信部表示，依据《个人信息保护法》《网络安全法》《电信条例》《电信和互联网用户个人信息保护规定》等法律法规，近期组织第三方检测机构对移动互联网应用程序（APP）进行检查。截至目前，尚有 37 款APP未完成整改。
工信部称，上述APP应在 4 月 26 日前完成整改落实工作。逾期不整改的，将依法依规组织开展相关处置工作。
据悉，人人直播、2048、如祺出行等APP上榜。
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据工信微报”微信公众号，依据《个人信息保护法》《网络安全法》《电信条例》《电信和互联网用户个人信息保护规定》等法律法规，工信部近期组织第三方检测机构对移动互联网应用程序（App）进行检查...从工信部公布的这37款App名单来看，涉及社交、直播、游戏、小说等类型，包括《脱单吧》《人人直播》《火柴人战争》等App，所涉问题有违规收集个人信息、超范围收集个人信息等......
据中央网信办举报中心微信公众号消息，因“存在发布或传播法律、法规禁止发布信息内容”，“刷宝短视频APP”日前被海南省网信办约谈；鉴于“刷宝短视频APP”运营公司认错态度良好，已自行将APP服务器注销关闭，销毁所有数据信息，故不实施处罚...过去，刷宝一直主打“看视频领现金”的营销噱头， 2020 年曾因侵害用户权益被要求整改，近日又被海南省网信办约谈...“刷宝短视频APP”已从各大应用商店下架，其官网也将下载二维码删除...
受疫情影响，这个清明节倡导文明绿色祭祀，不少地方都暂停了现场祭扫，部分园区可提供代客祭扫服务...不过大家不要轻易下载使用...此类软件中的云祭扫其实早已变了味，打着云祭扫的名义在进行商业营销...
工信部表示，已对此制定了《电信和互联网用户个人信息保护规定》，研究起草了《工业和信息化领域数据安全管理办法》等系列文件，建立行业数据安全标准体系，指导各单位规范从严推进各项工作...持续推进App个人信息保护专项整治， 2021 年全年组织对 208 万款App进行了技术检测，通报违规 1549 款，下架 514 款，有力整治违法违规行为...
海南网信办称，近期，针对人民群众反映强烈的App非法获取、超范围收集、过度索取权限等侵害公民个人信息的违法违规现象，海南省互联网信息办公室依据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《App违法违规收集使用个人信息行为认定方法》《常见类型移动互联网应用程序必要个人信息范围规定》等法律和有关规定，组织对省内用户量大、与民众生活密切相关的一批App收集使用个人信息情况进行了技术检测...各平台应主动制定健全个人信息保护相关规章制度，强化内部监督和风险防控机制......
据New Atlas报道，由麻省理工学院（MIT）研究人员领导的一项研究表明，一种工程细菌可以保护肠道微生物群免受抗生素使用的影响。小鼠研究显示，这种细菌在肠道中分解抗生素，同时仍然允许高水平的药物进入血液。 尽管抗生素无疑是上个世纪最伟大的医学发现之一，但它们也不可否认是一种不精确的工具。研究人员早就知道抗生素在针对特定感染的过程中会杀死很多有益的细菌，但直到最近研究人员才开始了解这其中的含义。对生活在我们肠道内的数万亿细菌的更广泛的健康影响的新见解，使研究人员最近发现了健康的肠道微生物组与从免疫系统活动?
为贯彻落实《规定》相关要求，提高网络产品安全漏洞管理水平，在工业和信息化部网络安全管理局的组织指导下，中国软件评测中心承建国家级移动互联网APP产品安全漏洞库...中国软件评测中心（工业和信息化部软件与集成电路促进中心）近日公布了工信部移动互联网APP产品安全漏洞库第二批技术支撑单位...未来众安天下将积极参与移动互联网行业安全研究，参与App产品重大漏洞与事件的安全应急支撑，并将通过借助安全社区的民间力量，共同为CAPPVD漏洞库提供能力支撑，助力我国移动互联网APP产品健康有序发展...
下架处理方面，因“隐私政策未设置拒绝按钮”“无账号注销功能”等违规问题累计限期整改 872 款App，累计检测违规 16600 款（检测违规， 5 个工作日，限期整改，逾期下架）；因“含有病毒木马等侵害用户的功能”等问题累计下架处理 84 款App，累计违规下架 1166 款...小米应用商店还发布了关于关闭新应用 32 位单包上传入口通知表示，为了更好地提升Android应用性能体验，降低Android应用的功......
据@凤凰科技 最新报道，苹果公司的Apple Music、App Store和播客等在线服务周二再次出现宕机，许多服务无法使用引发了大量用户的吐槽和抱怨...根据海外平台和宕机跟踪网站Downdetector上的报告显示，这次苹果的服务故障从美国东部时间周二17点左右开始...苹果工程师在耗时五个小时之后，才终于解决了问题，恢复各项服务访问...整体来看，这已经是苹果在三月份出现的第三次大规模服务宕机问题了，不少网友纷纷讨论，苹果是否遭遇了黑客入侵...
在今日的国新办新闻发布会上，工信部公布数据称，已组织对 325 家网站和APP完成适老化和信息无障碍改造...一季度对强制下载APP等问题进行了有效整治，推动主要互联网企业基本解决了存在的相关问题，同时开展了 2 批次技术抽检，检测了 61 万款APP，通报了 134 款违规APP，从而进一步净化了APP生态；紧盯重要时点，针对今年 315 晚会曝光的诱骗下载恶意APP、骚扰电话等相关问题，第一时间采取下架问题APP、关停语音专线等有力措施，并依法依规对涉事企业进行立案调查和行政处罚...二是突出感知提升......
不久前，国产掌机品牌AYANEO宣布，将在5月发布世界首款OLED屏的Winodws掌机，并进行了多轮宣发预热...这款OLED掌机将采用一块109% NTSC广色域的OL..
据共富视频报道，商丘一网友爆料称，自己发朋友圈羡慕人家工资按时发放”，同事评论我也羡慕”，随后俩人被公司一起开除...此事在网络引发热议，康..
4月13日，消费品论坛塑料废物行动联盟的16家消费和包装巨头企业联合撰写《塑料循环经济中的化学回收》，制定了未来废塑料化学回收的宏大愿景，概述..
整整一天时间，梁晓晴拍了 250 件衣服和 40 条围巾，拿到 2500 元...”正式成为淘女郎后，最开始的拍摄单价是一天 300 块钱拍 100 件衣服，后期积..
4 月 21 日，抖音直播关于发布《 2022 年抖音直播机构管理条例》的公告称，为了进一步规范MCN/公会等直播机构的经营行为，明确直播机构的行为规范..
中国广电近日还申请了中国广电 BROADNET 5G”、中国广电 CHINA BROADNET 5G”等5G相关商标，商标均为等待实质审查”状态...2019年6月，工信部正式..
可以选择加入平安合伙人，或许就可以轻松的实现月入十万+的梦想了，财务自由，也不再是梦，生活质量也会得到质的转变，那么，高返佣、零费用的平安..
导语：恩威医药股份有限公司成立于 2005 年，公司于 2020 向深交所提交恩威医药IPO上市招股书，拟闯关创业板...在“健康中国·医药补助工程”项目..
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vivo首席安全官鲁京辉受邀出席，与各位企业家在“数字经济：向阳而生”论坛上探讨了数字经济如何健康发展，并分享了vivo与中国信息通信研究院（简..
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伴随着数字化进程不断升级，投资者关系管理数字化沟通场景也日益不断丰富...富途企业服务拟定于 4 月 26 日发布《 2022 年IR数字化趋势研究报告》..
报告指出，尽管小米遭遇环比下滑，但仍以800万台的出货量稳居第一...由于三星对其2022年的产品组合进行改进，成功以24% 的份额领跑市场，较之2021..
今年 3 月，淘宝天猫“顺手买一件”新增“跨店”功能，内测商家报名的商品可通过“跨店顺手买一件”推荐给从未购买过该品类的新客户...数据显示，..
不知道你们有没有发现，这两年互联网新产品变少了，而且已经很久没有出过改变行业的产品了...最近看到一种观点，有人说互联网凉了，已经不再适合创..
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今天是地球日，这个一年一度的活动旨在促进保护环境...该公司利用2022年地球日来分享已经完成的工作、正在继续做的工作以及对未来的计划.....
据“铁路12306”微信公众号发布的消息，中国铁路12306App上新了，现已支持汽车票票务服务功能...操作方面，打开12306APP，点击“更多”找到汽车票..
4月20日晚，AMD正式解禁了锐龙7 5800X3D处理器，这是锐龙7 5800X处理器的变种版，增加了64MB容量的3D V-Cache缓存，游戏性能更高，被AMD称为世界最..
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