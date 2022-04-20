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工信部通报37款侵害用户权益App

2022-04-20 16:37 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月20日 消息:今日，工信部表示，依据《个人信息保护法》《网络安全法》《电信条例》《电信和互联网用户个人信息保护规定》等法律法规，近期组织第三方检测机构对移动互联网应用程序（APP）进行检查。截至目前，尚有 37 款APP未完成整改。

工信部称，上述APP应在 4 月 26 日前完成整改落实工作。逾期不整改的，将依法依规组织开展相关处置工作。

据悉，人人直播、2048、如祺出行等APP上榜。

QQ截图20220420163651.jpg

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