2022年4月16日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于焦尾琴的，问题是“猜一猜中国古代名琴焦尾琴的得名源于哪里?”这个问题很多人还不清楚答案是什么，下面就来为大家详细的介绍一下答案。

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猜一猜中国古代名琴焦尾琴的得名源于哪里 4月16日蚂蚁庄园最新答案

今天问题：猜一猜:中国古代名琴“焦尾琴”的得名源于?

A、琴尾有焦痕

B、制作者的名字

正确答案:琴尾有焦痕

焦尾琴，中国古代四大名琴之一。与其他三张琴相比，“焦尾”琴名直白无华，但其身世非同寻常，皆因此琴系东汉名人蔡邕所创制。《后汉书·蔡邕传》:“吴人有烧桐以爨者，邕闻火烈之声。知其良木，因请而裁为琴，果有美音，而其尾犹焦，故时人名曰焦尾琴焉。”后因称琴为焦桐。

中国古代有“四大名琴”之说，齐桓公的“号钟”，楚庄王的“绕梁”，司马相如的“绿绮”和蔡邕的“焦尾”。“焦尾”是东汉著名文学家、音乐家蔡邕亲手制作的一张琴。蔡邕在“亡命江海、远迹吴会”时，曾于烈火中抢救出一段尚未烧完、声音异常的梧桐木。他依据木头的长短、形状，制成一张七弦琴，果然声音不凡。因琴尾尚留有焦痕，就取名为“焦尾”。“焦尾”以它悦耳的音色和特有的制法闻名四海。

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