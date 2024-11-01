蚂蚁庄园入选第五届全球减贫案例

10月31日，第五届“全球减贫案例征集活动”评选结果揭晓，由蚂蚁集团报送的“蚂蚁庄园”项目获评最佳案例。

该评选由世界银行、联合国粮食及农业组织、国际农业发展基金、联合国世界粮食计划署、亚洲开发银行、中国国际减贫中心、中国互联网新闻中心共同组织，面向全球关心减贫和乡村发展的组织和个人征集原创优秀减贫和乡村发展案例，旨在以案例为载体，推广分享国内外减贫和乡村发展的成功实践。

据了解，“蚂蚁庄园”项目由蚂蚁集团在2017年开发上线，目标通过创新有趣的线上互动，发挥自身数字技术优势和支付宝平台力量，拓展公益参与形式、降低公益参与门槛，探索出带动多方参与、“大家帮大家”的公益互动模式，助力乡村困难群体获得更多帮助。

2023年，项目累计带动1.2亿爱心网友参与，撬动爱心企业捐资超2.4亿元，爱心网友直接捐款超2.4亿元。这些善款共支持了170多个公益项目，惠及约63万人次乡村儿童、女性、老人、残障人士等群体。

图:2024年10月，明星李若彤和蚂蚁庄园爱心网友等一起到甘肃省积石山县开展公益项目探访

据了解，第五届全球减贫案例征集活动自2023年11月启动，共收到申报案例1012篇，案例地点涉及老挝、柬埔寨、缅甸、巴基斯坦、约旦、西班牙、德国、希腊、埃塞俄比亚、卢旺达、圣多美和普林西比、布隆迪、汤加王国、斐济、中国等37个国家和地区。经7家机构共同评审，最终选出了105个最佳案例。

评选重点关注案例的可持续性、可操作性、可推广性和实用场景，为世界各国关注减贫的机构和人士提供减贫模式和实施方案。后续，相应案例也将按照国际标准和习惯进行改写和翻译，在全球范围内推广分享。

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