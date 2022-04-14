特斯拉收购锂矿公司是假新闻 但锂矿公司股价飙升250%

站长之家(ChinaZ.com) 4月14日 消息:最近有消息称，特斯拉收购锂矿公司Lithium Corporation，目前已证实该消息是假的。目前尚不清楚是谁制造了这一消息，但该锂矿商的一些投资者是真正可以从中受益的人，因为在此消息的背景下，锂矿公司的股价上涨了250%以上。

内布拉斯加州新闻频道报道称，最近有传言称特斯拉收购了一家锂矿公司。根据他们的信息，该传闻是在几名锂电公司员工被特斯拉聘用后出现的。4 月 13 日，一家新闻频道报道称，特斯拉已确认收购内华达州锂矿公司Lithium Corporation。

同时就在上周，特斯拉首席执行官埃隆马斯克表示，该公司实际上可能不得不直接大规模地进入采矿和提炼行业，除非成本提高。在过去的10年里，锂的价格从2012年的每吨 4450 美元上涨到 2022年的每吨 78032 美元。

不过在几天之后，消息中的主角锂矿公司Lithium发表官方声明，确认该消息是假的，并且表示该公司与特斯拉没有任何关系。他们的声明中表示：“Lithium Corporation ，一家专注于为不断增长的储能行业和高科技行业提供能源金属的北美公司，希望通知股东，与发布的新闻稿相反。根据 4 月 12 日未知方和社交媒体上流传的谣言，我们没有收到特斯拉公司的任何意向书，也没有员工离开锂电公司到特斯拉工作。如果马斯克愿意，我们很乐意与他交谈，但目前两家公司之间没有任何关系。”

消息传出后，Lithium Corporation股价上涨超过 250%。这意味着至少该公司的一些股东可以通过高价出售股票获得不少的收益。

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