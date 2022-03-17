花呗账单助手上线半年，累计发出6亿条账单进度提醒

因为偷逃少缴个人所得税，演员邓伦被追缴处罚1.06亿元，演艺生涯已经基本宣告终结...除了被代言合作品牌解约，邓伦参演的多部影视作品也都在演员表中删除了他的名字，其中包括《香蜜沉沉烬如霜》、《一千零一夜》、《因为遇见你》、《晴雅集》等...据不完全统计，邓伦共有16部影视作品尚未播出，原定于今年播出的包括与倪妮主演的电视剧《夜旅人》、与韩国艺人郑秀晶主演的电视剧《毕业季》，以及《密室大逃脱第四季》《上新了故宫第四季》等等，原定于明年播出的则有郭敬明指导的《晴雅集2泷夜曲》......