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花呗账单助手上线半年，累计发出6亿条账单进度提醒

2022-03-17 11:45 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）3月17日 消息:花呗账单助手正在成为引导用户理性消费的有效工具。今天，花呗披露了其理性消费功能上线后的效果数据。

“花呗账单助手”上线半年，已有5700万人正在使用该功能，其中近80%的人每月前往账单助手查看个人花费进度。花呗账单助手主要包括账单进度提醒、超额预警等功能，定期向用户发送账单进度，提醒用户理性消费，目前花呗累计给用户发出6亿条账单进度提醒。

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