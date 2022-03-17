花呗账单助手上线半年，累计发出6亿条账单进度提醒

站长之家（ChinaZ.com）3月17日 消息:花呗账单助手正在成为引导用户理性消费的有效工具。今天，花呗披露了其理性消费功能上线后的效果数据。
“花呗账单助手”上线半年，已有5700万人正在使用该功能，其中近80%的人每月前往账单助手查看个人花费进度。花呗账单助手主要包括账单进度提醒、超额预警等功能，定期向用户发送账单进度，提醒用户理性消费，目前花呗累计给用户发出6亿条账单进度提醒。
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以后在任何只想用微信传个文件的场合，都不用登陆微信，登录网页版文件传输助手即可...登录文件助手还不会挤掉电脑/平板登陆中的微信...在Windows端微信上，选择“仅传输文件”一键跳转...浏览器里搜索微信进入官网，点击“文件传输助手网页版”跳转...
当你在街边打印店登录网页版微信发送文件时，突然在消息列表出现一条私密信息，刚巧后面还有人在排队，相信有不少人都遇到过这么尴尬的场面...微信派”公众号宣布，微信网页版文件传输助手正式上线，告别社死瞬间...微信网页版文件传输助手的上线，意味着大家在任何只想用微信传文件的场合，都不用大张旗鼓的登录微信了...登录文件助手还不会挤掉电脑、平板登录中的微信，十分方便...2、浏览器里搜索微信进入官网，点击文件传输助手网页版”跳转...
从-中可以看到该账号近 30 天发布了 26 条作品，平均点赞数就达到了7. 88 万，转发6. 5 万...账号多条视频播放量过亿，其中一条视频播放量达到了2. 6 亿，点赞数 1000 万+，评论数 10 万+...2020 年 11 月 18 日，笑笑悟在视频号发布了一条主题为“人生路上你必须喝下的三碗水”的视频，在发布后的第三天就获得了4. 3 万点赞，目前这条视频点赞数已突破 10 万+......
昨日，快手公布了 2 月份对违规用户及内容的处罚通知，累计处理违规视频18. 6 万+，处理违规直播间14. 4 万+...2 月份，快手累计清理违规短视频 186141 条，处置违规直播间 144701 个，乐基关闭账号直播权限 18357 个，处置有效视频类举报 200979 条，处置有效直播类举报 54661 个，累计封禁用户 275888 人，累计封禁黑产账号 14400 个...
更值得关注的，反倒是陌陌的新赚钱大法...2018年6月以后，在纳斯达克交易所上市的陌陌股价就从最高点48.766美元一路下跌，直至跌破发行价再次探底...据挚文集团2021年第三季财报显示，其季度营收、净利均呈下降趋势，实现营收37.6亿元，同比下降0.2%;净利润4.0亿元，同比下降11.7%...财报显示，2021年第三季度，直播服务为集团贡献了58%的营收，实现21.67亿元的收入，但同比减少8.8%，继续延续2020年以来的直播负增长疲态...其次是大量推出新产品......
经查，邓伦在2019年至2020年期间，通过虚构业务转换收入性质进行虚假申报，偷逃个人所得税4765.82万元，其他少缴个人所得税1399.32万元...综合考虑上述情况，上海市税务局第四稽查局依据《中华人民共和国个人所得税法》《中华人民共和国税收征收管理法》《中华人民共和国行政处罚法》等相关法律法规规定，按照《上海市税务行政处罚裁量基准》，对邓伦追缴税款、加收滞纳金并处罚款，共计1.06亿元......
因为偷逃少缴个人所得税，演员邓伦被追缴处罚1.06亿元，演艺生涯已经基本宣告终结...除了被代言合作品牌解约，邓伦参演的多部影视作品也都在演员表中删除了他的名字，其中包括《香蜜沉沉烬如霜》、《一千零一夜》、《因为遇见你》、《晴雅集》等...据不完全统计，邓伦共有16部影视作品尚未播出，原定于今年播出的包括与倪妮主演的电视剧《夜旅人》、与韩国艺人郑秀晶主演的电视剧《毕业季》，以及《密室大逃脱第四季》《上新了故宫第四季》等等，原定于明年播出的则有郭敬明指导的《晴雅集2泷夜曲》......
经上海市税务局调查，演员邓伦因偷逃税款，被追缴税款、加收滞纳金并处罚款，共计1.06亿元...对于此事，央视也发表了极为严厉的评论：...邓伦被提醒督促后仍整改不彻底，既暴露出抱存侥幸心理，也折射出不把税法尊严放在眼里，不把监管权威放在心上的畸形心态...国家正加大税收综合治理力度，且强化运用技术手段，偷逃税注定徒劳...这也警醒一些演艺人员，艺术之路要想走下去，遵纪守法是前提...
菜鸟季度总营收同比增长23%达196亿元，外部收入占到67%...
为进一步提升消费者购买体验，提升直播间效率和支付转化，快手电商上线了行业首个“直播间尺码助手”功能，利用算法快速链接客户问题和尺码配置，实现秒速响应...开通后，当消费者在直播间咨询尺码相关问题时，系统将弹送尺码表...前不久天猫奢品联合品牌推出的“视频顾问”新服务正式上线，面向所有消费者开放，覆盖腕表、饰品、成衣等多类货品...
中国电信股份有限公司（下称“中国电信”或“公司”）公布2021年年度业绩，2021年全年，中国电信实现营业收入人民币4396亿元，同比增长11.7%...净..
顺丰控股发布公告称，2月速运物流业务收入同比下降3.36%，原因有二：一是受到春节节前业务高峰错位影响，2022年节前业务高峰在1月下旬，2021年节前..
韵达股份在公告中表示，2022年2月快递服务业务收入同比增长88.12%，完成业务量同比增长73.47%，主要系：2022年春节和2021年春节不在同一期间（202..
黑莓威胁情报（BlackBerry Threat Intelligence）团队刚刚发出警报 —— 一款自 2021 年 8 月存续至今的 LokiLocker 勒索软件，正在互联网上传播肆..
一项新研究首次从解剖学角度证明了两大类蝙蝠如何以不同的方式使用回声定位。根据芝加哥大学、美国自然历史博物馆和菲尔德自然史博物馆的研究人员..
这项研究对全球 500 多人进行了 5 项研究，结果发现最无聊的岗位包括数据分析、会计、保洁和银行职员...这项研究由心理学系的 Wijnand Van Tilbur..
3月19日消息，日前，中国电信股份有限公司（下称“中国电信”或“公司”）在香港公布2021年年度业绩。2021年，中国电信经营收入为人民币4,396亿元..
3月19日消息，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）发布关于收到供应商定点通知的公告。公告称，公司近日收到了RobertBoschGmbH（以下简..
在近日的股东大会上，三星设备解决方案部门首席执行官 Kyehyun Kyung 表示，该公司芯片代工厂正在努力提升先进工艺节点的良品率。他解释称，每个新..
王荣辉关联的5家在业的企业存在多项风险信息，其中广州纽诺教育科技有限公司、广州纽诺信息科技有限公司、广州纽诺育儿教育科技有限公司3家企业被..
特斯拉最近被评为“在研发全自动驾驶汽车领域最值得信赖”的品牌，苹果也意外上榜，位列第六位...尽管目前苹果还没有电动汽车问世，而且其电动汽车..
两边也都在砸钱抢音乐人:腾讯音乐2021年亿元激励计划进入3.0阶段，网易云音乐表示“云梯计划”2022年给予音乐人激励金超1亿元，甚至还开设了“网易..
微信公众号团队宣布，微信广告上线对公无纸化结算服务，支持对公合作伙伴的电子发票结算，以流量主结算效率...流量主只需四步即可完成结算，有效缩..
俄罗斯互联网巨头 Yandex 近日告诉投资者，正在探索其媒体产品的“战略性选项”，包括可能出售新闻聚合器 Yandex News，以及用户生成的内容推荐和..
受人耳的启发，麻省理工学院的工程师和罗德岛设计学院的合作者开发了一种将可听到的声音转换为电信号的新“声学织物”。该团队设计了一种像麦克风..
现在，它又将 Raxium 收入囊中...虽然光放没有披露收购的价格，但之前报道有提到 Raxium 的估值在 10 亿美元左右...作为参考，North 倒是已经推出..
3月19日，世界一级方程式锦标赛（F1）巴林站结束了第二场练习赛，中国首位F1正式车手周冠宇最终以1分33秒953的成绩排在第15位，此前第一场练习赛中..
从财报数据看，2021年全年，中国电信实现营业收入人民币4396亿元，同比增长11.7%；产业数字化业务收入达到人民币989 亿元，同比增长19.4%...2021年..
苹果公司在市场上并没有很多以汽车为重点的技术，但保时捷表示，它希望与苹果公司合作开展更多的联合项目...保时捷周四的评论可能是指在未来的车型..
数据显示，顺丰控股2月速运物流业务营业收入98.49亿元，同比降3.36%;业务量6.38亿票，同比降8.33%;单票收入15.44元，同比增长5.46%;供应链及国际业..