支付宝：花呗为河南全省用户提供账单分期3期免息政策

站长之家（ChinaZ.com）7月21日 消息:今日早些时候，蚂蚁集团宣布驰援河南，捐赠1亿元支援防汛救灾。其中，首笔1000万元由支付宝公益基金会联合中国妇女发展基金会、河南省妇联，为郑州等地的受灾社区、一线救援队、武警官兵紧急支援3万包物资:包括1万个「防疫包」、1万个「生活包」、1万个「食品包」。

就在刚刚，支付宝也公布了相关支援政策。

支付宝称，河南地区因灾受损并持有保单的个人消费者，拨打95188-5，可提交车辆保险、人身意外保险、健康险、家庭财产保险等理赔申请，蚂蚁保险平台将提供1对1理赔对接服务。蚂蚁保险平台联合中国人民健康保险、阳光财产保险、中国人民财产保险、太平洋财产保险、众安在线财产保险、平安财产保险、国泰财产保险，为因暴雨灾害遭受意外伤害的河南用户提供就医（包括门诊和住院）「三不限」服务:不限就医医院等级、不限药品类目、取消报销免赔额限制。

同时，面向河南全省小微企业、小店和经营性农户，蚂蚁集团发起成立的网商银行提供30天免息贷款支持，自7月22日10时起，在支付宝搜索「河南免息券」可进行申领，利息由网商银行全额承担。同时，受灾网商贷客户还可获得延期还款券，可以按需延后1个月还款，用于抗灾应急，缓解灾后恢复的资金压力。

此外，为帮助受灾群众灾后生活过渡，花呗为河南全省用户提供账单分期3期免息政策。7月22日10时起，上支付宝进入花呗页面，或在支付宝搜索「河南花呗免息」，即可申请并领取使用免息券。