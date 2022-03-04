雷军建议加快大功率快充桩建设，专家表示充电桩应列入地方规划

3月4日，第十三届全国人民代表大会第五次会议开幕前，全国人大代表，小米集团创始人、董事长兼CEO雷军，围绕推动绿色低碳和公益创新两大方向，向大会提交了四份建议，分别是《关于建设新能源汽车碳足迹核算体系的建议》、《关于加快新能源汽车大功率快充基础设施建设的建议》、《关于进一步加强电子废旧物循环利用的建议》、《关于促进民营企业深入参与社会公益慈善事业的建议》。

随着科技创新发展，新能源越来越多和我们的出行方式密不可分，新能源汽车目前已经颇具规模，可是用户痛点到目前还没有改善。充电桩少，排队时间长的问题屡见不鲜。增加充电桩数量尤其是增加快充充电桩的普及是电动汽车用户的燃眉之急。

雷军在《关于加快新能源汽车大功率快充基础设施建设的建议》中指出，当前我国公共充电桩中快充占比仅为四成，且快充功率普遍较低，导致充电速度慢、排队时间长、周转效率低等问题依然突出，难以适应当前新能源汽车行业的快速发展。雷军提出三点建议:强化政策引领，统筹推进大功率快充网络规划布局;组建国家级创新合作平台，加强核心技术联合攻关;加强建设服务保障，推动大功率充电基础设施普及。

针对雷军《关于加快新能源汽车大功率快充基础设施建设的建议》，中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长、中国汽车工程学会副理事长董扬及万帮能源、星星充电董事长邵丹薇表达了自己的观点。

中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长、中国汽车工程学会副理事长董扬表示: 「雷总关于加快大功率快充基础设施的建议，讲得非常好，三点建议都很有针对性。大功率快充如果仅仅依赖市场机制发展会慢，如果进行规划引导组建产业生态，就会发展的快一些。关于政府的扶助与支持，应该列入各地方支持充电基础设施建设的规划，给予重点支持。最后，关于大功率快充的国家标准已列入国标的制定计划，新国标应在已有国标基础上升级，有利于产业持续发展。」

万帮能源、星星充电董事长邵丹薇表示:「看到雷军代表关于“加快大功率快充基础设施”的建议，很高兴。就我们行业的实践来看，充电运营服务费中的40%是场地相关支出，25%是管理人员支出。如果推广大功率快充，那目前充电领域常见的“盈利难、找地难”等问题就能迎刃而解。 此外，在政府相关部门的支持下，我们也和众多行业合作伙伴协同发展探索创新的模式，而这种模式与雷军代表的建议的方向不谋而合。」