西数、铠侠闪存原材料受污染 产能或将减少

站长之家(ChinaZ.com) 2月14日 消息:铠侠（原东芝）和西部数据报告称，未确定的污染问题已经影响了他们的几家联合NAND生产工厂。西部数据表示，这些问题影响了高达 6.5 EB 的闪存，但铠侠尚未对影响做出估计。鉴于中断的严重性，TrendForce预测今年第二季度闪存价格将上涨 5% 至 10%，最终影响基于 SSD 和 NAND 闪存的产品。然而，这一预测仅考虑了西部数据的产能损失，如果铠侠发布对其自身生产影响的确切估计时，这一预测可能会增加。

铠侠和西部数据经营着多家NAND生产工厂。其中两家工厂，位于日本的四日市和Kiakami 工厂，已因污染而停止生产。

铠侠的声明称，该问题影响了其3D BiCS闪存的生产，该产品用于各种 SSD 和其他产品，但2D闪存的生产不受影响。该公司希望早日恢复正常运营，这表明生产已经停止。然而，铠侠并未说明其产能受到了多少影响。

西部数据的声明提供了更多细节，称该问题将使其产量至少减少 6.5EB。两家公司都没有给出完全恢复生产的确切时间表。然而，鉴于 3D NAND 闪存的周期时间较长（制造 3D 闪存芯片可能需要两到三个月），任何中断仍将在生产重启后的几个月内产生影响。