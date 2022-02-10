快手电商发布春节消费趋势洞察报告：整体订单量同比增超84%

站长之家(ChinaZ.com) 2月10日 消息:快手电商发布《 2022 春节消费趋势洞察报告》，通过与去年阴历同期商品的购买情况对比，全面呈现生活在三线以下城镇居民 2022 年春节期间的消费趋势变化。

报告指出， 1 月 1 日至 2 月 3 日春节期间，快手电商整体订单量较去年同比增长超84%，GMV同比增长121%，其中服饰鞋靴、食品、美妆个护、珠宝钟表、手机数码成为最受老铁喜爱商品TOP5。

报告称，老铁在快手上购买服饰鞋靴类商品的热情高涨，累计下单量超 2 亿，其中羽绒服成为最受老铁喜欢的商品品类，订单量较去年春节期间同比增长超130%，针织衫毛衣类目同比增长超150%，卫衣绒衫同步增长超180%，棉衣棉服同比增长超230%，毛呢外套同比增长超40%。

数据显示，今年全网爆火的空气炸锅春节期间搜索量同比增长388%；智能门锁、智能马桶盖GMV均达到了去年的 30 倍以上；小镇老铁在快手的食品类订单量超1. 4 亿单，GMV同比增长70%。

另外，春节期间，小镇老铁在快手上下单的玩具类产品高达 500 万件，其中紫砂陶瓷、窗花剪纸等春节“气氛组”产品、玩物是老铁们的心头宠，累计订单量超 922 万单。