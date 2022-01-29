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上千商家私域流量迎来爆发增长，“集五福”究竟有多少玩法？

2022-01-29 16:04 · 稿源：站长之家

“私域流量”在前段时间里一度成为商家都在关注的成功学密码。而要真正实现私域流量的倍增，流量从哪里来，当然是从公域流量中攫取来得最快!比如支付宝这样的国民级APP，公开资料显示，其公域有10亿用户池，月活超7亿，这样的超级蛋糕，只看商家有没有能力前去“挖宝”。

而虎年新春，支付宝也给商家送来了一个前所未有的机会:开放流量大IP“五福”，不仅提供平台流量位置，比如搜索、“我的小程序”、首页服务推荐位、支付成功页等等，提高商家的曝光水平;同时开放技术能力，商家在自己的私域小程序和生活号发福卡，不仅是一些知名的商家，甚至是菜市场的小摊小贩都能发福卡，从而完成和顾客的密切接触。

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冬天本来是茶饮行业的淡季，但是一批奶茶商家却凭着“发福卡”活动实现了逆袭，配合随福卡赠送大额优惠券、送虎年定制礼品、免费加料等活动，让消费者更有满足感和获得感。

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叮咚买菜看准了年夜饭预制菜的庞大市场，借发福卡开启各种不同的运营活动，引导用户上支付宝搜“叮咚买菜”，小程序访问量创下了历史峰值，远超去年同期。推出的年夜饭预制菜限量5折活动，仅两天就全部被抢空，叮咚买菜还紧急追加部分菜品供应。趁热打铁还开始试水生活频道直播，吸引2万人围观抢券。

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具体来看，商家在借助福卡吸引来用户后，还要通过多种方式把用户变成会员，或者变成回头客。比如如迪士尼中国发福卡吸引用户加入会员，多家博物馆发福卡上线数字藏品，游乐场行业发福卡做春节假期运营等。用户在小程序或生活频道领取福卡后，商家可以直接引导用户收藏小程序或关注生活号，顺势沉淀粉丝，并在抽福卡链路中植入加入会员的环节，更好地完成用户留存。

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也有商家会在领福卡的活动链路中植入“券”营销的环节，直接提升交易转化，完成用户的拉新与沉淀。那么即便在五福活动结束后，商家也可以在支付宝端内借助多种手段完成用户的召回，提升复访率，把新顾客变成回头客。

不得不说，正因为看好“五福”这一IP开放后的庞大价值，商家们才会使出浑身解数，各出奇招，甚至“抢跑”官方，在支付宝之前就进行活动预告，成功吸引了用户的注意。

而经过这段时间的“发福卡、做活动、沉淀用户”，商家们在收获了不错的运营成绩的同时，也让春节消费的热度连连上涨。

集五福已经进行到第七年，不难看出，送福和收福的主体都越来越多，也不再局限于单纯地分红包，当集五福成为商家和用户迎接新春、彼此送福的又一种新渠道，“五福”这一超级Ip的生命力也再一次得到延伸。

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