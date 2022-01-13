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谷歌Pixel Fold折叠屏手机更接近于Oppo Find N而非Galaxy Fold

2022-01-13 14:40 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 1月13日消息:据9to5Google报道，谷歌Pixel可折叠手机的最新爆料显示，该设备看起来更像Oppo Find N，而不是三星Galaxy Fold。

谷歌，google

相关证据表明，与Pixel6相比，Pixel Fold可能有一个降级的摄像头。我们还可以确认，Pixel Fold将采用与Pixel6系列相同的谷歌Tensor（GS101）芯片。

去年年底，有报道称，谷歌正在取消生产Pixel Fold的零部件订单，这表明该设备不会进入市场。然而，我们现在有理由相信，开发工作仍在继续。

在今天发布的Android12L Beta2中，9to5Google 发现了新的动画，描述了如何将SIM卡插入可折叠手机。它们看起来类似于今天设置Pixel时在手机要求提供SIM卡或eSIM的阶段所使用的动画。更重要的是，这个动画的代码提到了Pixel Fold的 「Pipit」代号。

这些可能与Pixel Fold有关的动画，除了强烈表明Pixel Fold仍在积极开发中，这些动画是在Android12L Beta1和Beta2之间添加的。

通过仔细测量，Pixel Fold在视觉上与最近发布的OPPO Find N可折叠机相似。

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