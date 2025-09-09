首页 > 原创 > 关键词  > 正文

OPPO A6 Pro发布：售价1799元起 9月12日开售

2025-09-09 15:26 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）9月9日 消息:今日下午，OPPO正式推出A系列新品A6Pro，以1799元起售价刷新千元机耐用标准，宣布将于9月12日全渠道开售。这款被官方定义为"六年耐用新时代"的产品，通过系统级优化与硬件创新，试图打破消费者对千元机"久用易卡"的固有认知。

核心性能方面，A6Pro首次搭载ColorOS流畅双引擎，其中潮汐引擎通过芯片级算法重构安卓底层框架，实现算法运算效率突破;极光引擎则重构绘制架构，将多任务合并处理，官方宣称可带来"行业领先的丝滑动效"。更引人注目的是其首创的"久用保养功能"，通过深度优化性能、智能清理加速及权限回收机制，有效缓解长期使用后的流畅度衰减问题。配合A系列首款16GB超大内存配置，应用保活能力和重载场景流畅度显著提升。

6 年耐用！OPPO A6 Pro发布： 1799 元起

硬件配置上，A6Pro采用6.57英寸全面屏，搭载联发科天玑7300处理器，前置1600万像素镜头，后置5000万主摄+200万副摄组合。7000mAh巨型电池配合80W闪充技术，实现续航与充电速度的双重突破。防水性能方面，该机通过IP69/IP68/IP66三重认证，支持高压水流冲洗、高温热水浸泡等极端场景，湿手触控与水下拍摄功能进一步拓展使用边界。

耐用性设计成为最大亮点。A6Pro采用高强度航空合金骨架与OPPO晶盾玻璃构建的"超抗摔金刚石架构"，通过军标级冲击测试认证。无论是意外跌落、日常磕碰还是极端环境使用，官方宣称都能保持结构完整。发布会现场演示视频显示，该机在1.5米高度多次跌落测试后仍能正常使用。

