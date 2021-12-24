PS5游戏推荐排行榜2022 最新PS5游戏推荐排名

PS5游戏主机越来越受到玩家们的欢迎，毕竟主机刚刚出来不久，很多游戏还没上线，到了2022年就会有很多优秀的PS5游戏了，那么有哪些值得期待的PS5游戏呢?下面就来为大家分享一下PS5游戏推荐排行榜。

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1、艾尔登法环

毫无疑问，《艾尔登法环》是排名第一，期待度是最高的，《艾尔登法环》（英语:Elden Ring）是一款由FromSoftware开发、万代南梦宫娱乐发行的动作角色扮演游戏。本作由游戏制作人宫崎英高与奇幻小说家乔治·R·R·马丁共同创作，原项目在2022年1月21日于Microsoft Windows、PlayStation4、PlayStation5、Xbox One、Xbox Series X/S上发行，但在2021年10月18日作出紧急宣布将会延期至2022年2月25日发售，原因是“游戏深度与战略自由度远超预期”。

2、双人成行

《双人成行》（英语:It Takes Two）是一款由雾影工作室开发，艺电以EA Originals为名发行的动作冒险平台游戏，于2021年3月26日在Microsoft Windows、PlayStation4、PlayStation5、Xbox One和Xbox Series X/S平台发行。和Hazelight的首款作品《越狱搭档》相同，本作不支持单人游玩，只能进行在线或本地双人分屏合作。据开发商披露，截至2021年10月，该游戏已销售300万份。

3、恶魔之魂重制版

《恶魔之魂》（日语:デモンズソウル，英语:Demon's Souls）是一款由日本电子游戏公司From Software开发的PlayStation3平台独占动作角色扮演游戏。2009年2月在日本地区由索尼电脑娱乐负责发行，北美地区则由Atlus USA发行。这是第一款由游戏制作人宫崎英高主导开发的魂系列游戏，另外索尼互动娱乐日本工作室也参与了本作的监制。2020年6月，索尼宣布游戏的重制版将由蓝点游戏和索尼日本工作室制作并将在PlayStation5平台上发售。

4、破晓传说

《破晓传说》是万代南梦宫娱乐预定发售的角色扮演游戏，对应PlayStation4、Xbox One、PlayStation5、Xbox Series X/S及Windows上的Steam平台，破晓传说最早于2019年E3Xbox会场的Xbox E3游戏展发布会上公布游戏消息，其后在2020年宣布延至在2021年发售，并且作为系列的25周年纪念作名义在2021年9月9日推出。

5、神秘海域4:盗贼末路

《神秘海域4:盗贼末路》（英语:Uncharted4: A Thief's End）是一款由顽皮狗开发由索尼电脑娱乐发行在PlayStation4游戏主机上的动作冒险游戏。游戏于2016年5月10日发售。顽皮狗工作室于2017年8月22日推出了该作的独立DLC，神秘海域:失落的遗产（英语:Uncharted: The Lost Legacy）。

2021年9月，顽皮狗正式宣布将本作与《失落的遗产》作为《盗贼传奇合集》（英语:Legacy of Thieves Collection）移植到PlayStation5和Windows平台，于2022年初发售。

6、彩虹六号:异种

《彩虹六号:异种》（Rainbow Six: Quarantine）是由育碧开发的第一人称射击游戏作品，游戏预计于2022年1月发售。

《彩虹六号:异种》是由育碧制作发行的《彩虹六号》系列新作。本作中玩家将面对一种高度致命的新变种外来寄生虫，这种寄生虫会感染人类宿主及其周围环境。

7、消逝的光芒2坚守人性

《消逝的光芒2坚守人性》（英语:Dying Light2Stay Human）是一款尚未推出的生存恐怖动作角色扮演游戏，由Techland（英语:Techland）开发与发行。本作为2015年《消逝的光芒》之续作，最初预计于2020年春季发售，但后来开发商Techland宣布延后上市，在2021年3月释出的关于游戏进展视频中确定本作将于2021年发售。本作支持了繁体中文、简体中文字幕和中文配音。

8、地平线:西部禁域

《地平线:零之曙光》的续作《地平线2西部禁地》（Horizon2:Forbidden West），作为 PS5第一方依然由 Guerrilla 打造。

2021年2月，SIE在Instagram上投放的一则广告，显示《地平线:西部禁域》会在2021年晚些时候发售，包括IGN发布的一段PlayStation广告视频，也显示了本作依然会在2021年发售。

9、勇者斗恶龙10觉醒的五个种族-离线版

《勇者斗恶龙X》是一款由square-enix发售的多平台大型角色扮演游戏，是系列游戏《勇者斗恶龙》第十作。《勇者斗恶龙X》（简称:DQX）是日本国民级RPG勇者斗恶龙系列的第十部正统续作，由史克威尔艾尼克斯负责开发。游戏主要讲述了主人公的故乡被魔物毁灭，角色也在灾难中丧命。而在命运的指引下，主人公获得了新的身体，结识了形形色色的人，踏上了寻找自身使命和世界真相的路程。

10、最终幻想:起源

《最终幻想:起源》由野村哲也、野岛一成与Team Ninja协力开发，将让玩家们从一个大胆的新角度来看《最终幻想》。本作中玩家将跟随主角Jack和他的伙伴Ash、Jed，在打开混沌神殿的大门之时，打败混沌的决心在三人的胸中燃烧。然而他们也有着一丝疑虑——他们真的是预言中的光之战士吗。