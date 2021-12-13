首页 > 业界 > 关键词  > 姚劲波最新资讯  > 正文

姚劲波成立新公司 取名为五八好神奇

2021-12-13 11:57 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月13日 消息:企查查APP显示，12月8日，北京五八好神奇信息技术有限公司成立，法定代表人为胡迪，注册资本100万元人民币。

image.png

企查查股权穿透显示，该公司由天津五八繁花似锦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、姚劲波共同持股。

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 58同城到家精选助力“家政兴农”，多措并举保障优质家政服务有效供给

    近日，商务部、国家发展改革委等14部门印发了《家政兴农行动计划（2021-2025年）》（以下简称《行动计划》），提出7项22条工作举措，为家政兴农描绘出未来5年发展“路线图”。对此，《人民日报》发文称，要多措并举提升家政服务业吸纳农村劳动力就业成效、促进家政服务业提质扩容，让越来越多的农村劳动力增收致富，让更多消费者享受到满意的家政服务。如今，家政服务业已成为惠及千家万户的朝阳行业，为充分发挥家政服务业助力乡?

    ​58同城

  • 58同城、安居客解析11月全国租房市场：不合规房源下架市场规范化发展

    近日， 58 同城、安居客发布了《 2021 年 11 月全国租房市场月报》，从住房租赁政策、租金变化、市场供应等多维度全面解读了 2021 年 11 月份租赁市场发展状况。报告显示，各地继续强化并完善市场秩序监管，不合规房源下架，市场不断朝规范化发展，租赁政策的热点主要围绕租赁供应展开，解决城市新市民、青年人住房难的问题，促使住房市场结构更加合理。租赁政策围绕提升供应展开， 65 城中 38 个城市租金温和上涨11 月，在市场监?

    ​58同城 ​安居客 ​租房

  • 58同城入选教育部高校学生司2021年供需对接就业育人项目首批单位

    日前，教育部高校学生司公布了关于2021年供需对接就业育人项目入选单位名单，58同城作为首批经审核通过的可申报企业，将在教育部高校学生司的指导下，深入开展供需对接就业育人项目，致力把企业用人需求纳入高校教学和培养体系，提升毕业生就业能力和综合素养。58同城为首批入选单位，为人才培养、人力资源提升赋能为落实党中央、国务院“稳就业”“保就业”决策部署，深化产教融合、校企合作，推动人才培养与就业有机联动、人才供

    ​58同城

  • 教育部多措并举促进2022届高校毕业生就业 58同城专业数据有效促进人才供需对接

    为推进2022 届高校毕业生就业工作，教育部于11 月20 日启动“2022 届高校毕业生校园招聘月”系列活动。“校园招聘月”以“为民服务办实事 聚力增效促就业”为主题，将在一个月时间里，在全国范围内持续推出系列专场招聘会、供需对接大会、就业育人主题教育等三大系列活动，促进2022 届高校毕业生更加充分更高质量就业。高校毕业生是就业工作面向的重点群体之一，在政府部门多措并举，加速毕业生求职进程，帮助毕业生尽早就业的同时

    ​58同城

  • 2025年累计培养培训高技能人才逾200万人 58同城招聘服务推动人才释放价值

    人社部近日印发《技工教育“十四五”规划》(以下简称《规划》)，明确到 2025 年，基本形成技工教育体系更加完善、布局更加合理、特色更加突出、技能人才培养规模和质量更加契合经济社会发展需要的良好局面。其中，在校生规模保持在 360 万人以上，累计培养培训高技能人才 200 万人以上，面向企业职工和就业重点群体开展职业培训 2000 万人次以上。具体来看，“十四五”时期的技工教育将突出高技能实训特色，重点围绕高精尖缺职业(

    ​58同城

  • 花钱可以上抖音热榜？两名抖音员工收58万获刑

    坐拥6亿用户，抖音热榜是每一个创作者都想上的存在，意味着海量的流量和粉丝。11月26日，中国裁判文书网公布的判决书显示，两名抖音员工因收受他人给予的钱财共计58万余元，将指定内容推上抖音热榜，北京市海淀区人民法院一审判处两人犯非国家工作人员受贿罪。判决书显示，两名被告人均为90后。2018年9月至2020年8月间，被告人王某在北京微播视界科技有限公司担任抖音-内容运营-热点运营职位，负责抖音热搜提报，后转岗至抖音-热点

    ​抖音 ​内容运营 ​字节跳动

  • 抖音打击“吃播” 11月处置违规视频16458

    昨日晚间，抖音官方发布打击“吃播”公告称，11月，抖音安全中心共计处理违规吃播视频16458个，给予相关帐号禁止投稿一周的处罚。抖音表示，此类视频大多摆上一堆食物，主播“疯狂”进食且发出各类声音，身上沾满食物油渍。这种夸张吃法，于健康十分不利，且存在浪费粮食现象，给网友做出了错误引导。目前，相关视频和帐号，已受到平台相应处罚。

    ​抖音 ​吃播 ​新视点

  • 字节跳动两员工非法收取58万推抖音热榜 自首获刑

    11月26日，中国裁判文书网公布的判决书显示，字节跳动两员工因收受他人给予的钱财共计58万余元，将对方指定内容推上抖音热榜，北京市海淀区人民法院一审判处两人犯非国家工作人员受贿罪。

    ​字节跳动 ​抖音热榜 ​抖音

  • 北交所首批上市企业画像：江苏数量最多 制造业企业占58%

    昨日上午，北京证券交易所正式开市，当日北交所新股集体大涨，全部触发临停。据称，这是时隔30年中国大陆地区成立的第三个证券交易所，自此，中小企业迎来IPO春天。

    ​北交所 ​中国制造业 ​上市公司

  • 顺丰同城全国招商 提供发展权益及8项支持

    前不久，顺丰同城顺利通过港交所上市聆讯，即将成为港股“同城即送物流第一股”。据最新消息，顺丰同城开启全国招商，并提供发展权益及8项支持。

    ​顺丰同城 ​顺丰 ​顺丰快递

这篇文章对你有价值吗？

  • 热门标签
人生重开模拟器 显卡天梯图 SEO问答 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 手机CPU天梯图 单反相机天梯图 音质最好的头戴式耳机 降噪耳机排行榜 全球耳机品牌排行榜

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM