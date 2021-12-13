姚劲波成立新公司 取名为五八好神奇

站长之家（ChinaZ.com）12月13日 消息:企查查APP显示，12月8日，北京五八好神奇信息技术有限公司成立，法定代表人为胡迪，注册资本100万元人民币。
企查查股权穿透显示，该公司由天津五八繁花似锦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、姚劲波共同持股。
站长之家（ChinaZ.com）12月13日 消息:企查查APP显示，12月8日，北京五八好神奇信息技术有限公司成立，法定代表人为胡迪，注册资本100万元人民币。
企查查股权穿透显示，该公司由天津五八繁花似锦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、姚劲波共同持股。
近日，商务部、国家发展改革委等14部门印发了《家政兴农行动计划（2021-2025年）》（以下简称《行动计划》），提出7项22条工作举措，为家政兴农描绘出未来5年发展“路线图”。对此，《人民日报》发文称，要多措并举提升家政服务业吸纳农村劳动力就业成效、促进家政服务业提质扩容，让越来越多的农村劳动力增收致富，让更多消费者享受到满意的家政服务。如今，家政服务业已成为惠及千家万户的朝阳行业，为充分发挥家政服务业助力乡?
近日， 58 同城、安居客发布了《 2021 年 11 月全国租房市场月报》，从住房租赁政策、租金变化、市场供应等多维度全面解读了 2021 年 11 月份租赁市场发展状况。报告显示，各地继续强化并完善市场秩序监管，不合规房源下架，市场不断朝规范化发展，租赁政策的热点主要围绕租赁供应展开，解决城市新市民、青年人住房难的问题，促使住房市场结构更加合理。租赁政策围绕提升供应展开， 65 城中 38 个城市租金温和上涨11 月，在市场监?
日前，教育部高校学生司公布了关于2021年供需对接就业育人项目入选单位名单，58同城作为首批经审核通过的可申报企业，将在教育部高校学生司的指导下，深入开展供需对接就业育人项目，致力把企业用人需求纳入高校教学和培养体系，提升毕业生就业能力和综合素养。58同城为首批入选单位，为人才培养、人力资源提升赋能为落实党中央、国务院“稳就业”“保就业”决策部署，深化产教融合、校企合作，推动人才培养与就业有机联动、人才供
为推进2022 届高校毕业生就业工作，教育部于11 月20 日启动“2022 届高校毕业生校园招聘月”系列活动。“校园招聘月”以“为民服务办实事 聚力增效促就业”为主题，将在一个月时间里，在全国范围内持续推出系列专场招聘会、供需对接大会、就业育人主题教育等三大系列活动，促进2022 届高校毕业生更加充分更高质量就业。高校毕业生是就业工作面向的重点群体之一，在政府部门多措并举，加速毕业生求职进程，帮助毕业生尽早就业的同时
人社部近日印发《技工教育“十四五”规划》(以下简称《规划》)，明确到 2025 年，基本形成技工教育体系更加完善、布局更加合理、特色更加突出、技能人才培养规模和质量更加契合经济社会发展需要的良好局面。其中，在校生规模保持在 360 万人以上，累计培养培训高技能人才 200 万人以上，面向企业职工和就业重点群体开展职业培训 2000 万人次以上。具体来看，“十四五”时期的技工教育将突出高技能实训特色，重点围绕高精尖缺职业(
坐拥6亿用户，抖音热榜是每一个创作者都想上的存在，意味着海量的流量和粉丝。11月26日，中国裁判文书网公布的判决书显示，两名抖音员工因收受他人给予的钱财共计58万余元，将指定内容推上抖音热榜，北京市海淀区人民法院一审判处两人犯非国家工作人员受贿罪。判决书显示，两名被告人均为90后。2018年9月至2020年8月间，被告人王某在北京微播视界科技有限公司担任抖音-内容运营-热点运营职位，负责抖音热搜提报，后转岗至抖音-热点
昨日晚间，抖音官方发布打击“吃播”公告称，11月，抖音安全中心共计处理违规吃播视频16458个，给予相关帐号禁止投稿一周的处罚。抖音表示，此类视频大多摆上一堆食物，主播“疯狂”进食且发出各类声音，身上沾满食物油渍。这种夸张吃法，于健康十分不利，且存在浪费粮食现象，给网友做出了错误引导。目前，相关视频和帐号，已受到平台相应处罚。
11月26日，中国裁判文书网公布的判决书显示，字节跳动两员工因收受他人给予的钱财共计58万余元，将对方指定内容推上抖音热榜，北京市海淀区人民法院一审判处两人犯非国家工作人员受贿罪。
昨日上午，北京证券交易所正式开市，当日北交所新股集体大涨，全部触发临停。据称，这是时隔30年中国大陆地区成立的第三个证券交易所，自此，中小企业迎来IPO春天。
前不久，顺丰同城顺利通过港交所上市聆讯，即将成为港股“同城即送物流第一股”。据最新消息，顺丰同城开启全国招商，并提供发展权益及8项支持。
进入年底，多家公司传出裁员的消息，目前字节跳动撤销人才发展中心再度引发不少网友关注。据澎湃新闻报道，根据字节跳动内部邮件显示，字节跳动已..
根据中国化学与物理电源行业协会的数据，2020年我国新能源汽车动力锂电池累计装机量为63.3GWh，其中三元动力电池装机量39.7GWh，占总装机量的62.7..
2021年12月15日下午，BLG电子竞技俱乐部发布公告，官宣Uzi正式加入战队，同日也宣布了刘青松Crisp、FoFo、Doggo、Weiwei、Breathe加入（续约）战..
近日，酷狗音乐珍爱网联合发布《Z世代音乐社交婚恋调研报告》，探求年轻人的真实脱单诉求，揭秘单身青年的音乐偏好，解锁Z世代的音乐婚恋社交行为..
随着区块链市场不断快速发展，加密领域也加快了发展的脚步，变得“日益强大”，特别是在Defi热潮的推动下，燃起了大家对加密交易所的关注度，同时..
年下半年以来，字节跳动在商业化、教育、游戏等多条业务线开启裁员，选择继续“精简”职能部门。..
今天下午，LPL赛区的BLG战队正式官宣，Uzi正式加盟该队，将在新的一个赛季代表队伍出战LPL联赛，这也是Uzi在退役休息一年多之后首次重返正式赛程。..
一样米养百样人，但同样的扫地机器人却无法适应不同的工作环境，所以很多家庭在购入扫地机器人后却总说机器不够好用，大几千块的机器带回家却感觉..
日前OPPO 高级副总裁、首席产品官刘作虎宣布 OPPO Find N 将于12 月15 日16:00 在 OPPO INNO DAY 上全球发布。这也是 OPPO 第一款折叠屏手机。OPP..
近日，思享无限年度盛典劲爆开启，覆盖秀色直播、乐嗨直播、嗨秀直播、蜜疯直播以及战略合作平台红人直播，丰富的内容、多元的体验将对用户活跃、..
12 月 15 日，跨境电商SaaS服务商领星宣布完成2. 8 亿元人民币C轮融资，本轮融资由襄禾资本领投，老股东高瓴创投、源码资本、顺为资本、钟鼎资本跟..
12月15日消息，今日上午10:00，摩托罗拉edge X30正式开启首销，凭借首发高通骁龙8旗舰芯片、超大底前后三主摄以及2999元起的首发到手价，该机在开..
知名加密货币交易所 Coinbase，刚刚推出了旗下钱包服务的一项功能更新，以支持在浏览器中查看用户的 NFT 收藏。即日起，该公司将“非同质化代币”..
12 月 13 日午间，人工智能软件公司商汤-W于港交所发布公告称，其全球发售及上市将会延迟。所有申请股款将不计利息悉数退还予所有申请人。作为此次..
今天，哈啰出行宣布推出自驾租车业务。据介绍，用户打开哈啰出行APP，点击哈啰租车，选择租车时间和地点，就可以实现一键租车。最方便的是，平台还..
近期，广东省工业和信息化厅发布了《 2021 年广东省专精特新企业公示名单》，萨摩耶云被评选为“ 2021 年广东省专精特新企业”，标志着其作为中国..
iFixit 表示，只有iFixit Pro 独立维修人员、微软授权服务中心、体验中心和商业客户等人士可以入手这些工具，而且目标是提升批量分解设备时的精度..
过去，在这种中心化的商业载体上，靠什么提高转化率?靠的是落地页，靠的是转化流程。用户和品牌之间的触点，可能就是一个页面、一个广告、一个图..
“智慧城市”概念在国内经过数年发展，已经积累了众多实践经验和落地案例。 2021 年是“十四五”开篇布局之年，也是新基建重点发力之年。5G、云计..
有家长经常苦恼，自家孩子平时学习也挺努力的，为什么就是学不好呢？这可能是因为孩子在无效学习。课外辅导前十名大智教育提醒各位家长，当孩子存..