姚劲波成立新公司 取名为五八好神奇

坐拥6亿用户，抖音热榜是每一个创作者都想上的存在，意味着海量的流量和粉丝。11月26日，中国裁判文书网公布的判决书显示，两名抖音员工因收受他人给予的钱财共计58万余元，将指定内容推上抖音热榜，北京市海淀区人民法院一审判处两人犯非国家工作人员受贿罪。判决书显示，两名被告人均为90后。2018年9月至2020年8月间，被告人王某在北京微播视界科技有限公司担任抖音-内容运营-热点运营职位，负责抖音热搜提报，后转岗至抖音-热点