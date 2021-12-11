小米应用商店：11月检测1188款违规App 下架116款问题App

站长之家(ChinaZ.com) 12月11日 消息:日前，小米应用商店开发者公众号公布11月小米应用商店开发者月报，报告称小米应用商店App隐私检测持续推进，坚持每日向监管单位报送隐私违规App名单，并优先让开发者在规定期限内整改，对逾期未整改问题APP再进行下架处理。

数据显示，2021年11月以来，小米平台检测合规1250款App，因“隐私政策未设置拒绝按钮”、“无账号注销功能”等违规问题累计限期整改1188款App，因“含有病毒木马等侵害用户的功能”等问题累计下架处理116款App。

值得注意的是，截至目前，小米应用商店累计检测合规12020款App，累计检测违规12629款App，累计违规下架814款App。

近日，工信部还宣布针对App超范围、高频次索取权限，非服务场景所必需收集用户个人信息，欺骗误导用户下载等违规行为进行了检查，并对未按要求完成整改的App进行了公开通报。工信部称，依据《个人信息保护法》《网络安全法》等相关法律要求，工信部组织对上述共计106款App进行下架，相关应用商店应在本通报发布后，立即组织对名单中应用软件进行下架处理。针对部分违规情节严重、拒不整改的App，属地通信管理局应对App运营主体依法予以行政处罚。