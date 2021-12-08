全球应用购买量较去年增长20% App Store仍胜过Google Play

站长之家（ChinaZ.com）12月8日 消息:本周发布的一份新报告发现，今年全球消费者在应用软件上的消费较去年增长20%，苹果的App Store的收入仍然是Google Play的近两倍。

Sensor Tower发布的一份新报告显示，2021年全球消费者在移动应用平台上的支出为1330亿美元。这比2020年的1111亿美元同比增长了19.7%。

苹果的App Store占据了851亿美元的市场份额，比2020年同比增长17.7%。Google Play2021年的收入为479亿美元，同比增长23.5%。

TikTok是2021年的最高收入者，Sensor Tower预测，到2021年底，该应用的收入将达到38亿美元。YouTube的总收入排名第二。收入最高的游戏是《王者荣耀》。TikTok是 App Store 的最高收入者，而 Google One是Google Play商店的最高收入应用。

2021年所有平台下载次数最多的应用是TikTok，其次是Facebook、Instagram、WhatsApp和 Facebook 的Messenger。

Sensor Tower还指出，全球游戏支出继续增长，目前为896亿美元，同比增长12.6%。有趣的是，手机游戏占Google Play收入的78%，而 App Store 则为61.5%。