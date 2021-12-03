Z周刊 | 双十二活动集锦/抖音测试短剧付费/微信松绑外链

文章目录 双十二活动集锦

站长相关动态

抖音平台动态

快手平台动态

微信平台动态

阿里电商动态

其它相关资讯

编者按:这是站长周刊发布的最新一期内容，主要帮助大家了解与站长有关动态、抖音、快手、视频号等短视频&直播平台，以及阿里、京东等电商平台双十二大促的最新动向，挖掘有价值的信息。

双十二活动集锦

淘宝直播双12推商家自播特别版 降低参与门槛

双十二即将来临，为了助力商家在2021年的最后一次自播冲刺，淘宝直播超级播再出新招，推出双12「全民皆播」商家自播特别版。

据官方介绍，本次“超级播”最大程度地简化了玩法，统一所有商家层级的考核维度，扩大覆盖商家的数量，体现全民皆播的参与性。据悉，该活动时间为12月1日至12月14日，商家无需报名，满足参与门槛默认自动参与。

抖音双12好物节开启招商:包括短视频任务赛多种玩法

日前，抖音电商公布了双12好物狂欢季开启招商，本次活动包括短视频任务赛、好物直播间、直播任务赛等多种玩法。

比如带货短视频任务赛报名时间为11月22日至11月30日，参与活动的商家在12月1日至12月12日通过做短视频任务可赢取流量好礼。

微信视频号双12直播暖冬好物节

微信视频号发布了双12直播暖冬好物节活动，活动时间为2021年12月9日20点至12月12日24点。活动期间，微信视频号官方剪推出多种玩法，帮助商家、达人等合作伙伴快速达成销售目标。

京东2021年双12活动规则公布 主推每满200减20头号京贴

日前，京东平台发布2021年京东开放平台12.12活动总则，本次活动报名时间为2021年11月15日-2021年11月30日;活动时间为2021年12月6日-2021年12月12日。

活动玩法方面，本次京东12.12将主推每满200减20的头号京贴，活动期间同一款商品可全程参与。京东介绍，头号京贴是一种全品类满减优惠券，支持与限品类东券、店铺东券叠加。

淘宝淘宝公布双12大促日程安排 淘宝满199元减25元

近日，淘宝公布双12大促日程安排，淘宝活动从12月7日至11日开始预热，12月12日至14日正式售卖。

天猫活动从12月9日至11日开始预热，12月12日至14日正式售卖。其中，淘宝每满199元-25元，天猫每满200元-20元。

站长相关动态

工信部:加快建设开源代码托管平台等设施

日前，工信部发布《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》，并表示表示，下一步，工信部将不断繁荣国内开源生态。重点做好以下几个方面的工作:

一是夯实开源发展基础，加快建设开源代码托管平台等基础设施。二是打造开源软件品牌。二是打造开源软件品牌。四是加强开源治理国际合作。

音乐发烧友自建网站提供付费下载 涉嫌侵权被刑拘

近日，重庆渝中警方成功侦破一起新型（网络下载音乐类）侵犯著作权案件。在该案件中，嫌疑人黄某是个音乐发烧友，在未经著作权人授权情况下在自建的音乐论坛网站发布国内外高品质音乐专辑2万余张，歌曲10多万首，并供人付费下载，从中非法牟利121万元。

目前，黄某因涉嫌侵犯著作权罪被公安机关依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。

一APP擅自提供窗花剪剪特效道具侵权 抖音起诉获赔20万元

近日，北京某公司将“窗花剪剪”模仿至自家短视频平台。抖音运营方认为，“窗花剪剪”特效构成视听作品。

最终，法院判决北京某公司停止在其短视频应用程序中提供被诉特效道具，赔偿抖音运营方经济损失及合理费用共计20万元。

抖音平台动态

抖音测试首款电商APP“抖音盒子” 定位潮流电商

近日，抖音测试 一项名为“抖音盒子”的APP，定位为潮流电商平台，主打时尚潮品。据悉，目前，抖音电商APP已经完成了安卓和iOS版本的研发，logo是一个动漫版的小方盒。

据介绍，“抖音盒子”App是为了对抖音电商业务进行拓展，并不希望将电商业务过度依附于抖音。

抖音测试短剧付费功能 官方:还在探索阶段

抖音测试短剧付费功能，其付费模式与付费小说类似，是按集数进行付费，每集最低1元起，支持一次性付费解锁全剧。付费后的短剧可重复观看，且无时间限制。

据中新网报道，抖音相关负责人对表示，短剧业务还在探索阶段，希望借此鼓励更多优质内容创作。

抖音电商推出送货上门服务 每单0.8元 已接入三家公司

抖音于近期推出“送货上门”的服务，商家在后台开通该功能后可以直接针对快递配送服务要求较高的消费者订单提供送货上门服务，使商家提高物流服务，降低消费者物流投诉率及品退率。

抖音电商修订《商家退店规范》 商家主动退出重新入驻取消6个月限制

日前，抖音发布通知称修订《商家退店规范》，修订后的规则将于2021年12月3日生效执行。

据悉，店铺退店是指商家退出平台，不再在平台开展各项经营活动。包括商家主动退出及及平台清退两种情形。本次修订核心变化为同一主体主动退出后重新入驻，取消6个月时间限制。

抖音发布电商直播预告管理规则 创作者需达L4级

日前，抖音电商制定了《电商直播预告管理规则》，适用于使用直播预告功能的电商创作者。

根据规则，等级为L4级及以上，且带货口碑分在4.5分及以上的创作者，可使用电商直播预告功能。

抖音好物年货节活动规则公布 一文了解活动玩法

日前，抖音好物年货节招商大会正式举行，同时官方公布了抖音好物年货节活动规则。

据悉，本次活动时间为2022年1月1日-2022年1月16日。平台玩法包含:好物直播间、家乡年货短视频争霸赛、 平台技术服务费限时返还活动、平台互动游戏炸鞭炮瓜分10亿、直播预告/直播间分享裂变红包、全民任务赛 、巅峰任务赛、服务商区域好货擂台赛、机构排位赛等。

快手平台动态

快手打击劣质内容:整治炒作“网红儿童”行为

快手发布严厉打击劣质内容的专项公告称，将展开劣质内容专项整治，对低俗软色情、虚假情感纠纷、炒作“网红儿童”、违规引流等不良信息予以坚决打击。

快手新增快手小店商家等级规则 等级越高获更多权益及政策扶持

快手宣布新增《快手小店商家等级规则》，原《快手小店等级规则说明》同步废止。

据悉，该规则适用于快手小店的全体商户/带货达人，规则于2021年12月1日首次发布，于2021年12月8日生效。商家等级分为金牌、银牌、铜牌三档，每档各有细分等级，共计12个等级，等级越高平台会给予更多权益及政策扶持。

快手:部分带货达人直播开播前需提前向平台报备

快手电商发布公告称，平台要求部分带货达人在带货直播（含短视频）开播前应提前向平台报备，该公告于2021年12月8日生效

需要在带货直播（含短视频）开播前向平台报备的具体带货达人范围，以平台要求商品报备的通知为准。

快手宣布“好物联盟”升级为“快分销” 分销门槛调低

11月30日，快手电商召开发布会，宣布将“好物联盟”升级为“快分销”。

好物联盟升级为快分销后，带来的第一个改变是调整平台供给结构，“把分销门槛调低，让更多优质商品和商家进来”，在进一步丰富供应链的同时，通过加权推荐优质商品。

快手电商整治虚假抽奖及赠品活动诱导用户下单行为

快手电商发布公告称，近期平台发现，部分商户/带货达人存在通过“抽奖”、“送福利”等噱头诱导用户下单购买商品，但实际却不履约或欺骗用户的情况。为此，平台决定针对商户/带货达人在电商营销推广时“虚假抽奖”、“虚假福利”等违规行为开展专项治理。

对于违反抽奖及赠品活动等要求的情形，快手将根据相关规则，对商户/带货达人处包括但不限于警告、强制学习、扣分、暂停使用购物车功能、下架全部商品、禁止上架新商品、限制参与营销活动或营销工具的使用、支付违约金等处置措施。

快手:部分带货达人直播开播前需提前向平台报备

快手电商发布公告称，平台要求部分带货达人在带货直播（含短视频）开播前应提前向平台报备，该公告于2021年12月8日生效

需要在带货直播（含短视频）开播前向平台报备的具体带货达人范围，以平台要求商品报备的通知为准。

快手宣布打击侵权盗版赛事直播、转播等问题

快手发布关于打击侵权盗版的处罚公告称，近期，注意到，很多创作者对体育赛事内容的分享极为热情，并进行赛事直播、转播等动作。如:对篮球版权赛事NBA进行直播、转播。

快手表示，将致力于与版权方合作，通过版权授权等形式，给创作者提供直播或二次创作的空间，但对于未获授权的体育赛事的直播、转播等问题，平台也严厉打击，2021年10月至今，平台共打击盗版直播内容241个，封禁帐号4个。

微信平台动态

微信视频号灰测购物车功能 短视频下可挂商品链接

据自媒体百准报道，该购物车功能支持在视频号短视频下方直接挂链商品了，原本放置扩展链接的位置将出现商品链接。

用户点击购物车链接将可以直接跳出商品详情页，展现形式和直播间点击挂链一样。报道还称，目前拥有该功能的账号每天发布的挂购物车作品不能超过三条。

微信群聊试开放电商类外链

11月29日，微信发布关于《微信外部链接内容管理规范》的更新说明称，为进一步落实“以安全为底线，分阶段、分步骤”实施的互联互通方案，在有关监管部门指导下，微信于即日起开始对外部链接管理措施进行更新。

更新内容如下:1、在点对点聊天场景中将可直接访问外部链接;2、在监管部门指导下，为贯彻安全底线原则，同时兼顾用户使用体验，将在群聊场景下试行开放电商类外部链接直接访问功能;3、后续计划开发自主选择模式，为用户提供外链管理功能。

公众号后台大更新，图文素材升级为草稿箱

近日，公众号后台更新，将之前的图文素材升级为了草稿箱。草稿箱相当于改版前的图文素材库，在这里你可以编写新的文章以及修改历史图文素材。

正在编辑的文章就会在草稿箱中显示，如果文章编辑好并成功群发，那么该篇文章就会从草稿箱中移除。

阿里电商动态

淘宝上线一起逛功能

12月2日，淘宝“一起逛”功能正式上线。用户更新到最新版的淘宝，就可以邀请好友进行语音通话，接通后可同步浏览对方正在看的商品，和好友一边语音聊天一边挑选商品。

删差评?天猫国际处罚商家给第三方开设子账号行为

近日，天猫国际发布处罚公告称，近期，平台发现部分商家轻信删差评广告及外包客服评价的广告，且给所谓的“第三方服务商”开设子账号，企图通过这样的方式修改消费者差评，对此给予违规商家处以情节严重B6分的处罚。

官方平台严正声名:平台不存在任何渠道和场景删除、修改消费者评价，这些所谓的“第三方服务商”，无法修改差评。

1688服务市场:新入驻服务商需满足企业/个体工商户身份要求

1688服务市场发布通知称，自2021年12月8日起，1688服务市场将对新入驻服务商（包括但不限于设计师、ISV、ISP）增加身份门槛要求，即服务商应满足企业/个体工商户的身份要求，并通过1688服务市场的企业/个体工商户信息核验。

1688:部分无效商标疑似侵权 要求商家立即处理

1688官方发布通知称，目前发现部分商标被无效或者未注册成功，且有其他权利人以近似商标进行知识产权投诉。

官方提醒，如果贵司出售涉及商标相关商品，请立即自检自查并删除信息，避免商标侵权影响账号正常使用。

1688商人社区下线老阿里头条功能 启用新网址

昨日，1688商人社区发布通知称为提升1688商人社区用户使用体验，从2021年12月31日起，将对老阿里头条（ toutiao.1688.com ）功能进行下线。

该功能下线后将有以下几点变化:

老阿里头条网址为 toutiao.1688.com ，新阿里头条网址为 club.1688.com ，请用户从新网址进入1688商人社区首页;原网址内容将下线，用户如有疑问可咨询平台客服400-800-1688。

其它相关资讯

带货主播成正式工种

最近，人社部、中央网信办、国家广播电视总局共同发布了互联网营销师国家职业技能标准，带货主播将成正式工种。

直播销售员设五个等级，互联网营销师职业分为选品员、直播销售员、视频创推员、平台管理员四个工种。

微博:昵称带有低俗侮辱性词汇的限时一周内更改

微博发布公告称，依据《微博社区公约》相关规定，站方要求昵称中带有明显低俗或侮辱性词汇组合的，如“二货”“SB”“瘪三”“娘炮”等，即日起限时一周内更改昵称，截止日期为12月8日。未按要求更改的账号，将予以删除昵称及阶段性禁言处罚。

B站年度弹幕“破防了” 弹幕累计总数突破100亿

B站宣布开启“年度弹幕”活动，用户可以在B站搜索“年度弹幕”、“百亿弹幕”查看自己发弹幕的总数以及今年发送弹幕数。

同时，B站还与中国社会科学院、人民文学出版社联合发布2021年度弹幕“破防了”。在B站年度弹幕发布前夕，B站弹幕累计总数已突破100亿。