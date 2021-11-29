微信公布进一步互联互通方案：点对点聊天场景中将可直接访问外部链接

站长之家（ChinaZ.com）11月29日消息:今天微信发布《关于〈微信外部链接内容管理规范〉的更新声明》，公布在监管部门指导下进一步的互联互通方案，点对点聊天场景中将可直接访问外部链接，并将在群聊场景试行开放电商类外部链接直接访问功能，功能将陆续生效。此外，微信后续计划开发自主选择模式，为用户提供外链管理功能。

据了解，这一调整是微信在“互联互通”背景下对外链规范的进一步升级。今年9月9日，工信部召开“屏蔽网址链接问题行政指导会”，提出有关即时通信软件的合规标准，要求9月17日前各平台按标准解除屏蔽，解决互联网企业间屏蔽网址链接的问题。

当天参会的企业包括阿里巴巴、腾讯、字节跳动、百度、华为、小米、陌陌、360、网易等。腾讯控股随后表示，将在以安全为底线的前提下，分阶段分步骤地实施“安全互联互通”。

以下为微信官方全文:

关于《微信外部链接内容管理规范》的更新说明

为进一步落实以安全为底线，分阶段、分步骤”实施的互联互通方案，在有关监管部门指导下，微信于即日起开始对外部链接管理措施进行更新（第一阶段外链调整公告可参见此处）。更新内容如下:

1、在点对点聊天场景中将可直接访问外部链接;

2、在监管部门指导下，为贯彻安全底线原则，同时兼顾用户使用体验，将在群聊场景下试行开放电商类外部链接直接访问功能;

3、后续计划开发自主选择模式，为用户提供外链管理功能。

我们将继续在监管部门的指引下，与各大互联网平台共同推进互联互通方案，积极配合其它互联网平台共同落实互联互通，探讨在其它平台上顺畅使用微信服务的技术可能性，为用户提供更好的体验。