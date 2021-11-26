抖音好物年货节活动规则公布 一文了解活动玩法

站长之家（ChinaZ.com）11月26日 消息:日前，抖音好物年货节招商大会正式举行，同时官方公布了抖音好物年货节活动规则。

据悉，本次活动时间为2022年1月1日-2022年1月16日，所有符合条件的小店商家、达人、服务商、跨境商家均可参与。

规则对基础参与条件、活动玩法说明、活动发货规范、活动售后规范、商家活动管控规范等都作出了详细的说明

那么本次活动都有哪些玩法呢?据介官方绍，本次大促的玩法分为两大类:旨在聚集人气，提升年货氛围的多元平台玩法和帮助合作伙伴品销爆发的多梯度活动玩法。

平台玩法包含:好物直播间、家乡年货短视频争霸赛、 平台技术服务费限时返还活动、平台互动游戏炸鞭炮瓜分10亿、直播预告/直播间分享裂变红包、全民任务赛 、巅峰任务赛、服务商区域好货擂台赛、机构排位赛等。

以互动游戏炸鞭炮瓜分10亿活动为例，用户在抖音平台，通过炸鞭炮互动游戏，串联短视频、直播间、货品、会场等各个场景，用户每日做活动任务可用火苗炸鞭炮，并获得活动奖励，奖励类型包括各类优惠券、购物红包、虚拟类权益等。商家可提报优惠券，用作互动游戏的奖品。

另外，活动期间，抖音平台抖音支付、DOU分期、商户贷等据提供了相关优惠政策。

比如报名成功的商家店铺购买商品的用户，可享受【立减补贴】DOU分期新用户首单立减最高7元、【免息补贴】全场最高6期免息等优惠。

官方表示，这些玩法将以多元互动形式和丰厚福利提升新年购物氛围，聚拢人气，为合作伙伴的销售转化打下良好基础。

关于《抖音好物年货节活动规则》详细内容可点击这里查看。