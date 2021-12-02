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1688服务市场：新入驻服务商需满足企业/个体工商户身份要求

2021-12-02 12:00 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月2日 消息:日前，1688服务市场发布了关于新增服务商入驻身份要求调整的通知。

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根据通知，自2021年12月8日起，1688服务市场将对新入驻服务商（包括但不限于设计师、ISV、ISP）增加身份门槛要求，即服务商应满足企业/个体工商户的身份要求，并通过1688服务市场的企业/个体工商户信息核验。

同时，官方鼓励已入驻服务市场的个人服务商尽快升级为企业/个体工商户。

具体关于个转企流程可点击这里阅读。

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