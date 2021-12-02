1688服务市场：新入驻服务商需满足企业/个体工商户身份要求

站长之家（ChinaZ.com）12月2日 消息:日前，1688服务市场发布了关于新增服务商入驻身份要求调整的通知。
根据通知，自2021年12月8日起，1688服务市场将对新入驻服务商（包括但不限于设计师、ISV、ISP）增加身份门槛要求，即服务商应满足企业/个体工商户的身份要求，并通过1688服务市场的企业/个体工商户信息核验。
同时，官方鼓励已入驻服务市场的个人服务商尽快升级为企业/个体工商户。
站长之家（ChinaZ.com）12月2日 消息:日前，1688服务市场发布了关于新增服务商入驻身份要求调整的通知。
根据通知，自2021年12月8日起，1688服务市场将对新入驻服务商（包括但不限于设计师、ISV、ISP）增加身份门槛要求，即服务商应满足企业/个体工商户的身份要求，并通过1688服务市场的企业/个体工商户信息核验。
同时，官方鼓励已入驻服务市场的个人服务商尽快升级为企业/个体工商户。
1688官方发布通知称，目前发现部分商标被无效或者未注册成功，且有其他权利人以近似商标进行知识产权投诉。
1688平台发布通知称，为了更好地提升平台买家采购体验，1688月卡权益将做相应升级调整，新增多项权益。
1688发布通知称，“手机专享优惠券”及“手机全店统一折扣”活动预计将于2021年11月30日23点59分统一下线。
工业品寻源类目满足服务要求+品质退款率要求:3分钟旺旺响应率不低于60%;开通少货必赔;开通交期保障;近30天店铺品质退款率低于行业均值。
1688商人社区发布通知称为提升1688商人社区用户使用体验，从2021年12月31日起，我们将对老阿里头条（ toutiao.1688.com ）功能进行下线。
特斯拉Model 3进入中国市场后，除了酷炫的外观之外，车门把手也大胆革新，采用隐藏式门把手。虽然特斯拉不是最早使用隐藏式把手的车企，但是特斯拉国内销量爆发之后，却引领国内的新能源汽车厂商纷纷跟进，以至于现在没有配备隐藏式门把手，都不好意思叫做新能源汽车。不过，隐藏式门把手虽然酷炫，但是也存在不少bug，除了首次使用的人，不知道如何开门的尴尬之外，冬天降温后，隐藏式车门把手还存在被完全冻住的风险。也有不少北
11 月 16 日消息，无人驾驶RoboTaxi领跑者AutoX安途正式发布中国首个全区、全域、全车无人驾驶。 目前，AutoX全无人RoboTaxi的运营区域已完全覆盖深圳市坪山区大小街道，成为中国首个覆盖全区、全域、全车无人的完全无人驾驶运营，也是是中国面积最大的完全无人驾驶运营域，建成全域 168 平方公里“无人之境”。 视频中，Auto无人车横穿坪山区，途经坪山区中心繁华CBD商圈，最终抵达坪山高铁火车站，并在靠边停在落客区。 绕行接?
前几天有消息称NVIDIA即将发布RTX A4500工作站显卡，现在已经得到证实了，PNY及官方都已经公布了这款显卡的详细规格，基于GA102核心，不过CUDA核心只有7168个，20GB显存，浮点性能23.7TFLOPS，TDP功耗200W。RTX A系列工作站显卡此前已经有A6000及A5000，都是基于GA102核心，CUDA核心分别是10752、8192，A4500显卡这次又砍到了7168个CUDA核心，224个Tensor核心及56个RT核心，显存位宽也从384bit砍到了320bit，搭配20GB GDDR6 ECC显?
昨日晚间，抖音官方发布打击“吃播”公告称，11月，抖音安全中心共计处理违规吃播视频16458个，给予相关帐号禁止投稿一周的处罚。抖音表示，此类视频大多摆上一堆食物，主播“疯狂”进食且发出各类声音，身上沾满食物油渍。这种夸张吃法，于健康十分不利，且存在浪费粮食现象，给网友做出了错误引导。目前，相关视频和帐号，已受到平台相应处罚。
Alder Lake 12代酷睿已经开始登场，Raptor Lake 13代酷睿还会远吗？根据爆料高手@momomo_us的最新说法，Intel 13代酷睿将在明年第三季度发布，距离12代还不到一年，迭代节奏明显加快。按照目前已知，13代酷睿会继续使用Intel 7工艺(10mm加强版)，延续并强化混合架构设计，其中P核(大核)采用新的Raptor Cove架构，最多还是8个并支持超线程，E核(小核)则是加强版的Gracemont，最多翻番到16个但依然不支持超线程。这一代将有三个不同?
作为在IT技术培训领域深耕四年的平台，极客时间积累了大量的学员，很多人士都属于忠实粉，四年的时间里一直在这里持续学习。那么这些人群都是如何..
人的一生有多少时间?如果按人类寿命80年来计算，那么我们拥有960个月，也就是29200天、700800个小时、42048000分钟。其中，用来睡觉的时间要用去..
中国是全球最重要的汽车市场和新能源汽车创新技术的驱动中心，福特汽车正在用变革的心态迎接中国市场带来的发展与创新机遇。为了推进品牌的转型与..
晨泛私域是企业数字化私域运营服务商，从成立的第一天起致力为全天下的导购、销售、门店打造一把自动数字化营销武器。独立研发四大版本私域营销工..
每个人都有自己独一无二的一面，要看你如何定义这个价值，发掘这个价值。据《2021知识付费行业研究报告》显示，24%从业者进入知识付费目的是开展副..
11月30日消息，今日，HarmonyOS官方公布了新一轮HarmonyOS 2正式版升级设备名单。据介绍，此次正式版升级共有19款机型，包括13款手机、6款平板：华..
前段时间，QQ秀的突然下线的消息，让很多80后、90后一阵伤神，曾经承载着一代青春时光的经典功能居然关闭了。据悉，当年很多网友不惜买卡充值，也..
目前，特斯拉已经在北美地区推送了FSD（完全自动驾驶）功能，不少车主已经使用FSD来代替人工驾驶。日前，网友上传了一段特斯拉自动驾驶视频，引起..
据光明网消息，近年来，网约车等交通运输新业态从业人员劳动强度大、工作时间长、职业归属感不强、权益保障不到位等问题日益凸显。对此，交通运输..
2021年骁龙技术峰会将于北京时间12月1日早上7点开幕，本次峰会采取线上、线下结合的方式进行，夏威夷、海南三亚等都设有会场。按惯例，本次峰会的..
今年9月，备受消费者期待的iPhone 13系列正式开售，不过，从当时首批用户反馈来看，iPhone 13系列均出现了不同程度的Bug，如微距模式开关Bug、备份..
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11月25日，首批国产特斯拉Model Y Performance高性能版正式交付，有车主发现，性能版的中控车机已更换为AMD Ryzen（锐龙）处理器芯片。而此前国产..
【TechWeb】时隔两个多月，乐视大厦再次以5.7亿余元拍卖。只有一次出价记录，唯一的竞买人以572845879.9元拍卖成功。拍卖平台显示，11月30日上午十..
微信终于可以直接打开淘宝、抖音链接了。快科技实测显示，在微信聊天场景下，转发抖音口令链接，可直接在对话窗口内打开，无需再复制口令回到抖音..
今天，交个朋友直播间官方微博宣布，交个朋友公司布局了8个直播间，覆盖了全品类，这是全网唯一一家实现全时段、全品类和多主播参与的直播电商机构..
【TechWeb】11月30日消息，今日，B站公布2021年10月（10月1日-10月31日）社区治理数据，10月共处理违规账号316933个。同时，针对包含不适宜向未成..
今年的冬天来得格外早，白天缩手缩脚，晚上睡觉每次进被窝都要做好久的心理建设。尤其是不供暖的南方，怕冷星人真的是走到哪里都是冷的。其实冬天..
在过去2年时间里，有从0-1的创新业务探索经历，主要做的是结合用户成长和用户分销，通过做在 C 端社群培养小 B ，再服务 C 的模式，打造了多个千万..
可以遇见的，未来会有越来越多的人，涌向互联网行业。没办法，同样是毕业生，人和人的差距，比人和狗都大。成年人的世界，唯有搞钱才是王道。我想..