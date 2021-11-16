苹果回应偷偷为第三方App买广告：已买5年，开发人员知情

站长之家(ChinaZ.com) 11月16日消息:据MacRumors报道，日前有报道称，苹果公司秘密为基于订阅的应用程序购买广告以收取更多佣金之后，苹果公司现在表示，这是一种错误的描述，开发者完全了解苹果公司代表他们投放的广告。

此前《福布斯》的一篇文章报道称，苹果公司在未经同意的情况下「秘密」或「悄悄地」为基于订阅的应用程序投放广告，宣传他们的产品，从而将用户引导至 App Store，而不是开发者自主网站，以便让用户通过应用内购买实现订阅，从而抽取15% 或30% 的抽成。

苹果对此回应称，公司投放广告来宣传所分销的应用已有5年时间，这些广告上明确标记来自 App Store。苹果表示，这与零售商为其销售的产品投放广告没有什么不同，是一种非常标准的商业模式。苹果在与开发商签订的协议中被授予了以这种方式做广告的常规法律权利。

苹果公司表示，关于它在开发者不知情或不同意的情况下「秘密」或「悄悄」为其购买广告的指控是明显的错误描述。相反，该公司表示，它经常与开发者就其投放的广告进行对话，许多开发者对这种支持表示感谢。

苹果公司说，它致力于为开发者提供他们在App Store上取得成功所需的资源。这些资源包括编译器、测试和调试工具、技术支持、SDK、库、API等，它们也包括App Store内外的广告。