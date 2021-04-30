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Apple Car 3D渲染图曝光！苹果汽车长这样？

2021-11-12 16:28 · 稿源：站长之家

多年来苹果一直在研发电动汽车，但迄今为止苹果尚未确认该车的存在。现在Vanarama通过利用网上的各种专利制作出了一个令人难以置信的苹果汽车3D模型。

Vanarama2.png

图片来自Vanarama

Vanarama创作的苹果汽车渲染图显然从特斯拉的Cybertruck获得了一些灵感，不过它没有即将到来的Cybertruck那么有棱有，Vanarama还增加了一些额外的亮点，比如其网状格栅借鉴了Mac Pro的设计、可伸缩的门把手看起来像iPhone的侧面按钮、首次出现在iPhone4上的磨砂白色饰面。

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