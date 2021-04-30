Apple Car 3D渲染图曝光！苹果汽车长这样？

多年来苹果一直在研发电动汽车，但迄今为止苹果尚未确认该车的存在。现在Vanarama通过利用网上的各种专利制作出了一个令人难以置信的苹果汽车3D模型。
图片来自Vanarama
Vanarama创作的苹果汽车渲染图显然从特斯拉的Cybertruck获得了一些灵感，不过它没有即将到来的Cybertruck那么有棱有，Vanarama还增加了一些额外的亮点，比如其网状格栅借鉴了Mac Pro的设计、可伸缩的门把手看起来像iPhone的侧面按钮、首次出现在iPhone4上的磨砂白色饰面。
多年来苹果一直在研发电动汽车，但迄今为止苹果尚未确认该车的存在。现在Vanarama通过利用网上的各种专利制作出了一个令人难以置信的苹果汽车3D模型。
图片来自Vanarama
Vanarama创作的苹果汽车渲染图显然从特斯拉的Cybertruck获得了一些灵感，不过它没有即将到来的Cybertruck那么有棱有，Vanarama还增加了一些额外的亮点，比如其网状格栅借鉴了Mac Pro的设计、可伸缩的门把手看起来像iPhone的侧面按钮、首次出现在iPhone4上的磨砂白色饰面。
据《华尔街日报》的罗尔夫·温克勒 (Rolfe Winkler)报道，苹果公司正在为 iPhone 和 Apple Watch计划添加一项新功能，该功能将使设备能够检测您是否遭遇车祸，并自动拨打紧急电话。
苹果公司在为用户维修iPhone手机的时候，如果时间较长一般会提供一台临时借用手机，此前借用手机的型号都是iPhone8，现在苹果已经将iPhone8更换为iPhoneXR。
苹果本周下调了包括iPhone、iPad和Mac在内的多款设备以旧换新二手定价，部分产品较之前的定价降低了16%。
苹果iPhone SE3有望在2022年的时候推出。但在发布之前，一份新的爆料消息表示即将推出的 iPhone SE3有可能是最后一款使用LCD屏幕的iPhone。
随着双11活动的日益推进，各家的优惠力度也越来越大，苹果官方的京东自营旗舰店也带来了全店大促活动，将于今晚20点狂欢开启，iPhone 13系列现货抢购。抢券至高减600元，AppleCare+抢券限时享2折，还有京东Apple自营店PLUS联名卡享多重权益，此次活动中除了iPhone 13全系之外，iPhone 12、iPhone 11等全系机型也均有优惠。活动地址：点击前往京东红包地址：点击领取iPhone 13 128GB午夜色：券后5699元iPhone 13 256GB粉色：券后629
苹果最新的10-K表格承认了一些额外的App Store的风险，同时也表明了广告现在是该公司服务业务最强大的收入动力。在AppleInsider看到的一份给投资者的说明中，摩根士丹利分析师Katy Huberty强调了苹果最新10-K表格中的一些变化和补充，这是证券交易委员会(SEC)要求符合特定标准的公司提供的公司财务状况摘要。比如这家公司在2021年的10-K表格中增加了跟App Store具体相关的更细化的风险。苹果列出了欧盟提议的《数字市场法案(Digita
上周五苹果的iPhone相机镜头设计和 NFC 技术再被起诉，这两项诉讼都要求苹果公司对其侵权行为进行赔偿。
苹果公司在今天凌晨的发布上，除了发布MacBook Pro、AirPods3硬件之外，还带来了一个全新的服务——声控（Voice Plan）套餐。这一套餐是将语音助理Siri整合到Apple Music，售价为每月5元。
这将是苹果最后一款搭载 LCD 液晶显示屏的机型，尺寸扩大到6.1英寸，外型则会以 iPhone XR 为基础打造，Touch ID 会转移至侧面开关键，同时换上 A15处理器、5G 网络支持，并同样维持「浏海」样式设计。
据国外媒体报道，昨晚索尼正式宣布，苹果Apple Music上架PS5平台，PS5也是首款支持 Apple Music 的主机。订阅这项服务的玩家将可在PS5上聆听9000万首歌曲、观看4K MV，访问播放列表，Apple Music Radio等。
今天下午，抖音官方公开发文表扬”腾讯，称腾讯方面已经主动向抖音方面发送邮件，希望接入抖音开放平台。抖音称，腾讯在邮件中提到，合作后将有大..
2021年虽然有半导体芯片缺货、涨价的负面影响，但是对板卡厂商来说，今年依然是个丰收年，其中DIY一哥华硕更是创下史上最赚的一年的记录，今年的利..
近日，乘联会发布的数据显示，10月新能源乘用车零售销量达到32.1万辆，同比增长141.1%，环比下降3.9%。1-10月新能源车零售213.9万辆，同比增长191..
据openEuler官方消息，近日，中国移动云能力中心（以下简称云能”）签署CLA（贡献者许可协议），正式加入欧拉开源社区。官方表示，移动云操作系统..
上周，三星前员工 Super Roader 爆料称全系 Galaxy S22 智能机都将使用高通骁龙 898 旗舰芯片组。另一方面，不少传闻称该公司会为部分地区（至少欧..
如今，很多人在路上碰到豪车，都会保持一定的距离，就怕万一碰上了，要成点高昂的维修费，可凡事总有万一。近日，一外卖小哥剐蹭保时捷时引网友热..
据此前消息，11月15日（下周一）北交所将正式开市交易，打造服务创新型中小企业主阵地，成为继上海、深圳之后，我国的第三大证交所。根据最新媒体..
拥有清澈双眸、野性笑容的四川甘孜理塘男孩丁真，已经走红一周年。在这一年的时间里，他以”捍卫自然倡导人”的身份受邀参加联合国演讲，对话中国..
随着Win11系统地位的确立，微软也在加大了对Win11的扶持，顺带着也在强推自家的一些应用，比如Edge浏览器。Win11中更改默认浏览器已经很麻烦了，现..
近期，元宇宙（Metaverse）概念持续火热，已然成为当下最热词汇之一，同时，各大互联网巨头也都纷纷在元宇宙相关领域布局加码，搭建自己的元宇宙网..
AMD、NVIDIA都会在明年下半年发布下一代显卡，这是毋庸置疑的，曝料也持续不断，但始终缺乏确切的细节。现在，高手@Greymon55带来了一堆猛料。根据..
NVIDIA是一家实力极其强大的GPU公司，不仅游戏卡做得好，基于CUDA的加速卡也同样受到业界欢迎，这已经是NVIDIA的核心竞争力了。那么NVIDIA有没有可..
据韩国国际广播电台11月12日消息，韩国将从明年1月1日开始废除禁止青少年深夜玩网游的措施。这是韩国自2011年11月开始施行该措施后时隔10年予以废..
2021年正步入最后关头，手机芯片行业也即将迎来新一轮变革，今天我们就听说了联发科下一代天玑旗舰的重磅消息。据曝料，联发科的下一代天玑旗舰芯..
11月12日消息，据天眼查App显示，近日，上海幻电信息科技有限公司（下简称B站）、福州市嘀哩科技有限公司（下简称D站）等著作权权属、侵权纠纷民事..
历经各大电商平台13年的打造，双十一”已经作为网络购物狂欢节”纳入了中国网民的共同认知。在这个大促之日，不少网民纷纷开启买买买”模式，然而..
11月12日消息，据媒体报道，由金秀贤、全智贤主演的电视剧《来自星星的你》将在日本被翻拍成原创日剧，日剧版制片方将会邀请福士苍汰和山本美月主..
你开通过视频网站会员吗？你发现iOS的付费更坑”了吗？前不久，浙江省消保委对爱奇艺、优酷、腾讯视频等视频平台进行了约谈，此次不仅提到了各种广..
【TechWeb】11月12日消息，北交所发布公告称，目前，北交所开市各项工作已准备就绪，定于2021年11月15日开市。2021年11月12日，北交所发布《北京证..
【TechWeb】11月12日消息，从菜鸟获悉，11月11日当天，菜鸟直送在298个城市将天猫超市消费者的双11包裹送到消费者手中。11月1日至11日期间，菜鸟驿..