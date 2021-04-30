Apple Car 3D渲染图曝光！苹果汽车长这样？

苹果最新的10-K表格承认了一些额外的App Store的风险，同时也表明了广告现在是该公司服务业务最强大的收入动力。在AppleInsider看到的一份给投资者的说明中，摩根士丹利分析师Katy Huberty强调了苹果最新10-K表格中的一些变化和补充，这是证券交易委员会(SEC)要求符合特定标准的公司提供的公司财务状况摘要。比如这家公司在2021年的10-K表格中增加了跟App Store具体相关的更细化的风险。苹果列出了欧盟提议的《数字市场法案(Digita