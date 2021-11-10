研发钉钉打卡作弊APP创始人律师二审为其做无罪辩护 网友：技术无罪？

站长之家（ChinaZ.com）11月10日 消息:10月8日，北京市海淀区人民法院公开了一则裁判文书，被告人张某开发了一款名为“大牛助手”的手机应用，帮助用户在“钉钉”上打卡作弊。一审法院认为，张某犯破坏计算机信息系统罪，判处有期徒刑五年六个月。

据九派新闻报道，从张某的二审辩护人、北京京麟律师事务所李扬律师处获悉，在二审中，北京市一中院认为“大牛助手”不属于刑法中的“破坏性程序”，但张某仍构成破坏计算机信息系统罪。法院据此改判，张某刑期为有期徒刑四年。

李扬律师表示，她的团队从二审开始接手本案。在沟通过程中，李扬律师认为，涉案软件并非破坏性程序，打算为当事人做无罪辩护。

同时律师表示，当事人自始至终不认为自己有罪。他说，“我只是开发了一个“中性”的包含虚拟定位功能的APP，不知道用户会利用它去做什么，我也控制不了。所以我没有主观上破坏钉钉计算机系统的故意。”

据一审判决书显示，当用户想要修改自己位置信息时，大牛助手可以进行修改，修改时打开大牛助手APP，将需要改变定位信息的APP添加到大牛助手的列表中，点击模拟定位功能，然后在地图上选择需要修改的位置即可。

检方当庭展示的证据显示，大牛助手的新注册用户有12小时免费试用时间，包月会员为每月25元，年费会员每年89元。张某杰在供词中表示，得牛科技公司目前通过该APP共获利四五百万元。

据一审判决书被告人张某的供词，其在2017年成立了北京得牛科技有限公司并担任CEO，公司的法定代表人是张某1，张某用他的身份证注册该公司，其公司一共22人。

企查查信息显示，2019年7月，该公司被北京市工商行政管理局海淀分局列入经营异常名录，原因为“通过登记的住所或者经营场所无法联系”。

此前一审判决书公布后曾在网络引发热议，有网友认为“技术无罪”，你怎么看?