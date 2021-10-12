12306再回应抢票加速包；微信青少年模式新增监护人授权功能；钉钉打卡作弊软件非法获利500万

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12306再回应抢票加速包

钉钉打卡作弊软件非法获利500万

微信青少年模式新增监护人授权功能

昨日，微信官方宣布，在最新的安卓/iOS8.0.15版本中，青少年模式再次升级，新增“监护人授权”功能。

除了密码、时长限制、弹窗提醒、青少年专属访问范围等已有功能，升级后，用户还可以:

1. 灵活设置孩子的可浏览内容。青少年模式下孩子无法访问的内容如公众号、小程序、链接等，可以通过向监护人申请进行临时访问。 2. 弹性把控孩子看视频号的时长。孩子观看微信视频号超时后，也可申请临时授权延长使用时间，再加40分钟。 3. 远程引导孩子科学使用微信。即便不在孩子身边，可以发送申请给家长，家长远程同意访问。

有需要的用户可以在微信首界面点击 “我-设置-青少年模式”，输入密码后可发送监护人邀请，在家长的微信上确认即可绑定。当青少年遇到无法访问的内容时，可以选择通过验证密码（家长来输入），或向监护人远程申请临时访问。

值得一提的是，视频号的使用时间也可以通过以上两种方法进行延长，经家长同意后可再看40分钟。

12306再回应抢票加速包

近日，上海市消保委公布了国庆假期交通运输投诉案例。

其中，在“抢票软件”方面，上海市消保委举例称，周女士于9月30日在某平台抢票购买了10月1日祁东到隆安的一人次火车票，当时未显示抢票成功，次日7点28分收到短信提示出票，出票的却是7点24分出发的列车，导致其根本无法出行，联系退款遭拒。

据中国新闻网报道，针对上述情况，铁路12306回应称，消费者使用的加速包并不能拥有优先购票权，无论是哪款购票软件都要在铁路12306购票系统排队。如遇所需车次、席别无票，可在线排队候补。当对应的车次、席别有退票时，系统将自动购买车票。

钉钉打卡作弊软件非法获利500万

据蓝鲸财经报道，近日，北京市海淀区人民法院披露了一起破坏计算机信息系统罪的案件，称一款名叫“大牛助手”的APP，通过虚拟定位技术，将虚假的位置传送至钉钉系统，以达到“打卡”的效果。

该软件为收费软件，年费为89元，月费25元。截止案发，用户近10万余人/次，收取费用四五百万元。

判决书显示，目前罪犯已于2019年5月31日被羁押，同年7月4日被逮捕。经法院判决，犯罪人被判处有期徒刑5年6个月。