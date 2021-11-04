38款App违规被通报 豆瓣小红书在列；微念所持李子柒公司股权被冻结；特斯拉否认将建第二工厂

微念所持李子柒公司股权被冻结

此前，因存在纠纷，李子柒将其MCN机构杭州微念品牌管理有限公司诉至法院。

当时，李子柒方面表示，起诉杭州微念的主要原因是杭州微念不遵守合约，有违反签署合约行为。

而微念则否认称，已于11月1日正式收到四川省绵阳市中级人民法院的诉讼通知，从未想过、从未控制过任何@李子染的相关平台账号。

天眼查App显示，11月2日，杭州微念品牌管理有限公司新增股权冻结信息，股权数额51万人民币，股权被执行的企业为四川子柒文化传播有限公司。

资料显示，四川子柒文化由杭州微念、李子柒分别持股51%和49%。

38款App违规被通报 豆瓣小红书在列

昨日，工信部宣布对APP违规调用通信录、位置信息以及弹窗信息骚扰用户等问题开展“回头看”。

针对用户反映强烈的APP超范围、高频次索取权限，非服务场景所必需收集用户个人信息，欺骗误导用户下载等违规行为进行了检查，共发现38款APP存在问题。

工信部称，上述APP应在11月9日前完成整改，逾期不整改或整改不到位的，将依法依规进行处置并予以行政处罚。

据上榜APP显示，腾讯新闻、QQ音乐、小红书、豆瓣等在列。

特斯拉否认将建第二工厂

昨日，针对“特斯拉中国将建第二工厂”的传闻，特斯拉对外事务副总裁陶琳表示，目前网络上关于特斯拉第二工厂选址的信息不属实。 感谢所有关心和支持特斯拉发展的朋友们!特斯拉非常荣幸能为中国新能源产业发展贡献力量，也会持续坚定加大在中国的投入。

此前，有消息称，随着订单不断上涨，特斯拉将要在中国建立第二座超级工厂，意向城市有西安，合肥，武汉，宜昌，太原，长春，郑州，重庆等。