微念归还李子柒公司股权 刘同明卸任李子柒公司监事

停更531天之后，备受关注的网红李子柒与MCN机构微念宣布和解。双方没有公布具体的和解内容，但从公司信息变更来看，李子柒拿回了属于自己的东西四川子柒文化传播有限公司发生多项工商变更：监事由刘同明变更为蒲倩云，杭州微念品牌管理有限公司持股比例由51%减至1%，李子柒（李佳佳）持股比例由49%增至99%。李子柒不仅控制了公司，更可能的是夺回了李子柒这个品牌的控制权，以后可以用这个账户重新发视频了。这是李子柒全网1亿多粉丝最期盼的李子柒恢复更新，毕竟大家等了500多天了，直到现在还有粉丝在之前的视频评论中催更，其中不乏老?