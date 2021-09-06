一张图看懂 | 世界各国的税收制度差异

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一张图看懂 | 世界各国的税收制度差异

2021-09-06 17:46 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) :税收是大多数国家的重要财政收入来源。事实上，在世界上几乎每个国家，税收提供了大约50%或更多的政府资金。

每个国家的税收制度如何相互比较?这个问题很难回答。由于各国的人口和经济差异很大，衡量税收总收入并不是比较国际税收制度的最佳方式。

相反，使用税收与 GDP 的比率是比较世界各地税收制度的更有用的方法之一。

该比率越高，说明进入政府金库的资金比例就越高。如果管理有效，这可以支持经济的长期健康和繁荣。根据国际货币基金组织的研究，各国的税收占 GDP 的比率至少应达到12%，才能实现经济加速增长。

经济合作与发展组织 （OECD） 的成员国都达到了这一门槛，平均税收与 GDP 的比率为33.8%。由于没有澳大利亚和日本的最新数据，因此图表的数据集查看了37个 OECD 国家中的35个。

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其中，丹麦的比例为46.3%，是榜单上最高的。该国将相对较高的税收投入使用，尤其是在补贴中学后教育方面——在丹麦，所有欧盟公民都可以免费上大学。

在税收较低的一国家中，美国在35个国家中排名第30，比率为24.5%——明显低于经合组织33.8% 的平均水平。值得一提的是，在所有经合组织国家中，美国是人均 GDP最高的国家之一。

美国的税收从哪里来?它的大部分收入来自个人所得税。事实上，该国总税收的41%来自对个人收入以及个人利润和收益的税收。

站长之家注:文章数据来自visualcapitalist

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