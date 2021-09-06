利好代工厂！苹果和谷歌将扩大使用自研芯片

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利好代工厂！苹果和谷歌将扩大使用自研芯片

2021-09-06 13:38 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）9月6日 消息:日经亚洲最近报道称，配备谷歌CPU的谷歌平板电脑和Chromebook计划于2023年发布。该公司计划在今年10月发布Pixel6和6Pro 智能手机，这两款手机将配备谷歌自研的移动应用处理器。这将表明，谷歌正在将其自研芯片的使用范围从智能手机扩展到笔记本电脑和平板电脑。

芯片

谷歌的这一做法与苹果类似。今年上半年发布的的第五代iPad Pro配备了Apple M1芯片，该芯片具有8核 CPU、8核 GPU 和16核神经引擎。此外，亚马逊和 Facebook也同样正在开发自己的芯片。亚马逊2015年收购的 Annapurna Labs 团队正在开发网络芯片。Facebook也正在开发用于虚拟现实设备的芯片。

几家科技巨头纷纷开始研发自己的芯片，这对英特尔、三星电子和高通等芯片供应商来说可能不是好消息。但同时，代工厂可以有机会扩展客户。三星电子既是芯片开发商，又是芯片代工厂。如果它不能向谷歌提供其Exynos 芯片，但可能会生产 Tensor 处理器。英特尔重新进入代工市场也是出于同样的原因。

在去年全球的芯片荒以来，多家巨头纷纷宣布加快芯片工厂的布局，同时各国政府也加快对于芯片制造的扶持力度，以为电子设备、智能汽车、物联网等领域的产品提供芯片供应。

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