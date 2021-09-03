放弃强制抽成30%苹果税！苹果允许部分应用第三方支付

当地时间9月1日，苹果发布声明称，与日本公平贸易委员会达成协议，将放宽App Store的规定。
明年开始，阅读器类App的开发者可以在App内提供链接，以便用户绕过苹果在第三方网站上进行支付。
据悉，苹果在过去强制向开发者收取抽成30%的“苹果税”，而上述的情况意味着部分应用程序可以绕开“苹果税”。
除了上述政策，苹果还放宽了对美国小型应用开发商的限制，让开发商可以直接与用户联系，提供App Store以外的支付渠道。
当地时间9月1日，苹果发布声明称，与日本公平贸易委员会达成协议，将放宽App Store的规定。
明年开始，阅读器类App的开发者可以在App内提供链接，以便用户绕过苹果在第三方网站上进行支付。
据悉，苹果在过去强制向开发者收取抽成30%的“苹果税”，而上述的情况意味着部分应用程序可以绕开“苹果税”。
除了上述政策，苹果还放宽了对美国小型应用开发商的限制，让开发商可以直接与用户联系，提供App Store以外的支付渠道。
根据外媒CNBC的统计，苹果App Store2020年的收入达到了640亿美元，换算成人民币大概是4150亿元。这个数据看起来或许没什么概念，作为对比，当年已成为全球第四大手机厂商的小米，2020财年集团的总营收为2459亿元。
痛并快乐着”，这也是当前不少受苹果税”困扰的水果机机主，最大的使用感受了吧。如果说在AppStore下载苹果游戏或者应用，苹果收取一定的抽成费无可厚非，但是如果在软件内付费购买，甚至是直播打赏，苹果还有抽成30%，这样的吃相也难怪被众多网友批难看。因而，网络上也有不少反对苹果税”的声音。近日，韩国针对苹果税”、谷歌税”等问题，也率先开始了治理。8月25日消息，据报道，韩国国会立法和司法委员会预计将批准一项被称为
关于苹果App Store，其官网是这样描述的:“十多年来，事实已经证明App Store这个发掘和下载APP的平台，是安全可靠、值得信赖的。”
苹果在9月1日宣布，App Store 即将迎来更新，本次更新意味着日本公平贸易委员会（JFTC）对 App Store 的一项调查宣告结束。从明年开始，阅读器类App的开发者可以在App内提供访问其网站的链接，以便用户设置或管理帐户，这将使得开发者可以让用户绕过苹果进行支付。
苹果公司为App Store制定的规则已经成为全球诉讼、监管调查以及立法的目标。在过去一周时间内，苹果连续对App Store政策进行了两次调整，但是这些微调无法解决外界提出的最大顾虑。
据国外媒体报道，据苹果开发者网站的最新消息显示，苹果公司宣布，由于税收和外汇汇率的变化，它正在调整一些国家/地区的应用程序定价。
苹果公司为App Store制定的规则已经成为全球诉讼、监管调查以及立法的目标。在过去一周时间内，苹果连续对App Store政策进行了两次调整，但是这些微调无法解决外界提出的最大顾虑。
据路透社报道，苹果在印度的App Store可能要面临广泛的调查，更具体地说，是该公司的应用内置购买系统，该系统会让苹果在所有交易获得15%至30%的佣金。印度竞争委员会(CCI)负责监管可能的反竞争和反垄断行为，其目前正在审查一家印度非营利组织提交的针对苹果的反垄断挑战案。该组织称，在他们的案例中，苹果对应用内置付费功能的标准30%提成损害了竞争，因为这增加了开发者和用户的成本。“30%的提成意味着有些应用开发者永远无法
苹果公司今天宣布，将允许开发者把用户重定向至外部网站进行服务注册，不必再使用App Store的应用内购买系统，从而能够规避苹果抽成。此前，开发者对于苹果的这一限制已有怨言。
苹果和 Epic Games 之间的矛盾想必大家都有所了解:Epic Games 旗下一款游戏《堡垒之夜》因不想被抽取30% 的“苹果税”，绕过苹果内购 IAP（In-App-Purchase）机制，在游戏中为玩家提供了一种更为便宜的新支付方式。
苹果对此表示，该法案会让那些从其他来源购买数字商品的用户面临被欺诈风险，破坏他们的隐私保护，导致他们难以管理商品购买。苹果称，相信这一提案会导致用户对于从 App Store 购买商品的信任度下降，使得韩国逾48.2万注册开发者的机会减少。目前为止，韩国开发者与苹果的合作已为他们创造了逾8.55万亿韩元的收入。
Spotify 创始人兼 CEO Daniel Ek表示，他同意苹果此举是「朝着正确方向迈出的一步，但它并没有解决问题」。开发者希望看到一个明确、公平的规则，目标是一劳永逸地恢复竞争，而不是一次次采取武断的、利己的步骤。他同时表示，将继续推动一个真正的解决方案。
继日前苹果官网上线预告页面之后，今天苹果官方 Newsroom 预览分享了湖南长沙首家 Apple Store。新零售店位于倍受欢迎的长沙国金中心商场，面向繁忙的黄兴路，这里是最具吸引力的去处之一从室外走进零售店的顾客会看到独具匠心的双层玻璃幕墙设计，具有渐变效果的镜面玻璃将外墙柔和地衔接为一体，并可在一天中的不同时间及一年四季中变换不同的外观。全新玻璃幕墙在中国天津制造 ，Apple 长沙是全球首家采用这项玻璃幕墙技术的 Ap
苹果公司今天宣布，将对App Store做出多项调整以和解一桩美国开发者集体诉讼。根据和解协议，苹果将允许开发者使用邮件等通讯方式向用户告知苹果以外的替代支付选项，这是苹果的一项重大政策转变。
苹果近日宣布，Apple Store 长沙店即将开业，该店位于长沙芙蓉区长沙国金中心一层，不过官方暂时未正式宣布该门店的开业时间。
随着各大官方应用商店加大了对恶意软件的打击力度，某些“思维灵活”的开发者又想到了通过欺骗性的扣费政策，来引诱用户下载特定的 App，接着在“免费体验”到期后，再大口吞噬不明所以的用户们的钱包。除了收取高额的订阅费用，开发者几乎不会干点其它正事。Apple Insider 指出，无论是苹果 App Store、还是谷歌 Play 商店，都不乏此类偷奸耍滑之辈，其中一些甚至轻松坑走了数百万美元。近日，一位名叫 Simeon（@TwoLivesLeft）的
近日，知名智库“网经社电子商务研究中心”发布了《 2021 年 8 月AppStore中国免费榜（商务）TOP100》，该榜单统计了截止 2021 年 8 月 17 日下午1:59: 48 时AppStore国区商务类软件的下载数据，其中贝锐旗下的远程协助软件“向日葵远程控制”位列第20。值得一提的是，在该榜单的前 20 名中，除去部分平台软件的商户端，“向日葵”是少数跻身前 20 的工具类软件之一，这是近年来以远程办公、远程协助为代表的远程控制需求逐渐成为?
?首先，苹果将允许开发者向用户介绍在 iOS App 之外的购买选项，且 App Store 以外的任何购买均不需要向苹果支付佣金。其次，App Store 中订阅、App 内购买以及付费 App 的价格点数从不到100个将会拓展到500个，给予开发者充分的定价自由。此外，App Store 重大更新还包括了 App Store 搜索改善、继续保留 App 申请复议的选项、公开 App 审核机制的详细数据和设立基金会以帮助美国小型开发者等多项内容。最后，苹果还启动新闻伙伴?
据外媒MacRumors报道，非营利性监督组织Campaign for Accountability周三发布了一份报告，揭示了苹果公司App Store儿童安全措施的“重大缺陷”，这些措施使未成年人能够轻易获得色情和赌博等成人内容。作为其技术透明项目的一部分，该监督组织表示，它为一个虚构的14岁用户设置了一个 Apple ID，并使用它下载和测试了App Store中的75个应用程序，涉及几个面向成人的类型：约会、在线聊天和赌场/赌博等。尽管所有这些应用程序在App
据9to5mac报道，苹果公司正与流行的「先买后付」服务 Affirm 合作，为加拿大的 iPhone、iPad 和 Mac 买家扩大购买产品的支付选择。根据彭博社的一份新报告，苹果公司将于本月某个时候在加拿大的网上和实体零售店推出这一计划。
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