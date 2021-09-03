放弃强制抽成30%苹果税！苹果允许部分应用第三方支付

痛并快乐着”，这也是当前不少受苹果税”困扰的水果机机主，最大的使用感受了吧。如果说在AppStore下载苹果游戏或者应用，苹果收取一定的抽成费无可厚非，但是如果在软件内付费购买，甚至是直播打赏，苹果还有抽成30%，这样的吃相也难怪被众多网友批难看。因而，网络上也有不少反对苹果税”的声音。近日，韩国针对苹果税”、谷歌税”等问题，也率先开始了治理。8月25日消息，据报道，韩国国会立法和司法委员会预计将批准一项被称为