放弃强制抽成30%苹果税！苹果允许部分应用第三方支付

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放弃强制抽成30%苹果税！苹果允许部分应用第三方支付

2021-09-03 15:28 · 稿源：站长之家

当地时间9月1日，苹果发布声明称，与日本公平贸易委员会达成协议，将放宽App Store的规定。

明年开始，阅读器类App的开发者可以在App内提供链接，以便用户绕过苹果在第三方网站上进行支付。

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据悉，苹果在过去强制向开发者收取抽成30%的“苹果税”，而上述的情况意味着部分应用程序可以绕开“苹果税”。

除了上述政策，苹果还放宽了对美国小型应用开发商的限制，让开发商可以直接与用户联系，提供App Store以外的支付渠道。

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