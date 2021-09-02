明年开始苹果允许阅读器App绕开App Store完成支付

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明年开始苹果允许阅读器App绕开App Store完成支付

2021-09-02 14:50 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）9月2日 消息:苹果在9月1日宣布，App Store 即将迎来更新，本次更新意味着日本公平贸易委员会（JFTC）对 App Store 的一项调查宣告结束。从明年开始，阅读器类App的开发者可以在App内提供访问其网站的链接，以便用户设置或管理帐户，这将使得开发者可以让用户绕过苹果进行支付。

苹果应用商店、手机APP

苹果公司表示，为确保安全顺畅的用户体验，App Store 在指导方针中要求开发者使用 Apple 的 App 内支付系统出售数字服务与订阅。因为阅读器 App 的开发者不提供用于出售的 App 内数字产品或服务，Apple 与 JFTC 达成协议，允许这些 App 的开发者与用户分享访问他们网站的单一链接，以帮助用户设置与管理他们的帐户。

这一更改将于2022年初生效。在此之前，Apple 将更新其指导方针与审核流程，以确保阅读器 App 的用户能继续在 App Store 上享有安全体验。通过 App Store 交易系统进行的 App 内购买，仍将为用户提供高度安全与备受信赖的支付方式。与此同时，Apple 也会帮助阅读器 App 的开发者在将用户引导向外部网站进行购买时，为他们提供保护。

最近，App Store于上周宣布将进行一系列调整，赋予开发者更多资源，让他们以更灵活的方式触达顾客、定制价格点，并发展业务。上周，Apple 还启动了新闻伙伴计划，以支持在地新闻事业，并为入驻 App Store 的新闻机构提供支持。

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