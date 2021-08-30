特斯拉正在与印度零部件供应商谈判 以加快进入印度市场

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特斯拉正在与印度零部件供应商谈判 以加快进入印度市场

2021-08-30 08:31 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月30日 消息:据indiatimes消息称，美国电动汽车制造商特斯拉正在与至少三个印度供应商就采购关键零部件进行谈判，这将是特斯拉进入印度市场计划的一部分。

特斯拉 (4)

特斯拉正在寻求采购关键的电子、电气和机械部件，目前消息称印度三家零部件供应商Sona Comstar Ltd.、Sandhar Technologies Ltd. 和 Bharat Forge Ltd.正与特斯拉谈判，这次特斯拉寻求的零部件包括仪表盘、挡风玻璃、差速器、制动器、电动座椅等。

特斯拉首席执行官埃隆马斯克在7月份表示，如果该公司能够首先将其降低关税的汽车进口到印度以研究需求，那么在印度建厂就十分有可能。虽然有传言称印度政府不会采取降低进口汽车关税，但后来印度政府表示希望了解特斯拉在印度的发展路线图，之后将考虑其对进口税的诉求。印度重工业和财政部在8月初的一次会议上要求了解该公司在该国的发展情况。此外，有关部门还询问特斯拉关于如何权衡整车进口税与在印度组装的零部件汽车的看法。

此前，有人发现特斯拉汽车在印度Chakan附近的浦那区进行了测试。特斯拉在这里的测试可能暗示该地区被视为测试和最终生产的基地。Chakan已经拥有一些汽车制造商的工厂，例如梅赛德斯、大众、马恒达和Bajaj。当地已有相应的配套设施以及足够多的技术工人，可以满足特斯拉建厂需求。

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