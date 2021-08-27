北京消协发布砍单调查结果 小米有品京东美团买菜等涉嫌霸王条款

站长之家（ChinaZ.com）8月27日 消息:今日，北京市消协发布互联网消费“砍单”问题调查结果，本次体验调查共选取了40个与消费者日常生活消费密切相关的电商平台作为体验对象，其中包括20个网络购物平台、8个在线票务平台、7个生鲜电商平台、3个社区团购平台和2个网络餐饮平台。
调查结果显示，在本次体验调查的40个电商平台中，有17个电商平台涉嫌存在不公平或不合理格式条款。其中，网络购物平台7个，生鲜电商平台6个，社区团购和在线票务平台各2个。这些电商平台涉嫌通过制定不公平或不合理格式条款，为平台或商家单方面取消订单留有借口。
调查报告称：
每日优鲜、多点、京东、1号会员店4个平台规定，只有商品从仓库实际发出，方视为与消费者建立了合同关系，涉嫌违反《电子商务法》有关合同成立规定;
真快乐、云集、七鲜、亚马逊、多点、京东、1号会员店、小米有品、华为商城、永乐票务、票牛、美团买菜、叮咚买菜、永辉生活、美团优选以及橙心优选16个平台规定，商品缺货、标错价格等情况有权取消订单，涉嫌通过格式条款减轻或免除自身责任;
真快乐、多点、京东、1号会员店、云集、七鲜6个平台甚至规定，如果消费者已经付款，则为消费者办理退款，涉嫌违反《电子商务法》“电子商务经营者不得以格式条款等方式约定消费者支付价款后合同不成立”的规定。
对此，北京市消协建议，进一步明确电商“砍单”行为的认定和处罚标准，严查电商企业存在不公平“砍单”格式条款问题。对于行业内存在的不公平不合理格式条款以及屡屡发生的电商“砍单”行为，行业组织应发挥自我管理、自我规范、自我净化作用，建立健全行业自律规范、自律公约和职业道德准则，规范行业内经营者的经营行为，监督其纠正和改进，诚信守法经营。