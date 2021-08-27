北京消协发布砍单调查结果 小米有品京东美团买菜等涉嫌霸王条款

站长之家（ChinaZ.com）8月27日 消息:今日，北京市消协发布互联网消费“砍单”问题调查结果，本次体验调查共选取了40个与消费者日常生活消费密切相关的电商平台作为体验对象，其中包括20个网络购物平台、8个在线票务平台、7个生鲜电商平台、3个社区团购平台和2个网络餐饮平台。

调查结果显示，在本次体验调查的40个电商平台中，有17个电商平台涉嫌存在不公平或不合理格式条款。其中，网络购物平台7个，生鲜电商平台6个，社区团购和在线票务平台各2个。这些电商平台涉嫌通过制定不公平或不合理格式条款，为平台或商家单方面取消订单留有借口。

调查报告称：

对此，北京市消协建议，进一步明确电商“砍单”行为的认定和处罚标准，严查电商企业存在不公平“砍单”格式条款问题。对于行业内存在的不公平不合理格式条款以及屡屡发生的电商“砍单”行为，行业组织应发挥自我管理、自我规范、自我净化作用，建立健全行业自律规范、自律公约和职业道德准则，规范行业内经营者的经营行为，监督其纠正和改进，诚信守法经营。