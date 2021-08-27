山西便利店“幕后推手”走出山西，支付宝核销率全国前10拿下4席

10年前，山西的特产是煤，10年后，山西的特产可能会变成“商超便利店”。前不久，山西便利店的数字化升级获新华社点赞。现在，其背后的数字化服务商正在把“山西商超便利店模式”推广到全国。

8月27日，据支付宝8月“凉爽红包节”数据，优惠券核销率全国Top10中，有4家商超背后的服务商是同一家:来自山西的全球蛙。这4家商超位于山西、河北等地。也标志着便利店数字化升级的大潮正在走出山西。

服务商是线下零售业数字化转型中的中坚力量，为商家提供小程序开发和代运营、运营工具接入、运营方法论培训，以及供应链等其他服务。

“很多传统零售商家，对做数字化升级比较迟疑，或开辟了线上渠道不知道该怎么运营，我们跟支付宝等平台合作，通过整合各种资源、模式创新，把商家数字化转型的门槛降到最低。”全球蛙相关负责人表示。

据介绍，全球蛙为商超便利店开发支付宝小程序、接入搜索、收藏、配券、会员等自运营工具，参与大促为商家私域获取公域流量的扶持，并接入了小程序下单自提和上门配送功能。商超便利店数字化的“山西模式”，结束了商家依赖线下单一渠道的状况，把线下店员、门店供应链与小程序等线上经营工具相结合，为商家拓展了运营场景，提效降本。

数字化升级让商超获得了更多年轻用户，也有了爆发性增长的机会。美特好超市单日派发的超30万张优惠券，上线2分钟内被用户一抢而空，达到单一线下渠道难以实现的触达效率。

去年10月，山西省发布《关于促进品牌连锁便利店发展的实施意见》，在政策层面对山西便利店的数字化升级予以支持。更多像全球蛙一样的数字化服务商，正在商超便利店数字化大潮中发挥越来越重要的作用。目前，太原已连续3年荣膺中国便利店城市发展前列，一半太原人都已经是商超便利店的数字化会员。