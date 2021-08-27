山西便利店“幕后推手”走出山西，支付宝核销率全国前10拿下4席

分享文章
撤稿纠错
首页 > 业界 > 关键词 > 支付宝最新资讯 > 正文

山西便利店“幕后推手”走出山西，支付宝核销率全国前10拿下4席

2021-08-27 11:07 · 稿源：站长之家

10年前，山西的特产是煤，10年后，山西的特产可能会变成“商超便利店”。前不久，山西便利店的数字化升级获新华社点赞。现在，其背后的数字化服务商正在把“山西商超便利店模式”推广到全国。

8月27日，据支付宝8月“凉爽红包节”数据，优惠券核销率全国Top10中，有4家商超背后的服务商是同一家:来自山西的全球蛙。这4家商超位于山西、河北等地。也标志着便利店数字化升级的大潮正在走出山西。

QQ截图20210827110838.jpg

服务商是线下零售业数字化转型中的中坚力量，为商家提供小程序开发和代运营、运营工具接入、运营方法论培训，以及供应链等其他服务。

“很多传统零售商家，对做数字化升级比较迟疑，或开辟了线上渠道不知道该怎么运营，我们跟支付宝等平台合作，通过整合各种资源、模式创新，把商家数字化转型的门槛降到最低。”全球蛙相关负责人表示。

据介绍，全球蛙为商超便利店开发支付宝小程序、接入搜索、收藏、配券、会员等自运营工具，参与大促为商家私域获取公域流量的扶持，并接入了小程序下单自提和上门配送功能。商超便利店数字化的“山西模式”，结束了商家依赖线下单一渠道的状况，把线下店员、门店供应链与小程序等线上经营工具相结合，为商家拓展了运营场景，提效降本。

数字化升级让商超获得了更多年轻用户，也有了爆发性增长的机会。美特好超市单日派发的超30万张优惠券，上线2分钟内被用户一抢而空，达到单一线下渠道难以实现的触达效率。

去年10月，山西省发布《关于促进品牌连锁便利店发展的实施意见》，在政策层面对山西便利店的数字化升级予以支持。更多像全球蛙一样的数字化服务商，正在商超便利店数字化大潮中发挥越来越重要的作用。目前，太原已连续3年荣膺中国便利店城市发展前列，一半太原人都已经是商超便利店的数字化会员。

这篇文章对你有价值吗？

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 担心自己是“密切接触者”？支付宝上线同行自查服务

    面对新型冠状病毒肺炎疫情，你是否担心自己是密切接触者？担心是否与确诊、疑似患者同乘过公共交通？日前，国家政务服务平台已在支付宝上线同行密接人员自查服务，通过支付宝搜同行自查”，即可一键查询14天内是否曾和确诊或者疑似患者同乘过公共交通。另外，如果想知道自己所在地区或者出行目的地地区的疫情风险等级，可在支付宝上线的查询服务，搜索疫情等级”进行查看。据媒体报道，7月20日，南京禄口机场报告检出9例阳性病例。

    支付宝

  • 支付宝小鸡回来了 刚才到底干啥去了？真相揭晓

    8月18日一早，习惯在在支付宝喂鸡、拾鸡蛋的小伙伴发现，自己的小鸡离家出走了，只留下一封鸡毛信。信中写道：我出门啦，晚一点回，等我。 小鸡”网友表示担心，这疫情形势不要乱跑啊...据最新消息，大家小鸡已经回来了，原来它们在庄园四周年的日子里，跑去公益现场拍照了。以笔者的小鸡为例，它去了河南，看到在大家帮助下，老乡们正在重建家园；去了浙江，自闭症孩子想用画对你们说谢谢去了四川，大家捐献的路灯照亮了许多村庄?

    支付宝

  • 支付宝公开未成年人防沉迷专利

    7月23日，支付宝（杭州）信息技术有限公司公开“基于联邦学习的未成年人防沉迷处理方法、装置及设备”专利，公开号为CN113159782A。

    娱乐 支付宝

  • 担心是否与疑似患者同乘公共交通？可上支付宝搜“同行自查”查询

    近日，全国出现散发疫情，你是否担心自己是密切接触者?担心是否与确诊、疑似患者同乘过公共交通?目前，国家政务服务平台已在支付宝上线了同行密接人员自查服务，用户可上支付宝搜“同行自查”免费查询，最快只需3秒钟，查一查更安心。

    支付宝 新冠疫情 支付宝小程序

  • 警惕网络诈骗新套路：升级支付宝学生账户

    如今，支付宝已经成为人人必备的APP，衣食住行动动手就能在上面完成，大大方便了我们的日常生活。不过与支付宝相关的网络诈骗也层出不穷，最近就出现了一种升级学生账户”的诈骗方式，这种骗局与此前的注销学生账户”一致，都是利用受害者的紧张心理实施诈骗。据报道，电话中对方自称为支付宝调查中心客服”，并表示检测到支付宝账户尚未完成学生账户升级，需要接入变更专员帮忙对接升级，期间不产生任何费用，否则会产生一定的滞?

    支付宝

  • 支付宝首页出现商家服务进度卡片，官方回复：正在灰度测试

    近日，支付宝首页新增了一项功能:九宫格下方出现了一张商家服务进度展示卡片，可以直接看到当前使用服务的进度，点击可以进入具体的商家小程序页面了解详情。<br/> <br/>

    支付宝 支付宝首页 小程序

  • 支付宝上线“防疫六件套” 可查询核酸检测结果、同行密接等服务

    为了让大家日常出行更便捷，近日，支付宝升级了“疫情服务直通车”，针对上班族、出行人群等推出“防疫六件套”，提供包括首页一点就是健康码、行程卡、密接人员自查、核酸检测证明查询等便民服务。

    支付宝 新冠疫情 核酸检测

  • 区块链NFT赛道持续爆发，腾讯支付宝币安接连入局

    8月2日，国内互联网企业腾讯发布NFT交易APP“幻核”，并同时推出NFT产品“限量版十三邀黑胶唱片NFT”。据“幻核”服务协议中显示，该APP是一个“提供访问、分享、购买NFT数字作品的入口”。目前，已在应用宝等应用市场开放下载，首期产品定价为18元限量300个，在8月3日20点正式发售。这也是继支付宝推出“敦煌飞天”、“九色鹿”付款码NFT皮肤之后，第二个尝试布局NFT市场的互联网巨头。在此之前，区块链行业的头部企业币安在今年6

    区块链

  • 支付宝首页持续开放，新增服务频道利好第三方小程序

    站长之家近日发现，支付宝首页新增一个名为「有点东西」的服务频道，相当于在首页为商家小程序提供单独展示的入口，用户在首页可一步直达服务。这是支付宝在首页新增的又一小程序入口。

    支付宝 小程序 支付宝首页

  • 支付宝：全体收钱码商家未来3年收钱码提现继续免费

    今日，支付宝宣布，未来三年（至2024年9月30日），对于全体支付宝收钱码商家，收款提现继续免费，且提现免费不设单笔上限和单日上限;此外，符合标准的小微企业和个体工商户、有经营行为的个人，8月1日起即可领取网络支付服务费9折优惠的权益。

    支付宝 网络支付 阿里

  • 防止小学生游戏充值？支付宝公开未成年人防沉迷专利

    随着游戏领域飞速发展，各种五花八门的游戏也接连问世，同时，游戏公司推出的各种付费道具、皮肤、抽奖活动，让玩家乐此不疲。但未成年人私自利用父母的手机进行游戏充值的问题也随之而来。日前，支付宝一项全新专利或将解决这一问题。企查查App显示，7月23日，支付宝（杭州）信息技术有限公司公开基于联邦学习的未成年人防沉迷处理方法、装置及设备”专利，公开号为CN113159782A。据了解，该专利可以判断用户在支付平台上是否具有

    娱乐 游戏 直播

  • 支付宝宣布推出小微商户降费举措：收钱码提现未来3年继续免费

    凤凰网科技讯 7月27日消息，支付宝今日宣布对小微商户的降费细则：未来三年（至2024年9月30日），对于全体支付宝收钱码商家，收款提现继续免费，且提现免费不设单笔上限和单日上限；此外，符合标准的小微企业和个体工商户、有经营行为的个人，8月1日起即可领取网络支付服务费9折优惠的权益。此前，人民银行、银保监会、发展改革委、市场监管总局于今年6月提出“鼓励各银行等支付主体继续降低手续费”的要求。中国支付清算协会、中?

    支付宝 网站

  • 支付宝“我的小程序”让复访更快，“收藏”后用户复访率占比翻2倍

    8月5日，十荟团的支付宝小程序数据显示，“收藏”正在成为主要复访入口之一。过去一个月，通过“收藏”进行复访的用户占比同比涨了2倍。数据显示，已收藏用户的重复消费意愿也更高。

    支付宝 支付宝小程序

  • 支付宝崩了登上微博热搜 疑因付款立减13.14元红包活动

    凤凰网科技讯 8月14日消息，今日有网友反映支付宝崩了，话题很快引起大量关注登上热搜。凤凰网科技经过测试，目前支付宝系统已经恢复正常，但截至发稿前官方暂未回应。支付宝付款对此，不少网友提出了自己的猜测。有的网友评论表示，“七夕红包发的太多？转崩溃了？”还有网友吐槽系统不给力，“支付宝能不能行了，七夕搞活动，系统竟然崩了。”

    支付宝

  • 便利店夏季指数榜：唐久便利推“支付宝价” 小程序访问涨15倍

    8月6日，支付宝开放平台发布便利店行业夏季指数榜，数据显示，便利店商家业绩近日迎来整体上涨。其中，“地方队”山西便利店表现尤为抢眼，唐久便利小程序一周访问增长涨超15倍，成为搜索量、收藏量、访问量增幅的“三料冠军”。

    便利店 支付宝

  • 比微信支付宝更安全！今日起 北京地铁可用数字人民币买票充值

    上个月，北极地铁正式宣布开启全路网数字人民币支付渠道刷闸乘车体验测试，乘客可在北京轨道交通已有24条运营线路及4条市郊铁路范围内，通过亿通行APP参与数字人民币支付刷闸乘车体验测试。今日，北京轨道交通再次宣布，8月1日起新增支持数字人民币线下购票/卡、补票和充值，以及亿通行APP线上购票等场景的应用。官方表示，这是继6月30日亿通行APP支持数字人民币刷闸支付后的一次升级应用，实现了数字人民币在轨道交通过闸及购票支

    支付宝 微信

  • 支付宝更新功能持续关注视障群体，上线“划一划”身份验证新方式

    ​8月23日，蚂蚁集团消费者权益保障专项“蚂蚁315”表示，为了不断方便视障用户使用，支付宝上线“划一划”密码，有效避免以往密码被朗读或输入慢等问题，安全性和便利性更高，目前已试点接入支付宝话费自动充场景。

    支付宝

  • 阻拦未成年人游戏充值？支付宝公开未成年人防沉迷专利

    近日，支付宝（杭州）信息技术有限公司公开“基于联邦学习的未成年人防沉迷处理方法、装置及设备”专利，公开号CN113159782A，申请日期为2021年3月。

    未成年人 游戏充值 支付宝

  • 出入公共场所看绿码 打开支付宝就是健康码可快速查验

    因各地疫情出现反复，全国多地近日重新恢复了对健康码的查验工作，出入火车站机场，医院、商场等公共场所或者搭乘公交地铁均需出示健康码。为方便快速找到健康码，建议可将健康码添加到支付宝首页，可快速打开核验。

    支付宝 健康码 新冠疫情

  • 做好搜索和收藏 蜜雪冰城支付宝小程序日访问量环比暴增43倍

    奶茶品牌的竞争，正从性价比、线下开店速度蔓延至对线上数字化运营手段的运用。继今年门店总量突破10000家后，蜜雪冰城正加速布局线上渠道，保持持续增长。8月16日，来自支付宝开放平台的数据显示，蜜雪冰城通过引导搜索、收藏等一系列自运营，4个月新增支付宝小程序会员2400万，小程序日均访问量、日均搜索量、单日新增收藏量均位列奶茶行业第一。

    支付宝 蜜雪冰城
  • 热门标签
显卡天梯图 SEO问答 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 手机CPU天梯图 好物榜 音质最好的头戴式耳机 降噪耳机排行榜 全球耳机品牌排行榜

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM