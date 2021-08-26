最高法、人社部正式明确：“996”严重违反法律规定

今日，最高人民法院、人力资源和社会保障部发布劳动人事争议典型案例，在其中一宗典型案例中明确:“996”严重违反法律关于延长工作时间上限的规定，相关公司规章制度应认定为无效。
案例显示，张某入职某快递公司，试用期为3个月，试用期月工资为8000元。公司工作时间为早9时至晚9时，每周工作6天。
2个月后，张某以工作时间严重超过法律规定上限为由拒绝超时加班安排，被公司解除劳动合同。张某申请仲裁后，获赔8000元。
今日，最高人民法院、人力资源和社会保障部发布劳动人事争议典型案例，在其中一宗典型案例中明确:“996”严重违反法律关于延长工作时间上限的规定，相关公司规章制度应认定为无效。
案例显示，张某入职某快递公司，试用期为3个月，试用期月工资为8000元。公司工作时间为早9时至晚9时，每周工作6天。
2个月后，张某以工作时间严重超过法律规定上限为由拒绝超时加班安排，被公司解除劳动合同。张某申请仲裁后，获赔8000元。
天眼查App股东信息显示，由中通快递股份有限公司全资持股的上海通寓置业有限公司成立，注册资本2亿元人民币，
互联网公司的大小周、996被人诟病了很久，最近几个月不少公司突然宣布取消这些制度，然而没有了大小周及996加班，有员工反而更难受，称损失了6000元一天的加班费，北京房贷都还不上了。据财新周刊报道，要是取消大小周还不涨薪，真的揭不开锅了。”一名刚在北京买房的字节跳动员工告诉财新，自己贷款时并没有想到会取消大小周”，变化来得出乎意料。对研发来说，加班费一天6000元，两天就是一名普通员工一个月的收入，而他的房贷本
对职场人士而言，996”、大小周的工作制并不陌生，那么拒绝违法超时加班安排，用人单位能否解除劳动合同？8月26日，人社部、最高法联合发布的第二批劳动人事争议典型案例，对此问题给出明确答案。一个案例显示，张某入职某快递公司，试用期为3个月，试用期月工资为8000元。公司工作时间为早9时至晚9时，每周工作6天。2个月后，张某以工作时间严重超过法律规定上限为由拒绝超时加班安排，被公司解除劳动合同。张某申请仲裁后，获赔8
近期有不少消费者反映，自己已经很久没有在家门口收到快递了。然而一些快递员也诉苦，将快递放在快递柜自己也得支付每件0.3元到0.4元的费用。但因为每天的送件量大幅增长，公司对送达时效的考核严格，他们只能优先保证数量。派件量上涨，却增量不增收。8月3日消息，据媒体报道，今年以来，快递企业的利润空间也在被不断压缩。仅北京地区就已经有不少快递网点挂出转让的信息。在深圳、义乌等电商快递发货量大的城市，这种情况更加突
8月12日，上海通寓置业有限公司成立，法定代表人为王吉雷，注册资本2亿元人民币，经营范围包含：房地产开发经营；非居住房地产租赁；物业管理。
近日，浙江省市场监管局宣布对全省快递行业服务行为开展联合整治。去年5月，国家邮政局曾表示，将对快递企业未经用户同意，擅自投递到智能快件箱、公共服务站等行为进行查处;督促包括智能快件箱、公共服务站运营企业在内的各类快递企业加大投入、加强管理，通过技术升级和规范服务，
据国家邮政局发布的数据显示，2021年6月，国家邮政局和各省（区、市）邮政管理局通过“12305”邮政业用户申诉电话和申诉网站共处理申诉19499件，环比增长39.9％，同比增长64.5％。申诉中涉及邮政服务问题的575件，占总申诉量的2.9％，环比增长18.3％
8月3日，中央电视台CCTV2《正点财经》栏目播发快递行业观察，深度报道快递小哥生存现状。新闻中对快递100推出的《2021年618快递服务质量大数据报告》进行了详细报道。快递100数据显示，70%的快递员在618期间遭到投诉，大部分投诉事关快递是否送上门。同时，超五成的快递员月收入不超过5000元。今年6月，中国领先的快递物流信息服务商快递100发布《2021年618快递服务质量大数据报告》，报告显示618期间顺丰、京东、德邦满意度排名靠
在乡村振兴战略指引下，农村经济发展成为各界焦点，“快递进村”正是为赋能乡村振兴所进行的积极探索。深耕国内大件快递领域的德邦快递积极响应号召，主动“走进去”，将专业服务送到农户身边，助力更多优质农产品“走出来”，带动当地经济发展。让农村快递服务更便捷近年来，德邦快递在乡镇业务布局上持续发力，不仅对新增乡镇区域投入了近亿元专项补贴，还通过网点可视化、提成线上化、共配系统等系统建设，进一步解决末端配送问
快递跨界做房地产？中通是认真的。8月12日，上海通寓置业有限公司成立，由中通快递股份有限公司全资持股。注册信息显示，上海通寓置业有限公司注册资本2亿元，法定代表人为王吉雷(中通快递股份有限公司董事/基础设施管理副总裁)，所属行业为房地产业，经营范围包含房地产开发经营、非居住房地产租赁、物业管理等。此前，中通快递还曾跨界涉足影视行业。早在2017年4月，中通快递部分高管就联合成立了中通安达影业有限公司，目前仍在
网上购物时，看到5元还能包邮的商品时，我们除了感慨制造业竞争激烈之外，肯定也有不少网友觉得，难道这些商家发快递都是免费的吗？当然不是，只不过如果快递收发业务大的话，商家可以和快递公司自己制定快件价格，甚至一两块钱就能够包邮寄出。那么，对于个人来讲，我国的快递费到底贵不贵呢？国家邮政局也给出了答案。据报道，今天（24日）国新办举行新闻发布会。会上，国家邮政局局长马军胜表示，目前，与小康社会相适应的现代?
中通快递成立房地产公司。据天眼查显示，8月12日，上海通寓置业有限公司成立，注册资本2亿人民币，法定代表人为王吉雷，所属行业为房地产业，经营范围含房地产开发经营;非居住房地产租赁;物业管理。
众所周知，快递行业是比较累的一个行业，早出晚归不说，基本上也没有节假日。近日，就有一名快递小哥因为太累想休息，做出了一个不明智的决定。据媒体报道，近日，浙江温州的一名快递小哥骑着送快递的三轮被查处酒驾，被抓后反而并没有表现出沮丧，反而还挺高兴，背后原因让人无奈又心酸。从视频中可以看出，男子骑着送快递的三轮车遭遇到交警查酒驾，经过酒精测试仪测试后发现为酒驾，就被交警给带上警车了。结果在车上，男子突然
在今日的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家邮政局建议广大用户要加强自身防护，在接收快递包裹时，尽量戴口罩、戴手套，把内件取出后及时洗手，做好自身防护。
微信上寄快递，预约上门，还没付钱，快递小哥拿起就跑。原来，微信支付分推出了先寄后付”服务，快递揽件完成后可自动付款。寄快递无需等待，也能有效减少接触风险。不仅上门取件即拿即走不用等，在驿站寄件放下就走不用等，把快递放在丰巢快递柜也不用等！目前，顺丰、京东、中通、丰巢、EMS、韵达等快递行业头部品牌均已接入微信支付分先寄后付服务。搜索相应小程序，立马寄。今天起至8月底，通过京东、顺丰寄件并支付成功后，可
8月5日消息，据媒体报道，成都一买家在刘先生的网店购买玉石金蟾，刘先生用顺丰快递邮寄并保价4000元。快递员检查物品并拍照后收取保价费32元，但买家验货时发现物品有破损。刘先生联系顺丰之后，顺丰表示，物品只值600元，只赔600元。对此，顺丰回应称物品值600元是经相关机构鉴定，通常客户索赔过高就要进行评估。顺丰表示，卖家一直在劝说买家作伪证，他们认为卖家在恶意敲诈，已经报警。对于被指恶意敲诈一事，刘先生回应称，?
近日，四川省市场监管局等五部门发出关于推广餐饮外卖无接触取餐柜服务的紧急通知。要求各地、各部门（单位）要鼓励外卖送餐员主动与消费者协商，约定通过餐饮外卖无接触取餐柜无接触存取餐。
近几年，快递代收点和智能快递柜越来越多，让人不用因为家里无人收件而苦恼，但却引发出新的问题家里明明有人，快递员却不愿送货上门，而是习惯性放到快递代收点。8月11日消息，据媒体报道，浙江省市场监管局联合省邮政管理局，正对全省快递行业服务行为开展联合整治。据悉，三类快递问题被列入重点整治范围：未经收件人同意，将快件放置到驿站、智能快件箱、乡镇网点或其他代收点，不按约定名址投递；以超派送范围或经营困难等为?
8月1日晚，东京奥运会女单决赛在国羽选手陈雨菲和中国台北名将戴资颖之间打响。最终，23岁的陈雨菲不负众望，2-1拿下这枚宝贵的女单金牌。8月2日，韵达速递官方微博宣布赠送陈雨菲一套房产。韵达速递方面表示，浙江桐庐籍运动员陈雨菲为中国体育代表团和中国羽毛球队再夺一枚金牌。韵达速递作为浙江桐庐籍民营快递企业，对陈雨菲的夺冠表示热烈祝贺。陈雨菲的夺冠是国家的荣誉，也是桐庐家乡人的骄傲，为此赠送桐庐桐韵家园房产一?
据国家邮政局发布的消息，经测算，2021年7月中国快递发展指数为316.2，同比提高11.1%。其中，发展规模指数为343.8，增幅达26.2%，保持高速增长；服务质量指数与发展能力指数稳步提升，分别为483.3和199.4
继B站、微信之后，今日，优酷、百度、微博等也陆续发布公告称将开展财经内容违规专项行动，将重点打击以下8类违规问题:1. 胡评妄议、歪曲解读财经..
昨日，有网友发现，QQ音乐对已购用户再购专辑/单曲作了限制，部分已购用户不可再进行购买(只在购买一次的情况下也不行）。对此，QQ音乐方面向Tech..
为照顾想要升级 Windows 11，但又不确定当前硬件和固件是否支持的客户，微软已经重新发布了 Windows 11 兼容性检查工具。据悉，微软于 2021 年 6 ..
Linux 定于本周日（8 月 29 号）发布大版本更新，从而为接下来几个月的企业与云应用程序奠定良好的安全与性能基础。由官方公告可知，Linux 5.14 将..
百度百家号发布关于开展财经内容违规专项行动的公告，称百度百家号积极响应国家网信办开展的整治专项行动的要求，对照专项要求，第一时间组建工作..
日前，优酷发布《关于开展清朗·商业网站平台和“自媒体”违规采编发布财经类信息专项整治行动的公告》称，针对近期网上屡屡发生的“自媒体”歪曲..
昨天中通宣布快递派费每单上调0.1元，是给快递小哥提升收入的。今天圆通也跟进了，同样上调派费0.1元，并强调各网点不能截留。据圆通快递加盟网点..
自从小米MIUI 12系统饱受吐槽开始，官方就成立了专项修复组，专门针对每周反馈的问题进行修复和解答，小米负责人每周都会与用户能直接对话。8月27..
凤凰网科技讯 8月28日消息，今日，微博官方账号@微博管理员 发布公告称，为贯彻落实国家网信办“清朗”系列专项行动要求，进一步规范网络传播秩序..
在过去几年中，Intel在CPU性能上一直保持单核/游戏上的领先记录，但AMD的Zen3架构锐龙5000逆转了这一点，首次做到了单核、多核性能同时领先，Inte..
有外媒在Geekbench数据库中发现了一款出自微软的笔记本设备。虽然没有检测出具体产品型号，但是根据配置来看，再结合定位推断，不难猜出应该就是S..
从6月底发布Win11系统之后，微软给出的最低硬件要求就引发了诸多争议，其中TPM 2.0的加入限制了很多平台升级，现在微软微调了最低硬件要求，TPM 2..
在今年 4 月的公开预览之后，微软终于在今日宣布了将向所有 Windows 10 PC 用户推送 64-bit 版本的 OneDrive 同步客户端的消息。在此之前，该公司..
2021年8月27日晚，国美零售发布2021年中期业绩。财报数据显示，在中国经济整体复苏的大背景之下，国美零售整体销售收入收入为人民币260.4亿元，同..
8 月 27 日消息，金融科技港股上市公司 51 信用卡(2051.HK)于今日发布 2021 年中期业绩公告。公告显示， 51 信用卡上半年收益总额为2. 11 亿元，同..
8 月 27 日，金融科技港股上市公司 51 信用卡(2051.HK)发布了 2021 年中期业绩公告，公司上半年实现营收2. 11 亿元，同比增长28.2%;经调整净利润 ..
【2021年8月，上海】近日，源自新加坡的国际高端健康生活方式的领军品牌OSIM傲胜迎来其42周年欢庆月，相继举办“uDream创新5感养身椅”旗舰产品线..
德国人喜欢通过打电话得到商家的售后服务，尤其是中老年人。德国的社会环境和德国人严谨的思维模式也体现在德国企业使用电信服务的规范管理上。德..
大家好，我是口腔师林严。随着生活水平的提高，现在越来越多的人都开始注重其自己的口腔问题，这是一个好现象，但我国80%以上的国民都或多或少的存..
最近一段时间，随着字节跳动、快手等互联网大厂的表态，越来越多的互联网企业都宣布取消996、大小周制度，现在硬件厂商也加入进来了。8月28日，vi..