最高法、人社部正式明确：“996”严重违反法律规定

今日，最高人民法院、人力资源和社会保障部发布劳动人事争议典型案例，在其中一宗典型案例中明确:“996”严重违反法律关于延长工作时间上限的规定，相关公司规章制度应认定为无效。

案例显示，张某入职某快递公司，试用期为3个月，试用期月工资为8000元。公司工作时间为早9时至晚9时，每周工作6天。

2个月后，张某以工作时间严重超过法律规定上限为由拒绝超时加班安排，被公司解除劳动合同。张某申请仲裁后，获赔8000元。