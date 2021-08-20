恒大汽车股价开盘涨超9% 此前称曾与小米有过初步交流

小米造车已经成为今年互联网造车的最大主角之一，随着造车正式立项，筹备造车的各项工作，小米公司也在紧锣密鼓进行当中。近日，小米在其官网上发布多条和汽车研发相关的招聘信息，在招聘信息前还标注了急”的字样。据悉，小米汽车给出的待遇非常不错，相较于传统主机厂，待遇最高可翻倍。以资深外饰设计师为例，有传统大厂资深工程师透露，在传统主机厂内，该职位年薪在35万元左右，而小米给到的薪资为42万元至84万元，非常具有诱