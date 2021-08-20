恒大汽车股价开盘涨超9% 此前称曾与小米有过初步交流

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恒大汽车股价开盘涨超9% 此前称曾与小米有过初步交流

2021-08-20 09:37 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月20日 消息:今日开盘，恒大汽车港股股价涨超9%，截至目前，恒大汽车股价上涨4.6%，报10.46港元，总市值1022亿港元。

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昨日晚间，有消息传出称，恒大集团正与小米谈判出售电动汽车股份。

对此，恒大集团表示，恒大汽车在战略股东引进过程中，曾与小米集团有过初步交流，并未深入洽谈推进。

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同时，小米方面也于今日回应称，昨日晚间有关小米造车事宜有不实传言，截至目前小米集团的确接触了来自各方面造车团队进行交流洽谈，但本集团并未作出任何合作意向的决议。

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