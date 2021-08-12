LOL云顶之弈11.16装备合成图分享 11.16装备合成路径图

英雄联盟在8月12日更新了最新的版本11.16，云顶之弈的装备并没有特别大的变化，不过对装备的属性进行了稍微的改动，下面就来为大家分享一下LOL云顶之弈11.16装备合成图分享。
【水银】控制免疫的持续时长:12⇒15秒
【圣蓝祝福】光明加成的法术强度:30% ⇒40%
【天神石板甲】每个敌人提供的护甲与魔法抗性:35⇒40
【恶魔杀手】的基础伤害增幅:35% ⇒40%
【鬼索的清算】新增光明加成:+30%攻击速度
【神圣离子火花】光明加成的生命回复:2%最大生命值 ⇒1%最大生命值
【圣洁珠光护手】暴击伤害:80% ⇒90%
【巨神主峰之匣】护盾值:500/600/700⇒600/700/800
【灭世者的死亡之帽】法术强度:70% ⇒75%
【灭世者的飞升之帽】法术强度:110% ⇒120%
【救赎】治疗效果:20%已损失生命值 ⇒18%已损失生命值
【光明救赎】治疗效果:35%已损失生命值 ⇒25%已损失生命值
【斯塔缇克狂热】链状闪电的魔法伤害:100⇒115
【日炎斗篷】灼烧伤害:25%最大生命值 ⇒20%最大生命值
【日炎斗篷】灼烧时长:10秒 ⇒8秒
【日光斗篷】光明加成的生命回复:1%最大生命值 ⇒0.5%最大生命值