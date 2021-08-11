三星发布会直播地址 8月11日三星发布会几点开始

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三星发布会直播地址 8月11日三星发布会几点开始

2021-08-11 10:37 · 稿源：站长之家

三星将在8月11日晚上举行一场名为Galaxy Unpacked的发布会，届时将要发布Galaxy Z Fold3\Z Flip3，Galaxy Watch4 智能手表、Galaxy Buds2 真无线耳机等多款新品，这里发布会将在几点开始，哪里可以观看直播呢，以下我们来看下具体的介绍。

三星折叠屏手机Galaxy Z flip

1、三星发布会新品

Galaxy Z Fold3\Z Flip3折叠屏手机，Galaxy Watch4 智能手表、Galaxy Buds2 真无线耳机

2、三星发布会几点开始

北京时间8月11日晚22:00

3、三星发布会直播地址

三星官网https://www.samsungeshop.com.cn/

4、三星国行先行者计划

现在前往三星网上商城登记三星先行者计划， 8月11号24: 00 参与预订还能享受优先发货

5、三星有望降低折叠屏手机门槛

此前已有不少三星Galaxy Z Fold3和Z Flip3折叠屏手机配置参数的消息曝光，同时也有消息称，今年三星将会降价，让更多人接触到折叠屏智能手机，以扩大这一市场领域的接触人群，因此今晚发布的两款折叠屏手机价格有可能比去年的更便宜。两款手机有可能比去年的便宜大约1000元以上，因此打算尝试折叠屏手机的用户可以参考下。

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