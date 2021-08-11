三星发布会直播地址 8月11日三星发布会几点开始

即将上市的三星Galaxy Buds2 TWS耳机已经被传闻了很长一段时间，而且泄露的范围也相当广泛。我们已经知道了大部分功能以及设计和可用的颜色。剩下的是定价我们已经从各种渠道得到了一些价格猜测，但这是第一个来自于аtech media的猜测，在这类产品方面有着良好的记录。如果内部连接正确，Galaxy Bubed 2的成本大约为€172.90包括增值税到目前为止，Galaxy Bubes Pro大约€130-140，但他们询问了€发射时为230。可以将其视为"星系+"发