三星发布会直播地址 8月11日三星发布会几点开始

三星将在8月11日晚上举行一场名为Galaxy Unpacked的发布会，届时将要发布Galaxy Z Fold3\Z Flip3，Galaxy Watch4 智能手表、Galaxy Buds2 真无线耳机等多款新品，这里发布会将在几点开始，哪里可以观看直播呢，以下我们来看下具体的介绍。
1、三星发布会新品
Galaxy Z Fold3\Z Flip3折叠屏手机，Galaxy Watch4 智能手表、Galaxy Buds2 真无线耳机
2、三星发布会几点开始
北京时间8月11日晚22:00
3、三星发布会直播地址
三星官网https://www.samsungeshop.com.cn/
4、三星国行先行者计划
现在前往三星网上商城登记三星先行者计划， 8月11号24: 00 参与预订还能享受优先发货
5、三星有望降低折叠屏手机门槛
此前已有不少三星Galaxy Z Fold3和Z Flip3折叠屏手机配置参数的消息曝光，同时也有消息称，今年三星将会降价，让更多人接触到折叠屏智能手机，以扩大这一市场领域的接触人群，因此今晚发布的两款折叠屏手机价格有可能比去年的更便宜。两款手机有可能比去年的便宜大约1000元以上，因此打算尝试折叠屏手机的用户可以参考下。