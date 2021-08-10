屏下相机加持完美全面屏，小米MIX 4发布售4999元起

8月10日，雷军于北京总部小米科技园举办2021雷军年度演讲，同时正式发布小米高端旗舰序列新品小米MIX4。小米MIX4持续探索全面屏形态，搭载全新CUP全面屏技术，让屏幕既能无孔完美显示，又可保证正常自拍效果。此外，小米MIX4行业首发轻量化一体精密陶瓷机身，支持未来连接方式UWB一指连技术，首发骁龙888+旗舰处理器，配备小米最强充电系统120瓦有线秒充及50瓦无线秒充。小米MIX4售价4999元，将于8月16日正式上市首销。

小米CUP全面屏，不计代价只为完美显示

自小米MIX概念手机发布已有五年时间，在这五年时间里，小米几乎尝试了每一种全面屏方案，但距离心目中的完美屏幕，还差一点。小米MIX4屏幕采用全新CUP全面屏。历经三年三次技术迭代，投入超百人团队，研发成本超5亿元，共计获得40余项专利，不计代价只为完美显示。

小米MIX4采用6.67英寸微曲AMOLED柔性屏，支持专业原色屏和原生10bit色深，可显示10.7亿色超丰富色彩，显示效果真实自然，支持更高HDR规格的杜比视界，通过不可思议的亮度、对比度和超凡生动的色彩，让你的手机娱乐体验变得更加真实鲜活。同时拥有120Hz刷新率和480Hz触控采样率，屏幕跟手性能大大提升，让你和屏幕的每一次触碰都如丝般顺滑流畅。

在显示时，小米MIX4首创「微钻排列」，可实现100%全像素显示。完美解决了CUP区域马赛克和显示精度等问题，分辨率可达400PPI，色彩显示丰盈细腻，几乎无瑕。自拍时，小米MIX4通过首创TFT电路旁置和波浪形ITO透明引线，进一步提升透明度和减少光线衍射，让足够的光线穿过屏幕，抵达相机传感器;相机方面，引入多帧拍摄和多步基于深度学习的增强算法，优化色彩，提升细节。最终，小米MIX4可达到较为完美的显示与自拍平衡。

首发轻量化一体精密陶瓷机身，完美无瑕，绝佳手感

MIX系列是陶瓷工艺机身的开创者，独特的温润手感和高昂的成本，在手机行业中鲜有使用。而小米MIX4在陶瓷工艺上再次探索，采用Unibody全陶瓷机身，并在行业中首次使用高纯纳米氧化锆复合材料，让轻量化陶瓷机身相较传统陶瓷机身减重30%，手机更加轻盈，获得绝佳手感的同时，依然保持陶瓷独特触感。

小米MIX4除轻量化陶瓷外，还对陶瓷颜色工艺再度发起挑战。除了经典的陶瓷黑、陶瓷白，小米MIX4新增影青灰配色。影青灰配色灵感来自传统陶瓷珍品影青瓷，色调呈青绿淡蓝，质地优雅。采用特有高纯纳米材料配方，辅以氧化铌稀土金属氧化物及多种金属氧化物作为色料，将陶瓷原料与色料分别进行溶解、沉淀、滤洗、高温煅烧等多道工序。当瓷器传世的优雅质地，与现代化的精细工艺融为一体，小米MIX4让科技与艺术探索不息。

120瓦有线及50瓦无线秒充，小米最强智能充电系统

在手机充电领域小米一直坚持技术创新，小米MIX4采用120瓦有线秒充、50瓦无线秒充和10瓦无线反向充电组成的三重快充架构。120瓦有线秒充仅需15分钟即可充至100%。此外，120瓦有线充电还支持恒温秒充，可21分钟充至100%，在整机10个温度传感器的加持下，实时精准监测整机温度，在25℃实验室温度下息屏充电，全程壳温最高不超37℃，让充电快速又安心。

无线充电方面，小米MIX4支持50瓦无线静音秒充，在30厘米距离下，充电底座噪音仅为25dB，在不打搅睡眠的情况下，45min即可充至100%。同时，还为急需充电用户提供无线疾速秒充模式，可28min充至100%。

小米MIX4除超快的充电速度外，还在充电体验上下足功夫，支持夜间智能充电模式、时域智能充电模式和电池健康度显示，可有效避免夜间长时间饱充、高温下长时间饱充对电池的伤害，可延长25%电池寿命。

电池方面，小米MIX4搭载4500mAh双串多极耳电池，采用石墨烯基阳极，超低内阻，可大幅提升充电速度，同时降低充电温升。石墨烯阳极材料是第三代导电剂，导电率是传统炭黑阳极的1000倍，可形成高效导电网络，较小膜片内阻，大幅提升电池快充性能。

未来连接方式，UWB一指连

小米MIX4搭载新型无线通信技术UWB一指连。UWB支持500MHz超宽频带，通过机身上UWB天线发射纳秒级超窄脉冲，实现高精度、高安全性、抗干扰的空间定位能力。在UWB一指连的支持下，小米MIX4以更准确和安全的方式，将手机与智能设备之间的连接变得更加紧密，指向哪个设备就能随手控制。

除UWB一指连外，小米MIX4也在基础体验上在进一步，创造性地应用金属小A壳作为天线支架，完美隐藏了天线断带的同时，保证高信号性能。同时支持特殊网络场景自适应模式，可智能识别8大使用场景，基于数据链路质量、信号强度、网络能力、运动传感器、加速度传感器、气压计，精准识别网络质量，提前预判网络覆盖问题、拥塞问题、干扰问题，针对性地实施多层次网络优化策略，优选最强网络驻留。

硬件级防畸变，自由曲面超广角镜头

小米MIX4采用了一亿像素主摄HMX，支持硬件直出一亿像素超高清照片，即使放大再放大，细节依然清晰可见，方便裁剪再构图进行二次创作。同样支持像素四合一技术，即使光线条件不够理想，也能拍出高光不过曝、暗部有细节的绝美夜景。

小米MIX4的超广角首次加入自由曲面镜片，通过计算数以万计不同角度光线穿过镜片后的落点，再通过数字模型，针对每个点逐一矫正，打造出镜片独一无二的曲率，让光线精准无误落在传感器上。可以做到无需算法裁切，直出几乎无畸变的120°超大视野照片，实现硬件级防畸变。

除强大的主摄和自由曲面超广角镜头，小米MIX4还采用旗舰水准的潜望式长焦镜头，支持5倍光学变焦及50倍数码变焦，拍摄远处风景得心应手。

旗舰性能配置，首发骁龙888+

小米MIX4行业首发骁龙888+旗舰处理器，X1超大核主频提升至3GHz，同时AI性能较骁龙888提升23%，支持LPDDR5和UFS3.1旗舰配置，不论日常使用还是大型3D游戏场景，均能提供出色性能支持。散热方面，行业首发3D石墨烯均温板，用石墨烯制成280微米厚度的3D石墨烯均温板，面积高达1232mm²，导热效率更高的同时覆盖处理器及主板周边主要热区，让小米MIX4长久输出，时刻冷静。此外，小米MIX4还新增均衡模式，在日常使用时可降低功耗控制手机发热，给用户更好的日常使用体验。

小米最强防丢机制，最强系统级翻译

小米MIX4支持系统级全场景翻译，只需下拉菜单点击即可秒开全局翻译浮窗，支持同声传译、屏幕翻译、拍照翻译、AI字幕。任何场景，只要想翻译，打开全局翻译窗，问题都能解决。

AI字幕方面，小米MIX4支持所有主流远程会议APP的实时翻译，可生成中文字幕，甚至可以导出翻译内容。同时支持印度、澳大利亚、新西兰、加拿大英文口音识别， 准确率相较行业高61%。不仅如此，在主流视频APP播放英语原声视频时，同样可以进行一键实时翻译和字幕导出。屏幕翻译功能，让小米MIX4可一键翻译手机屏幕上显示的内容，不论是跨国合作的英语合同，还是英语邮件、英语资料，甚至是长截屏，只要能显示就能翻译。

在丢失手机黄金时间段内，小米MIX4可主动触发丢失模式，实现四“不”黄金法则:不关机、不断网、不泄密、不被盗用，减少用户丢失手机后损失的同时，大大增加找回几率。

小米MIX4共有8GB+128GB、8GB+256GB、12GB+256GB、12GB+512GB四个容量版本，售价4999元起，将于8月10日22点开启预售，8月16日10点正式首销。除手机外，本次发布会还有多款配件发布，包括新一代无线充电座套装，售价599元;素皮保护壳，售价149元。