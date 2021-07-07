小米印度在高端智能手机份额大增 达到约14%

站长之家（ChinaZ.com）7月7日 消息:小米是较早开始在印度发展的中国智能手机品牌，在印度拥有不错的人气，同时也在印度建厂生产产品。最近一项研究表明，小米在印度高端智能手机市场表现不俗，获得了约14%的高端智能手机市场份额。

市场研究公司Counterpoint发布的数据显示，截至到2021年5月市场跟踪结果，小米在2万-4.5万印度卢比（约1730-3894元人民币）这一智能手机取件内占据了约14% 的市场份额，也是在这一价格区间内增长较快的智能手机品牌。

小米进入高端手机领域的动力始于小米10系列。在印度发布的最新款高端智能手机，如小米10i、小米11X 和小米11X Pro延续了进军印度高端市场的步伐。之前，在高端细分市场中，小米从从2020年10月的3% 上升到2021年5月的约14%，在半年多的时间内有了较大的增幅。

小米印度负责人Manu Kumar Jain在评论小米智能手机在高端市场的成功时表示:“通过小米，我们专注于带来突破性技术并为移动创新设定奠定基础。随着小米10和小米11系列的上市，我们以卓越的设计、一流的特性和功能为用户提供了优质的体验。正是由于我们的消费者和米粉的信任，我们才能够缩小与领先的高端智能手机品牌之一的差距。虽然目前还在初步增长夹断，但看到消费者升级到小米旗下高端设备，我们感到十分惊喜。随着我们在市场上的不断发展，我们将着眼于带来更强大的设备，并努力使小米成为印度的优质品牌。”

小米今年在高端市场的推动始于小米10i机型，它成为该品牌最畅销的2万印度卢比5G设备。小米11X系列发布之后，45天就创下了价值30亿印度卢比销售成绩。为了进一步扩大其在这一领域的份额，小米将于今天在印度发布小米11Ultra旗舰产品。