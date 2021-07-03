袜子不破就不需要更换这种说法正确吗 7月3日蚂蚁庄园小课堂最新答案

2021年7月3日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于袜子的，问题是“袜子不破就不需要更换这种说法正确吗?”这个问题其实是有点莫名其妙，不过还是很好回答的，下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园最新答案。

袜子不破就不需要更换这种说法正确吗7月3日蚂蚁庄园小课堂最新答案

今天问题:袜子不破就不需要更换，这种说法

A、不科学

B、非常正确

正确答案:不科学

袜子，是直接穿在脚上和腿上的服装，有保暖、装饰或保护脚不被鞋子或地面擦伤等功能。质料很多，有棉质、尼龙、羊毛混纺等。中国古代的袜子是用白布包裹着双脚，然后穿上棉布的袜套，或称“足袋”，而自从美国人发明了尼龙丝袜后，袜子基本由化学制品尼龙制作而成，有长袜、裤袜、吊带袜等相继出现。

袜子最开始出现时，主要起着护脚的作用，让脚在冬天御寒，有些材质的袜子还可以吸汗防臭。 “袜子”一词最早见于《中华古今注》。

一双袜子普通的袜子寿命在2-3个月，即使没有穿坏 ，也不建议穿了。 因为袜子不比衣服 ，穿着在脚部每天与鞋子的摩擦 ，袜子会越来越薄，多次洗涤后也会慢慢变硬 ，透气性也会不如刚买来的时候 ，并且容易变得松垮 。 长期穿着的袜子上面会滋生一些细菌 ，仅仅靠普通的洗涤是没办法完全去除的。 所以袜子2-3个月就可以换新 的了。