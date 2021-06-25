消息称MIUI 13新系统或于八月发布：小米MIX 4首发搭载

站长之家(ChinaZ.com) 6月25日消息:此前有消息称，小米 MIX4手机将采用 MIUI13系统。目前 MIUI13新系统正在测试中，最近两年的手机基本都能升级。

日前小米高管李明就在小米社区发帖称内测中心机制有调整，将会在8月份跟随 MIUI 新版本做一次调整，新的内测中心机制会优化一部分大家所吐槽的问题。间接暗示了 MIUI 大版本 （MIUI13）将在八月份上线。他表示，新的内测中心机制会优化一部分大家所吐槽的问题。解决不申请内测就没有内测分的矛盾，使内测分更透明，解除资格机制透明系统化。此外，现有各类 App 和版本内测不再做调整 。

据了解，MIUI13系统中分布式菜单是亮点，其涉及的内容选项比较多，包括拍照与摄像、健康、智能家居、电池和电量、车机、办公和生产力、出行、多设备互联、隐私保护、云服务、基础工具服务等，并且能够实现与电脑、平板还有电视等进行跨屏协同、操作。

全新MIUI13系统还会实现状态栏与系统字体的统一，并会统一拖动条的样式，同时还会优化空白页与加载页的显示，以及新的loading图标，实现状态栏和系统字体的统一，并且会统一拖动进度条的样式，同时优化空白和加载页，动态效果以及显示效果比MIUI12更加流畅生动。