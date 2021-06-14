微信城市服务“疫情专区”上新 病例活动轨迹地图上线

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微信城市服务“疫情专区”上新 病例活动轨迹地图上线

2021-06-14 22:37 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）6月14日 消息:今日，微信宣布城市服务“疫情专区”上新，每天疫情数据动态一目了然，具体位置为【我】-【支付】-【城市服务】-【疫情专区】。

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同时，微信还联合腾讯新闻、腾讯地图上线病例活动轨迹地图，一眼看到附近的中高风险地区。

此外，微信还为广州用户准备了线上问诊、核酸服务、督查上报、防疫查询四类抗疫服务。

QQ截图20210614224138.jpg

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