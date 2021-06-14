微信城市服务“疫情专区”上新 病例活动轨迹地图上线

站长之家（ChinaZ.com）6月14日 消息:今日，微信宣布城市服务“疫情专区”上新，每天疫情数据动态一目了然，具体位置为【我】-【支付】-【城市服务】-【疫情专区】。
同时，微信还联合腾讯新闻、腾讯地图上线病例活动轨迹地图，一眼看到附近的中高风险地区。
此外，微信还为广州用户准备了线上问诊、核酸服务、督查上报、防疫查询四类抗疫服务。
站长之家（ChinaZ.com）6月14日 消息:今日，微信宣布城市服务“疫情专区”上新，每天疫情数据动态一目了然，具体位置为【我】-【支付】-【城市服务】-【疫情专区】。
同时，微信还联合腾讯新闻、腾讯地图上线病例活动轨迹地图，一眼看到附近的中高风险地区。
此外，微信还为广州用户准备了线上问诊、核酸服务、督查上报、防疫查询四类抗疫服务。
5月20日，腾讯发布2021年第一季度业绩报告，微信及WeChat合并月活跃账户数达12.41亿，同比增长3.3%。公众号、小程序、视频号、微信支付、企业微信等共同构成的微信生态表现活跃，微信用户粘性继续增高。
近日，微信搜一搜上线高考服务专区，考生可通过微信搜一搜搜索“高考”进入相关页面。6月7日至9日，微信搜一搜高考专区将通过微信视频号直播直击高考考场，6月11日起至27日期间，微信搜一搜将通过微信视频号直播，为广大考生带来“云探校+云宣讲”体验。
昨夜今晨，科技圈都发生了哪些故事，以下是要闻回顾：先看美国政府动作：拜登签署行政令撤销对TikTok、微信禁令外媒报道称，当地时间6月9日，美国总统拜登签署了一项行政令，撤销前总统特朗普在任期间对中国社交软件TikTok和微信的禁令。据《华尔街日报》9日报道，拜登当日签署行政令，撤销特朗普时期有关在美国境内禁止下载和使用TikTok和微信的命令。取而代之的是，拜登将指示商务部长调查与?
微信继“拍一拍”玩法之后又上线了“炸一炸”功能，使用该功能玩法的时候，会有一个炸弹出现在微信的聊天界面中。那么要如何在微信聊天中使用炸一炸的功能呢，我们来一起了解下吧。
什么是小程序的流量来源?在小程序生态尝试过的开发者会告诉你，个人微信、群聊都是帮助小程序潜在的流量池。所以每个小程序都会好好制作分享朋友圈的海报，个人开发者制作的小游戏上线时才会做好分享机制，只为了能够在群聊里获得更多用户。
近日，微信官方通过微信开放社区发布公告称，将于5月20日（明天）之后不再提供小程序打开App技术服务”。官方表示，微信小程序此前为开发者提供了打开App的技术服务，希望通过开发者的合理应用，能为微信用户提供更好的使用体验，且在鼓励小程序提供优质内容与服务的同时，也十分关注用户在小程序内的流畅体验。但是，近期微信却受到了大量的用户投诉，大家反馈称在小程序使用过程中，正常使用流程被阻断、被引导跳转至App情况，此
微信今天官方宣布，因业务发展方向调整，微信圈子功能将于2021年12月28日正式停运。2019年12月，微信搜索正式升级为微信搜一搜”，同时在搜一搜内出现了圈子”。该功能由更早的由好物圈”更名而来，最初是让用户浏览朋友分享推荐的好物，并互动交流，后来变成了一个半封闭的微信圈”，带有明显的社交属性。根据安排，微信圈子将在6月28日关闭互动功能、停止新增帖子和评论，同时关闭圈子入口，12月28日完全关闭，不再运营。在停运?
除了个人号、公众号、视频号，现在微信里又上新了「购物号」。据报道，这个「购物号」隐藏在腾讯惠聚小程序里的一个社交分享账号，只要是微信用户，即可以在里面「带货」。如果说微信给所有人提供了带货的可能，那么藏在微信里的「购物号」，就是把人人带货推向现实的真正利器——有巨大的品牌商品池，所有商品都可以在微信里直接成交。
微信除了个人号、公众号、视频号，现在微信里又上新了「购物号」。日前有消息传出，继重磅推出「视频号」之后，微信又上线了一款小程序——「购物号」。该消息发出后引发大量关注，是因为这个小程序有一个大亮点——只要你是微信用户，就能「带货」。不少人将此视为微信向电商发起的又一次「猛攻」。
近日，企业微信更新了3.1.8版本，推出了一条3条朋友圈和会话存档提示弱化的功能。还悄悄地上线了一个"企业微信分"的功能。企业微信分到底是什么？企业微信分不够怎么提高？今天语鹦企服就带你来看看。什么是企业微信分？企业微信分为企业使用企业微信办公和对外服务的数字展示形式。企业和企业管理者可以直观地了解企业的使用情况。其中，微信办公是指企业微信的OA功能的使用，如企业微信打卡、企业微信审批、企业微信日常、企业微
资深互联网思想者和预言家王兴曾说过两句话，第一句非常著名，但现在看来不怎么靠谱，就是在2016年提前宣布互联网下半场到来了。无从考察阿里是否受了王兴这句话的影响，但那两年阿里确实更强调线下，结果是在挖掘下沉市场这座金矿时落在了拼多多屁股后面。
「美团小店」在架构上运用了微信小商店的模式，美团或许是为了在微信中构建自己的电商生态。据了解，微信小商店是一个无需开发、一键开通即可自主经营的卖货小程序。开通小店后，用户可以直接在这个小程序里进行直播和卖货。
今天，有网友反映美团不能使用微信支付。对此，美团方面回应称，程序员小哥已经配合微信完成了修复，耽误大家干饭了，对不起。
今日，微信宣布“青少年模式”升级，前往“我”-“设置”-“青少年模式”开启后，进入视频号将能看到精选的适合青少年的内容，该能力目前正在覆盖中。
5月14日，微信的开放社区发布了新一期的社区每周公告，一则普通的公告确实引起了许多人的关注，因为在公告标题中就赫然写到“不再提供小程序打开App技术服务”。
今日是一年一度的5月20日，在这个特别的日子里，除了和以往一样可以向心仪的人发送520元红包之外。
最近微信更新了iOS的8.0.6版本，其中有非常多有趣的更新内容，比如拍一拍也可以实现炸弹效果了，很多朋友还不会设置，下面就来为大家详细的介绍一下教程。
阿里在微信端上线了新零售社区电商“云蛙采采”小程序。据介绍，该小程序通过赋能社区便利店，解决社区消费者对高性价比商品和服务需求，为社区用户构筑半小时的社区生活服务圈。
日前，微信开放社区发布通知，宣布2021年5月20日之后不再提供小程序打开App技术服务”。微信称，微信小程序为开发者提供了打开App的技术服务，希望通过开发者的合理应用，能为微信用户提供更好的使用体验。平台在鼓励小程序提供优质内容与服务的同时，也十分关注用户在小程序内的流畅体验。近期，收到大量用户投诉，在小程序使用过程中，正常使用流程被阻断、被引导跳转至app情况，此类情况严重影响了小程序用户体验；并且，相关功
5月15日消息，昨日，微信开放社区发布了一条关于“微信不再提供小程序打开App技术服务”的通知，称因为接口滥用，官方决定关闭小程序打开APP的技术支持。微信团队称，微信小程序为开发者提供打开App的技术服务，希望通过开发者的合理应用，能为微信用户提供更好的使用体验。但是近期，收到大量用户投诉，在小程序使用过程中，正常使用流程被阻断、被引导跳转至App情况，此类情况严重影响了小程序用户体验；并且，相关功
贝索斯于2000年创立了蓝色起源公司，在上周，蓝色起源公司宣布以2800万美元的价格拍卖了其新谢泼德号（New Shepard）亚轨道飞船首次载人飞行的一个..
很意外地，AMD刚刚低调发布了新款旗舰显卡RX 6900 XT Liquid Cooled”，又一款水冷公版卡，上次还是将近四年前的RX Vega 64水冷版。RX 6900 XT水冷..
车辆如果没有正常参加年检，却在年检标志上动起来心思，这样的迷惑操作，最终也没有逃过交警的法眼，该男子也付出了相应的代价。据媒体报道，近日..
昨天泄露的Windows 11版本仍在被微软爱好者们细细剖析中，其中有人成功地在该版本中发现了一个隐藏的 "Windows 11 SE"SKU。Twitter用户Sigma分享了..
除了荣耀50系列手机，荣耀今晚还发布了荣耀Earbuds 2 SE真无线蓝牙耳机，主打超长续航、主动降噪。它的三围尺寸仅为37.523.921毫米，单只重约5.5克..
一、前言：中端真无线降噪耳机新秀 这次续航大提升在去年，真无线主动降噪耳机的价格大多还要上千元，而到如今，不到500元就可以入手，让广大饱受..
联想推出了最新版本的ThinkPad P系列工作站笔记本电脑，以及Thunderbolt 4坞站和新的ThinkVision显示器，供那些既想要便携性又想要在办公桌前工作..
6月16日，在荣耀50系列发布会上，荣耀还带来了一款真无线耳机，不但支持主动降噪，续航更是达到惊人的32小时。其名为荣耀Earbuds 2 SE”，与业内目..
除了2699元起的荣耀50、3699元起的荣耀50 Pro，荣耀50系列还有一款相对更低端的荣耀50 SE，设计、配置都有所不同。荣耀50 SE有两个版本，8GB+128G..
靴子落地。6月16日傍晚，SOHO中国在官方微信以中英双文的形式确认，已经收到黑石发出的全面收购要约。交易完成后，黑石将取得SOHO中国控股权，SOH..
在一个只看脸的时代，25岁以后的人生头等大事，就是对抗地心引力和保卫发际线。法国女孩儿的头发之所以怎么看都好看，就是因为她们重视头发的保养..
20年前，我们汽车自行车，踏遍乡野田间，这算是比较奢侈的旅游生活了;10年前，我们坐着大巴车，跟着旅行团，导游领我们去哪就去哪;现在，我们拿着..
随着互联网的快速发展和居民生活水平的日益提高，旅游已经成为日常生活中再正常不过的事情，很多年轻慢慢成为消费的主力军。据悉，2019年中国旅游..
荣耀50系列除了荣耀50和荣耀50 Pro之外，还推出了荣耀50机型，整体延续了该系列的家族式设计方案。外观方面，荣耀50 SE与荣耀50标准版基本一致，正..
凤凰网科技讯 （作者/胡知非）6月16日消息，荣耀在上海召开发布会，推出荣耀50系列手机。该系列主打Vlog视频拍摄，包括荣耀50、荣耀50 Pro和荣耀5..
小伙伴们看过来，别在为买什么样的蓝牙耳机纠结了，音质好，价格亲民的有线耳机它不香吗?音乐发烧党的小伙伴、学生党的朋友们、上班族的伙伴们，..
今天晚上，荣耀50系列正式发布，其中荣耀50搭载66瓦超级快充，20分钟可充70%电量。荣耀50 Pro更是搭载100瓦超级快充，20分钟可充至90%电量。据了解..
年中618大促即将迎来高潮日，广大消费者也正式开启了“买买买”的狂热模式。除了添置日常所需的生活用品之外，不少追求生活品质的消费者也开始加购..
今晚的荣耀50系列发布会上，荣耀50/50 Pro已经发布，最激动人心的环节来了荣耀50系列售价公布，荣耀50 8+128GB版2699元，荣耀50 Pro 8+256GB版售价..
一、前言：站稳脚跟的荣耀 更洒脱发挥已经远去半载的2020年，充满了黑天鹅事件与魔幻现实”，不管有怎样的感触、遗憾、不舍，终究已成为时间长河当..