微信城市服务“疫情专区”上新 病例活动轨迹地图上线

微信今天官方宣布，因业务发展方向调整，微信圈子功能将于2021年12月28日正式停运。2019年12月，微信搜索正式升级为微信搜一搜”，同时在搜一搜内出现了圈子”。该功能由更早的由好物圈”更名而来，最初是让用户浏览朋友分享推荐的好物，并互动交流，后来变成了一个半封闭的微信圈”，带有明显的社交属性。根据安排，微信圈子将在6月28日关闭互动功能、停止新增帖子和评论，同时关闭圈子入口，12月28日完全关闭，不再运营。在停运?