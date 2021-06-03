腾讯公开消息定时发送专利 微信或将能发定时消息

天眼查App显示，5月7日，腾讯科技（深圳）有限公司公开一项“一种文档处理方法、装置、设备及存储介质”专利，公开号为CN112765648A，申请日期为2020年12月。该专利摘要显示，本申请实施例公开了一种文档处理方法、装置、设备及存储介质，该方法包括:当检测到针对第一应用程序内的文档而发起的操作请求时，获取文档的文档标识及请求用户标识;根据文档标识获取文档的权限组协作者标识，权限组协作者标识用于表征具备文档的操作权限?