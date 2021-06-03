腾讯公开消息定时发送专利 微信或将能发定时消息

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腾讯公开消息定时发送专利 微信或将能发定时消息

2021-06-03 17:21 · 稿源：站长之家

据企查查App显示，6月1日，腾讯科技（深圳）有限公司公开“会话消息的定时发送方法、装置、计算机设备及存储介质”发明专利。

腾讯表示，有用户需要多次在特定时间进行消息发送的操作，这就使得群发工具会话消息发送的效率低下。

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基于此，本发明提供了会话消息的定时发送，能按照推荐时间发送会话消息，有效提高会话消息的发送效率。

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对此，网友们议论称“这功能太棒了”“非常不错”“有用”“领导半夜可以命令干活了”。

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