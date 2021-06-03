腾讯公开消息定时发送专利 微信或将能发定时消息

据企查查App显示，6月1日，腾讯科技（深圳）有限公司公开“会话消息的定时发送方法、装置、计算机设备及存储介质”发明专利。
腾讯表示，有用户需要多次在特定时间进行消息发送的操作，这就使得群发工具会话消息发送的效率低下。
基于此，本发明提供了会话消息的定时发送，能按照推荐时间发送会话消息，有效提高会话消息的发送效率。
对此，网友们议论称“这功能太棒了”“非常不错”“有用”“领导半夜可以命令干活了”。
据企查查App显示，6月1日，腾讯科技（深圳）有限公司公开“会话消息的定时发送方法、装置、计算机设备及存储介质”发明专利。
腾讯表示，有用户需要多次在特定时间进行消息发送的操作，这就使得群发工具会话消息发送的效率低下。
基于此，本发明提供了会话消息的定时发送，能按照推荐时间发送会话消息，有效提高会话消息的发送效率。
对此，网友们议论称“这功能太棒了”“非常不错”“有用”“领导半夜可以命令干活了”。
天眼查App显示，近日，腾讯科技（深圳）有限公司公开“会话消息的定时发送方法、装置、计算机设备及存储介质”发明专利，公开号CN112887189A，申请日期为2019年11月。
6月1日，腾讯科技（深圳）有限公司公开“会话消息的定时发送方法、装置、计算机设备及存储介质”发明专利，公开号CN112887189A，申请日期为2019年11月。
天眼查App显示，5月7日，腾讯科技（深圳）有限公司公开一项“一种文档处理方法、装置、设备及存储介质”专利，公开号为CN112765648A，申请日期为2020年12月。该专利摘要显示，本申请实施例公开了一种文档处理方法、装置、设备及存储介质，该方法包括:当检测到针对第一应用程序内的文档而发起的操作请求时，获取文档的文档标识及请求用户标识;根据文档标识获取文档的权限组协作者标识，权限组协作者标识用于表征具备文档的操作权限?
企查查APP显示，5月7日，腾讯科技（深圳）有限公司获“含谣言用户生成内容识别方法和装置”专利授权，公开号为CN107797998B，申请日期为2016年8月。
企查查APP显示，5月4日，腾讯科技（深圳）有限公司公开“一种社交内容处理方法、装置、计算设备及存储介质”发明专利，公开号为CN112749347A，申请日期为2020年6月。企查查专利摘要显示，本发明用于对社交平台上的社交内容进行剧透识别和屏蔽
天眼查App显示，5月28日，腾讯科技(深圳)有限公司公开一项“共享文档的展示方法、装置、设备及计算机可读存储介质”专利，公开号为CN112861472A，申请日期为2021年2月。 该专利摘要显示，本申请提供了一种共享文档的展示方法、装置、设备及计算机可读存储介质;应用于第一电子设备，方法包括：响应于针对共享文档的展示指令，呈现所述共享文档的演示提示信息;其中，所述演示提示信息，用于提示所述共享文档的文档内容正在第二电子?
天眼查App显示，近日，腾讯科技（深圳）有限公司公开“基于人工智能的自动驾驶方法、装置、设备、介质及车辆”发明专利，可提高自动驾驶控制的实时性。
天眼查App显示，近日，腾讯科技（深圳）有限公司公开“基于人工智能的自动驾驶方法、装置、设备、介质及车辆”发明专利，可提高自动驾驶控制的实时性。
相信大部分网友在开心追剧、追番时，最怕的莫过于预知结局，突然被一则微博、消息甚至一条弹幕剧透的经历都在大部分人身上发生过。迫于无奈，部分网友在被剧透之后，都会选择弃剧弃番。那么面对让人头疼的剧透党，真的没有一点解决办法吗?今日，从企查查网站了解到，5月4日，腾讯科技（深圳）有限公司公开一种社交内容处理方法、装置、计算设备及存储介质”发明专利，公开号为 CN112749347A，申请日期为2020年6月。专利摘要显示，?
5月4日，腾讯科技（深圳）有限公司公开“一种社交内容处理方法、装置、计算设备及存储介质”发明专利，，公开号为CN112749347A，申请日期为2020年6月。
天眼查App显示，近日，腾讯科技（深圳）有限公司公开“一种社交内容处理方法、装置、计算设备及存储介质”发明专利，用于对社交平台上的社交内容进行剧透识别和屏蔽，公开号为CN112749347A，申请日期为2020年6月。
对于不少玩家来说，在游戏中最影响游戏体验的就是开挂”行为，例如透视”、锁头”、锁血”等等一系列影响游戏平衡的行为。今日，从企查查网站了解到，腾讯科技（深圳）有限公司日前公开了一项外挂识别模型训练方法、装置、电子设备及存储介质”专利，公开号CN112791414A，申请日期为2021年4月。根据摘要显示，该专利公开了一种外挂检测方法及装置，用于检测游戏客户端中是否有外挂。通过获取外部输入体移动时在游戏画面上产生的焦?
一直以来，剧透一直是大家反感的行为之一，这将大幅减少人们观看小说、电视剧、电影、漫画、游戏等作品之后的兴致。而为解决上述问题，近日腾讯公开了一项防剧透专利。
企查查APP显示，5月7日，腾讯科技（深圳）有限公司获“含谣言用户生成内容识别方法和装置”专利授权，公开号为CN107797998B，申请日期为2016年8月。
近日，腾讯科技（深圳）有限公司公开“共享文档的展示方法、装置、设备及计算机可读存储介质”专利，公开号为CN112861472A。
5月11日，腾讯科技（深圳）有限公司公开“基于人工智能的自动驾驶方法、装置、设备、介质及车辆”专利，公开号为CN112784885A。企查查专利摘要显示，方法包括：获取车辆的行驶环境的图像；调用数字信号处理器运行神经网络模型
近年来，游戏、动漫产业的高质量发展已经成为我国发展新型文化产业的重要方向。根据中国互联网络信息中心发布《 2020 游戏研发力量调查》的数据显示，中国手机网络游戏用户规模达到5. 36 亿。在《 2021 年中国动漫产业全景图谱》报告中也指出，我国动漫产业产值在去年已经突破 2000 亿元，市场发展潜力巨大。文化产业繁荣高速发展的背后，关于侵犯著作权纠纷案件也明显增多，阻碍文化产业的健康发展。在 6 月 1 日启动实施的《中华
5月20日，腾讯发布第一季度财报，财报显示，腾讯一季度营收1353.03亿元，同比增长25%。此外，第一季度净利润478亿元人民币，去年同期288.96亿元人民币，同比增长65%。与此同时，QQ和微信月活进一步拉开差距。财报显示，一季度微信及WeChat月活12.416亿，同比增长3.3%。作为对比，一季度QQ移动终端月活6.064亿，同比减少12.6%。财报还显示，增值服务业务收入724亿元，同比增长16%。游戏收入436亿元，同比增长17%，主要由于全球手机?
5月13日消息，近日，从企查查网站了解到，腾讯科技（深圳）有限公司公开了一项基于人工智能的自动驾驶方法、装置、设备、介质及车辆”专利，申请日为2021年1月11日，公开号为CN112784885A。专利摘要显示，该发明提供了一种基于人工智能的自动驾驶方法、装置、电子设备、计算机可读存储介质及车辆。方法包括，通过获取车辆的行驶环境的图像，调用数字信号处理器运行神经网络模型，对所述图像进行目标识别处理，得到所述神经网络模型
近日，腾讯科技（深圳）有限公司公开“一种消息展示的方法、消息处理的方法及装置”专利，公开号为CN110011907B。企查查专利摘要显示，本申请用于突出展示第一消息子集合，用户可以只重点查看突出展示的第一消息子集合
Galaxy M21已经在一年多前在印度发布了，根据一些认证网站的消息，这款手机的主要版本也即将首次亮相。谷歌Play支持的设备列表、印度标准局（BIS）..
折叠屏技术应用在手机上已有两年时间了，在这两年时间里，这项技术从萌芽走向了成熟。以2019年为例，三星和华为两大巨头先后发布了Galaxy Fold和M..
随着5G网络技术的飞速发展，我国5G通信领域已进入快车道”，再加上各种千元5G终端百花齐放”，使我国加入5G网络的人数呈直线上升趋势。为此，电信..
小米每年都会更新数字系列旗舰，每年的数字系列旗舰都会率先搭载高通骁龙8系列旗舰处理器。比如小米11，该机全球首发高通骁龙888旗舰处理器。按照..
众所周知，自特斯拉车主车展维权事件以来，有关特斯拉的相关新闻，都会第一时间引起关注。这不，最近特斯拉又闯祸了”，不过事件的主角换成了劳斯..
6月5日消息，锤子科技CEO罗永浩发文点赞喜茶。罗永浩表示，喜茶真是一家了不起的公司，今天突然发神经，试了一下他们家没多少人喝的拿铁，居然也比..
今年4月，我们第一次看到三星Galaxy S21 FE，它的设计与Galaxy S21相似。现在一组新的S21FE的渲染已经浮出水面，向我们展示了四种颜色的智能手机。..
近月以来，特斯拉在中国市场频频出事，刹车失灵等字眼屡次见诸网络，面临着沉重的舆论压力。值得注意的是，6月1日，在微博平台上，有网友发现特斯..
鸿蒙终于降临，对于这款备受关注的新系统，正在有越来越多的企业加入它的阵营中。对于鸿蒙系统，目前有三大银行已经宣布支持，其中包含了广发银行..
日产（Nissan）的旗舰电动 SUV-- Ariya 今年将不会在预定时间到达经销商处。受疫情冲击和半导体短缺影响，日产本周五向外媒 Roadshow 证实，Ariya..
开源软件管理解决方案供应商 Tidelift 一项新调查发现，大多数开源维护者的报酬不足，而且大多数工作都是紧张和无偿的。尽管面临着诸多挑战，但诸..
凤凰网科技讯 6月5日消息，华为在6月2日晚间发布全新Harmony OS操作系统，凤凰网科技在3日发布调查《你会因为鸿蒙系统买华为产品吗？》，截止到周..
本周，英国政府携手 IBM 宣布了一项为期五年、价值 2.1 亿英镑（2.975 亿美元）的人工智能与量子计算合作，以期推动从生命科学到制造业的各个领域..
按照以往惯例，苹果将会在今年9月份召开秋季新品发布会，其中将会带来最新一代手机产品iPhone 13系列。随着距发布会的时间越来越近，近期关于iPho..
戴尔公司正面临一项集体诉讼，指控其 Alienware Area 51-m R1 的宣传广告存在“故意误导和欺骗消费者”的行为。在宣传中这款笔记本提供前所未有的..
4月19日，2021上海国际车展媒体日首日，一位维权者身穿印有特斯拉商标及刹车失灵”字样的T恤，站上特斯拉展台的车顶高呼特斯拉刹车失灵”，引起现..
作为通用汽车（GM）旗下的自动驾驶汽车子公司，Cruise 也得到了软银愿景基金、微软、以及本田等投资者的大力支持。最新消息是，Cruise 已经获得了..
习惯了借助 Valve 提供的 Proton 兼容工具，以在 Linux 平台上运行 Windows 游戏的玩家们，将很快迎来一项重要的功能改进。英伟达刚刚宣布，该公司..
苹果的iPhone手机几乎每一年都会推出一款主打的新配色，而今年的iPhone13大概率也会增加一个新配色，现在海外的数码爆料者就曝光了今年iPhone13新..
武汉大学官方微信公号于6月4日正式宣布，武汉大学率先开设全国高校鸿蒙移动编程技术课程。..