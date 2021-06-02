2021年第一季度AMD高通等订单增加 台积电7nm工艺收入增长23%

站长之家（ChinaZ.com）6月2日 消息:当前世界正遭受全球半导体短缺的困扰，不过近来对各种终端设备的需求却出现了大幅增长。这导致各科技巨头加大零部件采购力度，代工厂收入创历史新高，台积电收入稳步增长，这主要得益于AMD、高通和联发科对其7nm 工艺的高需求。

根据TrendForce 的一份报告，全球前10大代工厂在今年第一季度的收入创下了历史新高。这是由半导体价格上涨所促成的，目前代工厂正面临半导体产能紧张。这前10大代工厂在2021年第一季度的营收为227.5亿美元，台积电领跑。

财报显示，台积电仅第一季度就录得129亿美元的收入。这是由于各大芯片厂商对其7nm、12nm 甚至16nm工艺节点的高需求而实现的。AMD、高通和联发科等芯片公司的要需求是创纪录高收入的主要原因。尽管芯片的价格上涨，他们的订单仍然保持没有减少，这使得台积电在2021年第一季度的7nm 工艺收入环比增长了23%。

由于芯片代工产能短缺预计将持续到今年第二季度，也导致芯片价格将继续上涨。也就是说，台积电、三星等代工厂的收入有望继续上升。与此同时，各国政府和芯片制造商正在寻求投资扩大全球芯片生产基地，以帮助缓解半导体短缺问题。