陈欧退出深圳街电科技有限公司董事长

站长之家(ChinaZ.com) 5月31日 消息:企查查APP显示，5月27日，深圳街电科技有限公司发生工商变更，陈欧退出董事长，原源等主要人员退出。
资料显示，深圳街电科技有限公司成立于2015年，法定代表人为刘超，注册资本约3143.33万元人民币，经营范围包含:电子产品、计算机辅助设备的批发及进出口业务;机械设备租赁;手机充电宝设备租赁;提供手机充电设施的技术研发等，由深圳竹芒科技股份有限公司全资持股。
站长之家(ChinaZ.com) 5月31日 消息:企查查APP显示，5月27日，深圳街电科技有限公司发生工商变更，陈欧退出董事长，原源等主要人员退出。
资料显示，深圳街电科技有限公司成立于2015年，法定代表人为刘超，注册资本约3143.33万元人民币，经营范围包含:电子产品、计算机辅助设备的批发及进出口业务;机械设备租赁;手机充电宝设备租赁;提供手机充电设施的技术研发等，由深圳竹芒科技股份有限公司全资持股。
据官方微信公众号“搜电合伙人”消息，搜电、街电两大品牌合并后母公司正式定名为“竹芒科技”，董事会由原搜电、街电的管理团队与投资机构共同组成。
在五一假期即将到来的最后一刻，小电科技在港交所披露了招股书，继怪兽充电成为共享充电宝美股第一股之后，开始争夺共享充电宝港股第一股。
据港交所文件，共享充电宝企业杭州小电科技向港交所提交上市申请书。招股书披露的数据显示，小电科技2018年、2019年及2020年收入分别为4.23亿元、16.36亿元、19.11亿元。公司经营净亏损分别为5417万元、净利润1.73亿元、净亏损1.36亿元，净亏损3608万元、净利润1.37亿元、净亏损1.04亿元。股东方面，IPO前，唐永波持股26.82%，腾讯关联公司林芝利新持股9.77%，小电投资持股为9%，红杉辰信持股为5.66%，蚂?
近日，多家媒体报道称，滴滴开始在“滴滴出行”APP灰度内测首个自营电商业务“今日爆款”。这也是继橙心优选之后，滴滴又一引发业内广泛关注的跨界新举动。如同不满足于单一职业的“斜杠青年”一样，越来越多企业不再满足于单一赛道，开始跨界追求多元可能，纷纷摇身成为身兼副业的“斜杠企业”。跨界缘何成为潮流？“斜杠企业”又打造“真香“现场？斜杠企业，“杠”出好成绩据了解，滴滴的自营电商业务偏向ToC零售主打下沉市场。
共享单车吃了重资产的亏。许多人第一次接触共享经济，是从共享单车开始的。多年厮杀后，行业先行者OFO成了先烈，哈啰单车（后改名为哈啰出行，增加了电动自行车与顺风车等业务）却后来居上，走到上市门口。有意思的是，共享经济里，充电宝（怪兽充电）盈利了，而哈啰出行依旧没有盈利。借着公布的招股书，小巴想聊聊哈啰出行的生意?
5月19日晚，共享充电第一股”怪兽充电发布了截至2021年3月31日的第一季度未经审计财务报告，这也是怪兽充电上市之后的首份财报。报告数据显示，怪兽充电第一季度营业收入8.469亿元人民币，同比增长162.5%。一季度经调整净利润2320万元人民币，保持盈利。本财季怪兽充电营收的增长主要由于以共享充电为核心的主营业务收入均呈增长态势。三大主营业务（共享充电、充电宝销售以及其他业务）分别贡献了8.168亿元人民币、2500万元人民币
随着科技和时代的发展，充电宝如今已成为了人们日常生产、生活中不可或缺的必需品。虽然现下生产充电宝的品牌不在少数，但目前市面上的充电宝大多还停留在工具层面，无论在功能还是外观方面基本大同小异，无法满足不同年龄层、不同性别、对个性化的追求。针对个性化诉求，百年荷兰品牌飞利浦于近期连续推出星卡、双面人生、金方、水墨4款，外观、尺寸、性能以及价格都截然不同的充电宝，意在深挖充电宝细分市场，为消费者带来个性?
【TechWeb】4月30日消息，杭州小电科技股份有限公司（下称“小电科技”）在港交所披露了招股说明书，有望成为港股共享充电第一股。根据招股书，成立于2016年的小电科技主营业务是运营共享充电分时租赁设备（俗称“共享充电宝”）。创立4年多来，小电科技成功构建了覆盖全国的共享充电宝便捷租借网络。主要财务数据方面，小电科技在2018年、2019年和2020年的总收入分别为人民币4.23亿元、16.36亿元和19.11亿元，2018年至2020年期间?
日前，联想推出了一个名为Lenovo Go的新子品牌，进入键鼠、充电器等配件市场。首批产品包括Lenovo Go无线多设备鼠标和联想Go USB-C笔记本移动电源。前者是联想第一款支持无线Qi充电的鼠标，定价59.99美元（约合人民币386元）。后者则是一款专为笔记本搭载的移动电源，提供20000mAh的容量，能够输出65W的功率，这意味着它可以为大多数笔记本充电。重量为390克，放进笔记本电脑包也不会增加太多负担。它可以同时为3个设备供电，手机?
今日，搜电充电宣布，继与街电完成合并后，两大共享充电宝品牌所属母公司正式定名为“竹芒科技”。街电和搜电充电将作为竹芒科技布局共享充电宝领域的两大子品牌，结合业务模式特点进行差异化发展，进一步深耕共享充电宝市场。
5月6日，搜电充电通过官方微信公众号发布声明，称两大品牌合并后母公司正式定名为“竹芒科技”，董事会由原搜电、街电的管理团队与投资机构共同组成。
你以怎样的方式记录时间，又以怎样的方式感知发展？不知不觉间，共享经济作为新兴的经济模式，完成了“从无到有，从有到少不了”的越迁，融入人们日常生活的方方面面。五年里，共享改变着人们的出行。从上锁的自行车，到扫码即骑的共享单车；从在马路边挥手等待，到坐在办公室查看网约车距离；从单一的酒店，到多元的民宿；从没电的窘境，到如今满街都是街电的便捷……共享经济在五年前浪潮初起，又历经火热与回归理性，切实与消费
今天上午小米公司发布消息，公布了两项充电记录，分别是200W有线充电以及120W的无线充电，其中无线充电是首次突破百瓦大关。
近日，华为技术有限公司公开“一种无线充电车位泊车推荐方法及系统”专利，该专利可推荐无线充电最佳车位。公开号CN112840388A，申请日期为2021年1月。
今日，国家能源局发布《关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见（征求意见稿）》，征求意见的时间为2021年5月20日至2021年6月20日。
在今年1月份，摩托罗拉展示了其隔空充电技术的演示视频。现在，摩托罗拉将再次推广一种更强大的无线充电方案。据外媒报道，5月12日，摩托罗拉与空中无线充电技术解决方案厂商GuRu Wireless进行合作，将打造采用全新方案的无线充电智能手机。据悉，GuRu的空中无线充电解决方案是通过使用一个由相互连接的(mmWave)模块组成的小型发射器构成的。而毫米波是一种通常在30GHz到300GHz范围内工作的射频，与目前超高速、短程5G网络传输无线
因为电池和三电系统的存在，电动车自燃也一直是一个绕不开的话题。为了打消消费者的用车充电顾虑，除了车企厂商积极推出高安全性、不易自燃的电池之外。电动车充电运营商，也给出了相应的解决方案。日前，特锐德全资子公司特来电发布充电安全保护计划”。同时，特来电还推出烧车险”服务：如在特来电充电烧车，享受该服务的用户的最终损失由特来电承担。充电安全保护计划”旨在电动汽车用户可享受车辆充电安全防护和预警服务。据了
我是一名现场管理人员，萌生考证是因为我在我们公司参加了几次安全培训，于是我决定备考注册安全工程师，经过同事朋友的推荐我选择了兴建教育，并于去年通过了注册安全工程师考试，今年拿到了安全执业证书，今年9月参加了一建考试。在学习考证过程中，有些心得跟大家分享一下。一、自学走弯路，跟对老师轻松学习先说一下，这里不是夸张，我自己买了教材，看了一段时间我估计相当一部分人和我一样，不是专业去考安全、建造师等证件?
【TechWeb】5月13日消息，据央行官网5月13日公示的消息，支付宝支付牌照的续展申请获得通过，有效期延长至2026年5月。2011年5月，支付宝获得央行发布的中国第一批《支付业务许可证》，有效期5年；2016年5月，支付宝支付牌照的第一次续展获得央行批准通过，有效期再延5年至2021年。这次是支付宝支付牌照的第二次成功续展。支付宝方面表示，感谢央行的信任和认可。支付宝将在央行的指导下，继续保持合规、稳健运营，为用户提供便捷安
苹果公司新的AirTag物品追踪器自上周五开始进入客户手中，虽然该公司试图描述它们可以用来寻找丢失的物品，但许多用户在得知AirTag的位置不能与其他家庭成员分享时，仍然感到惊讶和失望。从表面上看，通过苹果的家庭分享功能分享AirTag的位置应该是不费吹灰之力的，因为家庭分享组中的个人成员可以使用 "查找我的 "应用程序查看其他家庭成员苹果设备的位置，包括iPhone、iPad、Mac、AirPods和苹果手表。鉴于 "家庭共享 "的特权，许
微软终于修复了一个问题，该问题导致微软Edge在最近一次浏览器更新后不断坚持要求用户将必应设置为默认搜索引擎。这个问题在几周前Edge 91正式发布..
前总统唐纳德-特朗普的博客时代正式结束。周三，CNBC报道说，特朗普的博客在推出后不到一个月就关闭了。这个名为 "From the Desk of Donald J. Tr..
根据知名的三星手机消息泄漏源冰宇宙公布的消息，该公司即将推出的翻盖折叠机型Galaxy Z Flip 3将带来一些重大的设计变化，使其看起来更有未来感，..
微软今天宣布，它正在收购ReFirm实验室，以提高其在各设备上的固件分析和安全能力。ReFirm实验室将为微软带来固件安全和Centrifuge固件平台方面的..
6月2晚，华为正式发布了HarmonyOS 2操作系统，该系统可实现多设备之间融合为一个终端，形成万物互联。根据官方介绍，由于HarmonyOS 2属于万物互联..
在今日举行的HarmonyOS 2及华为全场景新品发布会上，除了备受瞩目的HarmonyOS以及精彩纷呈的诸多华为新品，华为也为Mate40系列等机型推出了全新的..
6月2日，华为智选海雀智能门铃Pro开售，门铃摄像头二合一，原价599元，首发价569元。华为智选与深圳市海雀科技有限公司联合推出了多款智能摄像头，..
鸿蒙”终于来了！6月2日晚间，华为正式公布了HarmonyOS 2操作系统，同时发布了多款预装该系统的产品，包括Watch 3系列智能手表、MatePad Pro系列平..
既然是史上规模最大的一次升级，荣耀怎能不再列。尽管发布会上公布的名单中没有荣耀机型，但HarmonyOS官微刚刚更新，大量荣耀经典机型在列。具体来..
据国外科技媒体报道：渣打银行表示，其技术部门SC Ventures将在英国和欧洲建立一个加密货币经纪和交易平台。它将与香港BC技术集团合作创建新的交易..
凤凰网科技讯（记者/张昊）6月2号，在华为发布会上发布了搭载HarmonyOS 2的华为MatePad Pro12.6英寸和10.8英寸两个版本，不仅硬件进行了升级、在软..
【北京时间2021年6月2日】今日，在华为发布会上，华为WATCH3系列首发亮相。时隔四年，华为重启WATCH系列，倾力打造年度智能手表旗舰，依托华为长续..
华为HarmonyOS及全场景发布会的最后，余承东给出了一个彩蛋：官方正式宣布了P50系列手机！余承东表示，华为P系列旗舰按惯例在每年春季更新，但由于..
在华为HarmonyOS 2发布会尾声环节，一批预装鸿蒙系统的新机公布。余承东提到，由于美国制裁的原因，这些新机不再支持5G网络，但价格相较5G版均作了..
作为市面上为数不多的半入耳主动降噪耳机中，华为FreeBuds 4无线耳机绝对占有一席之地，一经推出便受到了诸多业内人士与消费者的持续关注。华为Fr..
凤凰网科技讯（记者/张昊）6月2号，在华为发布会上发布了搭载HarmonyOS 2的华为MatePad Pro12.6英寸和10.8英寸两个版本，不仅硬件进行了升级、在软..
今天晚上，华为发布了多款搭载HarmonyOS2的新产品，包括HUAWEI Mate40系列新版本、Mate X2新版本、HUAWEI WATCH3系列、HUAWEI MatePad Pro等手机、..
5月2日消息，安兔兔公布了5月Android手机性能榜，黑鲨游戏手机4 Pro以83万分夺得旗舰手机第一；而小米11青春版则拿下了中端手机性能第一，跑分53万..
6月2日，华为发布多款搭载HarmonyOS 2的新产品，包括HUAWEI Mate 40系列新版本、Mate X2新版本、HUAWEI WATCH 3系列、HUAWEI MatePad Pro等手机、..
凤凰网科技讯，6月2日消息，今日华为在其发布会上发布P50系列手机，但暂未公布该系列手机上市日期。余承东提到，因为众所周知的原因，华为P50系列..