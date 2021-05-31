陈欧退出深圳街电科技有限公司董事长

你以怎样的方式记录时间，又以怎样的方式感知发展？不知不觉间，共享经济作为新兴的经济模式，完成了“从无到有，从有到少不了”的越迁，融入人们日常生活的方方面面。五年里，共享改变着人们的出行。从上锁的自行车，到扫码即骑的共享单车；从在马路边挥手等待，到坐在办公室查看网约车距离；从单一的酒店，到多元的民宿；从没电的窘境，到如今满街都是街电的便捷……共享经济在五年前浪潮初起，又历经火热与回归理性，切实与消费