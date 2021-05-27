华为公开虚拟现实交互专利，用户可灵活操控VR场景

企查查APP显示，近日，华为技术有限公司公开“虚拟现实场景中的交互方法、装置及系统”专利，公开号CN112835445A，申请日期为2019年11月。
企查查专利摘要显示，在该方法中，电子设备可以捕捉用户在该电子设备上的手部姿态，并通过头戴式显示设备在VR场景中将该手部姿态呈现给用户。可以使得用户在VR场景中实时地看到自己的手部姿态，并可以直接通过手势来操控电子设备来和VR场景进行交互。用户可以灵活地操控VR场景，提升用户体验。
企查查APP显示，近日，华为技术有限公司公开“虚拟现实场景中的交互方法、装置及系统”专利，公开号CN112835445A，申请日期为2019年11月。
企查查专利摘要显示，在该方法中，电子设备可以捕捉用户在该电子设备上的手部姿态，并通过头戴式显示设备在VR场景中将该手部姿态呈现给用户。可以使得用户在VR场景中实时地看到自己的手部姿态，并可以直接通过手势来操控电子设备来和VR场景进行交互。用户可以灵活地操控VR场景，提升用户体验。
企查查APP显示，5月11日，华为技术有限公司获得“智能眼镜及智能眼镜控制系统”专利授权，公告号CN213182196U，申请日期为2020年3月。
企查查APP显示，5月28日，华为技术有限公司公开“语音防伪方法、装置、终端设备及存储介质”专利，公开号为CN112863523A，申请日期为2019年11月。
华为技术有限公司于近日公开“用于自主驾驶的个人驾驶风格学习”专利信息，专利公开号为CN112805198A。
5月11日，华为技术有限公司获得“一种指纹回收方法以及存储系统”授权，公开号为CN110389706B。企查查专利摘要显示，在一种指纹回收方法中，系统控制器根据数据块的指纹在引用计数查询表中获取所述数据块的指纹的引用计数
天眼查App显示，近日，腾讯科技（深圳）有限公司公开“基于人工智能的自动驾驶方法、装置、设备、介质及车辆”发明专利，可提高自动驾驶控制的实时性。
5月21日消息，今日，从企查查网站了解到，华为技术有限公司公开了一项一种自动泊车交互方法及装置”专利，申请日为2019年11月20日，公开号为CN112824183A，公开日为5月21日。专利摘要显示，提供了一种自动泊车交互方法，属于自动泊车领域。据悉，该专利具体操作流程包括，接收泊车指令并响应于泊车指令在显示屏中呈现泊车交互界面，检测泊车交互界面上的触控操作使得车辆图标在泊车交互界面中移动。同时，获取车辆图标在泊车交互界
5月12日消息，今日，从企查查网站了解到，华为技术有限公司公开了一项智能眼镜及智能眼镜控制系统”专利，申请日为2020年3月31日，公开号为CN213182196U。专利摘要显示，该智能眼镜包括眼镜主体、拍摄组件、伸缩组件及旋转组件。若需要使用拍摄组件进行拍摄或追踪等工作时，通过伸缩组件驱动拍摄组件伸出收容，当不需要使用该拍摄组件或者进入不能够进行拍摄的场所时，可以通过伸缩组件驱动拍摄组件缩入收容腔内，因此，用户能够在
5月11日，华为技术有限公司公开“一种汽车开窗噪声控制系统、方法及相关车载设备”专利，公开号为CN112789197A。企查查专利摘要显示，实施本申请实施例，可以有效地降低汽车内开启车窗后的噪音。
华为此前曾多次重申公司策略不变：华为不造车，聚焦ICT技术，做智能汽车增量部件供应商，帮助车企造好车。今日，从企查查网站了解到，华为技术有限公司公开了一项一种车辆数字化自动遮光的方法及遮光系统”专利，申请日为2020年12月31日，公开号为CN112789185A，公开日为5月11日。专利摘要显示，该发明提供一种车辆数字化自动遮光的方法及遮光系统，涉及车辆自动遮光技术领域。据悉，该方法用于对目标车辆的透光组件进行遮光，其中
天眼查App显示，近日，华为技术有限公司公开“一种雾特征识别方法、装置及相关设备”专利，可应用于人工智能AI中智能驾驶领域，提升车辆在有雾天气下行驶的安全性。公开号CN112750170A，申请日期为2019年10月。
近日，华为技术有限公司获得“游戏手柄”外观专利授权，此手柄主要用于VR游戏或虚拟场景中的操作控制，实现虚拟互动。
近日，华为技术有限公司公开“预测运动轨迹的方法和系统”专利，公告号为CN112712729A，申请日期为2020年3月。企查查专利查询显示，本申请涉及智能驾驶领域，该方法应用于智能汽车，通过上述方法获得的第一目标的被应用的运动轨迹准确性更高
前段时间，极狐阿尔法S华为HI版正式亮相，其搭载了华为高阶自动驾驶ADS系统，其自动驾驶方案的完成度令人惊叹，成为最受大家期待的自动驾驶技术之一。据悉，华为自动驾驶ADS系统拥有载3颗96线车规级激光雷达，6个毫米波雷达，12个摄像头，13个超声波雷达，同时搭载算力可达352Tops的华为芯片，可以满足城市全场景自动驾驶，实现代客泊车+远程召唤”等功能。目前，搭载该技术的极狐阿尔法S也是具备城区自动驾驶能力的全球量产第一车
根据天眼查信息显示，5月11日，华为技术有限公司公开“一种车辆数字化自动遮光的方法及遮光系统”专利，申请日为2020年12月31日，公开号为CN112789185A。
企查查APP显示，近日，华为公开“电池健康状态的估算方法、电池管理装置及电池管理系统”专利，公开号为CN112740056A，企查查专利摘要显示，本申请公开一种电池健康状态的估算方法、电池管理装置及电池管理系统，所述方法可以实现电池包中的任意一个或多个单体电池的老化状态进行估算。应用在智能汽车、新能源汽车、网联汽车上，当电池包不可用时，采用本申请提供的方案对每个单体电池进行老化状态的估算，得到的估算结
5月21日，华为技术有限公司公开“一种自动泊车交互方法及装置”专利，公开号为CN112824183A。该专利能够提高用户在泊车场景下的交互体验、便捷性。
企查查APP显示，5月18日，华为技术有限公司公开“一种具有柔性屏幕的电子设备的显示方法及电子设备”专利，公开号为CN112817470A。企查查专利摘要显示，本申请实施例，有助于提升用户在玩游戏时的游戏体验。
5月7日，华为技术有限公司公开“车辆热管理系统、驱动装置和电动汽车”专利，公开号为CN112770924A。企查查专利摘要显示，本申请涉及电动汽车领域，通过单个驱动器实现了对马达和发热电阻的驱动，在降低热管理系统成本的同时，还可以节省热管理系统的空间。
近日，华为技术有限公司公开“一种无线充电车位泊车推荐方法及系统”专利，该专利可推荐无线充电最佳车位。公开号CN112840388A，申请日期为2021年1月。
今日，华为技术有限公司公开“自动泊车交互方法”，公开号CN112824183A，申请日期为2019年11月20日。
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