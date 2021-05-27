华为公开虚拟现实交互专利，用户可灵活操控VR场景

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华为公开虚拟现实交互专利，用户可灵活操控VR场景

2021-05-27 00:13 · 稿源：站长之家

企查查APP显示，近日，华为技术有限公司公开“虚拟现实场景中的交互方法、装置及系统”专利，公开号CN112835445A，申请日期为2019年11月。

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企查查专利摘要显示，在该方法中，电子设备可以捕捉用户在该电子设备上的手部姿态，并通过头戴式显示设备在VR场景中将该手部姿态呈现给用户。可以使得用户在VR场景中实时地看到自己的手部姿态，并可以直接通过手势来操控电子设备来和VR场景进行交互。用户可以灵活地操控VR场景，提升用户体验。

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