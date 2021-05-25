太极云联注册资本增幅500%，阿里巴巴中国为全资股东

3 月 22 日，国内网盘界迎来了一位强有力的“搅局者”——阿里云盘。众所周知，过去很多年，在百度网盘一家独大的局面下，国内用户在网盘使用上没有太多选择空间，哪怕限速、哪怕收费，也只能默默接受。但同时，人们都渴望能有新的产品来打破这一僵局。所以，当阿里也开始进入网盘这个市场的时候，大家对它寄于了不小的期待。目前，阿里云盘正式公测也有一个多月了，从用户口碑和网友们的测试结果看，表现还是相当不错的。首先是速