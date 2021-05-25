太极云联注册资本增幅500%，阿里巴巴中国为全资股东

站长之家（ChinaZ.com）5月25日 消息:企查查App显示，近日，北京太极云联科技有限公司发生工商变更，注册资本由50万人民币变更为300万人民币，增幅500%。
北京太极云联科技有限公司成立于2018年12月，经营范围包括基础软件服务、应用软件服务、软件开发、计算机系统服务等。企查查股东信息显示，该公司由阿里巴巴（中国）有限公司全资持股。
站长之家（ChinaZ.com）5月25日 消息:企查查App显示，近日，北京太极云联科技有限公司发生工商变更，注册资本由50万人民币变更为300万人民币，增幅500%。
北京太极云联科技有限公司成立于2018年12月，经营范围包括基础软件服务、应用软件服务、软件开发、计算机系统服务等。企查查股东信息显示，该公司由阿里巴巴（中国）有限公司全资持股。
2019年4月，阿里巴巴设计发布了一款字体“阿里巴巴普惠体”，宣布免费授权给全球用户和公众使用，为中小商家减负。而就在今日，阿里巴巴发布了“阿里巴巴普惠体2.0”，免费面向全社会开放下载和使用，并承诺永久免费商用。
纳指跌0.48%，报收13895.12点凤凰网科技讯 北京时间5月4日消息，今天美股涨跌不一，经济重启概念股领涨，科技股普跌。截至收盘，道指涨238.38点，涨幅为0.7%，报收34113.23点；标普500指数涨11.49点，涨幅为0.27%，报收4192.66点；纳指跌67.56点，跌幅为0.48%，报收13895.12点。美国主要科技巨头大多数下跌：美国主要科技巨头中国主要科技股大多数下跌：中国主要科技股中概股股价其中上涨的其他中概股包括：上涨的其他中概股下跌的
2019年4月27日，在阿里巴巴UCAN2019设计大会上，阿里对外发布了官方系统字体阿里巴巴普惠体”，并宣布该字体将免费授权给全球用户和公众使用。阿里巴巴普惠体免费向全社会开放下载和使用，让大家开淘宝店也好、做小生意也好，不用再为字体版权而苦恼了，这也贯彻了阿里让天下没有难做的生意”的理念。2年之后的今天，阿里巴巴普惠体2.0正式发布，免费面向全社会开放下载和使用，并承诺永久免费商用。在原有基础上，优化了部分字体?
在新冠肺炎疫情的影响下，全球医疗产业的数字化进程正在持续推进。随着人工智能、大数据等先进的数字技术与医疗科技相结合，“未来医疗”的图景已经开始揭开面纱。一场关于“健康+数字化”现在和未来的对话正基于此展开。日前，在北京召开的中国医院协会数字健康院士论坛上，中国工程院副院长、中国工程院院士、中国医学科学院北京协和医学院院校长王辰，中国工程院院士、北京大学深圳研究生院院长詹启敏等六位院士，及十余位三甲?
阿里巴巴副总裁范驰已于5月1日正式离职，此前已在阿里巴巴任职11年。
昨日晚间，阿里巴巴发布2021财年第四季度及全年财报。在随后召开的财报电话会上，阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇表达了持续投入饿了么的信心。
天晚间，阿里巴巴对外发布了截至2021年3月31日的2021财年第四季度及全年财报，数据显示，第四季度，阿里巴巴营收为1,873.95亿元（286.02亿美元），同比增长64%。归属于普通股股东的净亏损为54.79亿元（8.36亿美元），净亏损为76.54亿元（11.68亿美元），主要由于上述反垄断法罚款。剔除该影响及其他若干项目，非公认会计准则净利润为262.16亿元（40.01亿美元），同比增长18%。
外媒报道称，中国电子商务巨头阿里巴巴（Alibaba）最近召开了一次高管会议，期间讨论了苹果公司新推行的“App Tracking Transparency”隐私功能，并对此表示了一定的担忧。The Information 指出，阿里高管探讨了 iOS 14.5 中实施的应用追踪透明度功能，担心这项变化会切断用户数据流，进而威胁到该公司的广告业务。访问购买：百度网盘SVIP+网易严选10个月+百度文库年卡 到手仅199据知情人士透露，阿里高管们并未在本次会议结束后达
5月14日，在2021阿里巴巴设计周上，新宝骏KiWi EV特别版车型亮相引发关注，网友们纷纷表示：饿了么、菜鸟车要来了吗？据了解，这是上汽通用五菱新宝骏与知名设计师周宸宸联合打造的联名概念车型，该车的中文名字为奇遇。从官图来看，新车整体轮廓与现款在售KiWi EV详细，但增加了许多概念元素，包括夸张的前脸、科幻气息明显的轮毂等，整体看起来科幻气息十足。事实上，KiWi EV是新宝骏E300的改款更名车型，新车造型延续了新宝骏E3
由于去年新冠疫情，多国纷纷采取封锁措施，这也导致电商销售额激增。据媒体报道，来自联合国贸易与发展会议发布的最新报告显示，由于疫情封锁等原因，使电子商务的在线零售从2019年占零售总额的16%增加到19%。报告显示，由于疫情，给全球B2C电子商务公司带来了喜忧参半的结果，但2020年排名前13位的B2C电子商务公司的总GMV增长了20.5%，高于2019年的17.9%。按照GMV排名，前13家电子商务公司有11家分别来自中国和美国，其中阿里巴巴
昨日，工信部公布了90款侵害用户权益App，包括了天涯社区、大麦、途牛旅游、VIP陪练、脉脉等，上述APP存在问题主要涉及违规收集个人信息、强制用户使用定向推送功能等。
5月13日晚，阿里巴巴发布截至2021年3月31日止第四财季及2021财年未经审核业绩报告。财报显示，阿里巴巴第四财季收入为人民币1873.95亿元，同比增长64%。该季度经营亏损为人民币76.63亿元。阿里巴巴在财报中解释，亏损主要是由于国家市场监督管理总局就中国反垄断法处以罚款人民币182.28亿元。剔除该一次性影响，阿里巴巴的经营利润为105.65亿元，同比增长48%。张勇也在财报电话会上表示，阿里巴巴决定在新财年进行更为坚决的投入，
阿里巴巴旗下“天猫香港”上线试营业，平台所有商品均由本地商家本地发货，消费者在家中可随时追踪订单状态。
【TechWeb】5月13日消息，阿里巴巴今日发布了截至2021年3月31日的2021财年第四季度及全年财报，数据显示，第四季度，阿里巴巴营收为1,873.95亿元（286.02亿美元），同比增长64%。归属于普通股股东的净亏损为54.79亿元（8.36亿美元），净亏损为76.54亿元（11.68亿美元），主要由于上述反垄断法罚款。剔除该影响及其他若干项目，非公认会计准则净利润为262.16亿元（40.01亿美元），同比增长18%。2021财年，阿里巴巴营收为7,172.89亿?
阿里云是国内数一数二的vps云服务器主机商了，质量口碑都十分不错，阿里云国内版也是有日本机房的，一些朋友想买还不清楚大概多少钱，下面就来为大家分享一下。
这些天,个人云存储的圈子里都快炸了锅,几乎所有人都在讨论着一款3月底才公测的新网盘——阿里云盘。根据最新数据,阿里云盘公测后不久就成功达成了AppStore第二名、小米应用商店第一名的成就。一般来说,这种位置都是被手游、社交软件霸占的,一款网络云盘能有这么高的下载量,很多年不见了。之所以能有如此表现,主要是因为阿里云盘团队对外公开承诺,阿里云盘“现在不限速,未来也不会限速。”“无论是不是会员vip,都不会限速。”要知道
用过网盘的人都知道,目前的网盘市场就是“一家独大”的局面,大多数时候我们能选的就只有百度网。从优点来说,百度网盘有海量的分享资源,在里面找资源并一键存到自己网盘上很方便。但因为“限速”让人觉得有些遗憾，所以当“永不限速”的阿里云盘出现在大家视线中时,许多人纷纷转而开始使用阿里云盘。根据阿里云盘官方的对外表示“阿里云盘产品的核心理念是快速,让每个人都享有触手可及的快。”随意,阿里云盘不管现在还是将来,都承诺
3 月 22 日，国内网盘界迎来了一位强有力的“搅局者”——阿里云盘。众所周知，过去很多年，在百度网盘一家独大的局面下，国内用户在网盘使用上没有太多选择空间，哪怕限速、哪怕收费，也只能默默接受。但同时，人们都渴望能有新的产品来打破这一僵局。所以，当阿里也开始进入网盘这个市场的时候，大家对它寄于了不小的期待。目前，阿里云盘正式公测也有一个多月了，从用户口碑和网友们的测试结果看，表现还是相当不错的。首先是速
一直以来，国内的网盘市场上，“卖速度”收费都是最主要的盈利模式。过去，市面上虽然也曾短暂出现过一些免费不限速的网盘产品，但它们大多都是测试期为了吸引用户时短暂采取了不限速的营销模式。在过了测试期后，有的产品下线了免费模式，直接转向付费收费，有的则通过植入广告等变相形式“卖起了速度”。今年 3 月，阿里终于进入网盘市场，而它一出手，就是“王炸”。根据阿里云盘团队的对外发布的消息，阿里云盘“无论免费收费?
5 月 13 日，由投中信息举办的第 15 届中国投资年度峰会于上海顺利举行。会上，凯联资本荣获“ 2020 年度最佳私募股权投资机构TOP100”、“ 2020 年度中国最佳中资私募股权投资机构TOP50”、“ 2020 年度中国互联网产业最佳退出案例TOP5”多个奖项！投中信息连续 15 年作为独立的第三方机构发布中国创业投资机构暨私募股权投资系列榜单——“投中榜”。依托CVSource投中数据，通过投中研究院对数据进行标准化处理，按照总体积分排?
孩子+上平板电脑有很大的可能是等于昂贵的维修费用，这意味着一个厚实的保护套是必要的。虽然苹果iPad的受欢迎程度意味着它并不缺乏这种选择，无论..
【TechWeb】5月27日消息，据国家市场监督管理总局发布的消息，3月3日，市场监管总局已依法对橙心优选、多多买菜、美团优选、十荟团等社区团购平台..
【TechWeb】5月27日消息，为应对飞速增长的跨境出口订单，为中国外贸商家提供更低成本、更高效率的跨境物流解决方案，阿里巴巴旗下跨境零售电商平..
凤凰网科技讯（作者/贾楠）5月27日消息，OPPO在阿那亚黄金海岸社区举行Reno6系列新品发布会，发布全新Reno6系列产品，升级背板工艺，新增定制美妆..
工信部今天发布消息，据 12321 网络不良与垃圾信息举报受理中心统计，全国垃圾信息用户投诉量降至近三年来的最低水平。其中，呼叫中心95/ 96 号段..
今日早些时候，市场监管总局对北京十荟科技有限公司不正当价格行为案作出行政处罚，罚款合计150万元，责令当事人“十荟团”平台江苏区域停业整顿3..
精品会员电商平台云集（NASDAQ：YJ），发布了截至2021年第一季度未经审计的财务业绩。财报显示，云集当期总收入为6.754亿元，调整后净利润为1710万..
今晚的发布会上，OPPO公司发布了三款Reno6系列手机、一款Enco Free2无线降噪耳机，其中Reno6三款机型配置、屏幕不同，中杯、大杯、超大杯售价是27..
5月27日晚间消息，今日有爆料称，疑似网易互娱HR徐某在朋友圈发布招人信息时用词下流猥琐。图片显示，徐某晒出团队合照，其中女孩子不少。他轻佻地..
今天，北京市十五届人大常委会第三十一次会议表决通过《北京市反食品浪费规定》。规定要求，餐饮商家不得设置最低消费额，诱导、误导或者迫使消费..
今日下午，有媒体报道已经停摆两年的北京现代第一工厂，将被理想汽车接手。对此理想汽车回应称：尚未收到这方面的信息，不予评论。..
电子烟到底有没有危害？危害有多大？官方首次明确了。5月26日，国家卫生健康委在北京发布《中国吸烟危害健康报告2020》。报告指出，有充分证据表明..
近段时间，国内新能源汽车行业最大的变化，就是各大科技互联网公司，开始相继进入整车制造行业。百度、小米、360都通过合资、控股或者直接立项的方..
5月27日消息，OPPO Reno6系列正式发布。售价方面，OPPO Reno6 8GB+128GB版售价2799元，12GB+256GB版售价3199元。OPPO Reno6 Pro 8GB+128GB版售价3..
3099元起的国行PS5已于5月15日发售，虽然比当年PS4首发贵了，但相较于水货渠道的黄牛版良心许多，目前也是一机难求。不过，网友发现，索尼悄悄在秘..
正在进行的Reno6系列新品发布会上，OPPO还发布了Enco Free2无线降噪耳机，降噪深度高达42dB，比苹果的AirPods Pro耳机还要高，是目前真无线降噪耳..
努比亚推出了最新的游戏智能手机，名为Red Magic 6R。这并不是一个巨大的升级比红魔6和红魔6专业，但有一个更苗条的机构和更普遍的吸引力设计，下..
前乐视网CEO贾跃亭自欠下巨额债款之后，就远遁美国开启了造车之路，而下周回国也成了众人对其的调侃笑料。不过，贾跃亭本人却并未坐以待毙，而是在..
5月27日消息，OPPO在线下举行新品发布会，正式推出OPPO Reno6系列5G手机。这次OPPO Reno6系列包括OPPO Reno6、OPPO Reno6 Pro和OPPO Reno6 Pro+三..
今晚OPPO公司正在发布新一代Reno6系列手机，共有Reno6、Reno6 Pro及Reno6 Pro+三款手机，主打晶钻工艺3.0、美颜自拍，硬件配置则是大不同，使用了..