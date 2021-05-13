盖茨称自己的婚姻没有爱情 沉迷女色或是离婚主因

分享文章
撤稿纠错
首页 > 业界 > 主题 > 盖茨最新资讯 > 正文

盖茨称自己的婚姻没有爱情 沉迷女色或是离婚主因

2021-05-13 14:15 · 稿源：站长之家

在经历了27年的婚姻生活之后，比尔·盖茨在社交媒体上发布了和妻子梅琳达的联名公开信，二人正式宣布将离婚。

近日，传记作者爆料盖茨年轻时很喜欢参加狂野派对，是裸体夜店的常客，说在比尔盖茨好色业内是公开的秘密。

QQ截图20210513135415.png

该作者透露，早在上世纪90年代，由微软前首CEO史蒂夫·鲍尔默出面说服梅琳达签署了婚前协议。

盖茨曾表示他们这段婚姻是没有爱的，婚姻已经结束了一段时间，他们分开生活。

那么在比尔盖茨和梅琳达的离婚案中，你更支持谁? 

QQ截图20210513135729.png

这篇文章对你有价值吗？

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 盖茨离婚，最猛的自由是离婚自由

    昨天青年节一大早，手机里就“叮叮叮”地不断给我弹送新闻，我以为是祝我青年节快乐，但没想到是盖茨夫妇离婚的消息。啊，是啊，我已经已婚男人了，不青年了，明显给我推离婚更智能。

    比尔盖茨 比尔盖茨离婚 梅琳达·盖茨

  • 盖茨夫妇离婚！梅琳达盖茨有望成世界第二女富豪

    今年五一假期，盖茨夫妇离婚成为了业界关注的焦点。当事人比尔盖茨在微博中称，经过慎重的考虑和维护关系的努力，我们做出了结束婚姻的决定。在过去27年里，我们养育了三个出色的孩子，并且建立了一个在世界各地开展工作的基金会，致力于帮助所有人过上健康而富有成效的生活。我们将秉承这一信念，继续我们在基金会的工作。但我们不再认为在人生的下一阶段，我们能够作为夫妻携手成长。在开启这段新生活时，我们希望我们的家庭能够

    比尔盖茨 基金 微博

  • 盖茨夫妇离婚财产分割大幕开启 盖茨夫妇各聘请一名贝索斯离婚案律师

    据CNBC消息，盖茨夫妇已雇佣顶级律师团队处理财产分割问题，双方律师曾参与现任世界首富贝索斯离婚案。

    比尔盖茨 贝索斯 微软

  • 美媒爆料盖茨夫妇离婚细节：几个月前就决定分手 盖茨被家人孤立

    据称，盖茨与妻子梅琳达的离婚并不是一次友好的分手，梅琳达和多数家庭成员都对盖茨做过的各种事情感到愤怒。北京时间5月4日凌晨，微软联合创始人比尔盖茨发布消息，宣布与妻子梅琳达盖茨离婚，结束27年的婚姻关系。尽管二人对外公开的离婚理由是，在生活中的下一个阶段里，无法一起成长”，但显然外界很难满足这样的说法。近几天，有关盖茨夫妇离婚细节被接连扒出。据美国TMZ网站6日爆料，表面的风平浪静背后，其实是盖茨与梅琳达

    比尔盖茨 基金 亚马逊

  • 盖茨夫妇首场离婚听证会

    据文件显示，比尔·盖茨和妻子梅琳达·盖茨的第一场离婚听证会将在5月14日举行。5月4日凌晨，盖茨夫妇宣布离婚的消息震惊全网。

    盖茨 梅琳达 微软

  • 比尔·盖茨与妻子宣布离婚 原因曝光：无法挽回

    没想到一大早就是科技八卦头条。微软创始人比尔盖茨在社交平台发布声明，宣布已经决定离婚。盖茨表示，结婚27年以来，二人抚养了3个优秀的孩子，同时创办了基金会（2000年）。尽管未来将秉持相同的理念共同经营基金会，但却无法在生活中朝夕相处了。资料显示，比尔和梅琳达在1987年纽约贸易展上相识，当时梅琳达加入微软不久。1994年，两人在夏威夷的一座高尔夫球场举办婚礼。比尔盖茨的妻子梅琳达盖茨曾在微软担任产品营销经理，1

    基金 微软 比尔盖茨

  • 比尔盖茨与梅琳达宣布离婚 网友评论：这离婚的原因很励志

    凤凰网科技讯 5月4日消息，当地时间3日，比尔盖茨和梅琳达通过联合声明宣布结束双方27年的婚姻，声明中称，两人认为继续保持婚姻关系已经无法让彼此继续提升，引起网络热议，有网友评论道，“这离婚的原因很励志”“还要提升？”。TMZ获得的法庭文件显示，Melinda提出的离婚，理由是“婚姻无法挽回地破裂”。文件明确显示，这对世界上最富有的夫妻之一没有婚前协议。

    比尔盖茨

  • 比尔盖茨用中文宣布与妻子离婚 给出原因：无法携手成长

    今晨，科技圈传来重磅新闻，比尔盖茨夫妇宣布决定离婚。在海外社交平台公布后，比尔盖茨在新浪微博也刊登了正式的中文声明。对于离婚的原因，盖茨写道我们不再认为在人生的下一阶段，我们能够作为夫妻携手成长。”。对于二人的分手，创新工场董事长李开复发文表示，盖茨夫妻是其见过的名企业家中夫妻感情最好的，很难相信他们离婚的新闻。此前，有媒体将盖茨的海外声明翻译为两人认为继续保持婚姻关系已经无法让彼此继续提升”，由

    比尔盖茨 基金 新浪

  • 盖茨夫妇离婚：没想到由梅琳达提起申请

    盖茨夫妇离婚的消息今天一早就引爆了各大头条，而对于离婚原因、财产分割等细节，无论盖茨还是梅琳达都三缄其口。根据美国媒体最新曝光的离婚文件，离婚申请原来是妻子梅琳达起草的，而理由是婚姻破裂，无法挽回(irretrievably broken)。值得一提的是，在离婚申请中，梅琳达没有要求任何配偶支持。同时，这份文件表明，比尔盖茨、梅琳达之间没有签署婚前协议书(PRENUP)，因为根据离婚申请，与离婚有关的唯一书面协议，就是分居协议

    比尔盖茨

  • 比尔盖茨决定离婚后被扒：每年都和前女友度假

    在忠诚度这点上，爱情和婚姻大多时候都是自私的。尽管比尔盖茨和梅琳达究竟因何离婚，二人并未给出明确理由，但媒体已经开始搜刮其中的蛛丝马迹。据报道，自1994年和梅琳达结婚以来，比尔盖茨居然每年都会和前女友温布拉德在北卡罗莱纳州的海边别墅度假。视频不过，这件事应该不是二人婚姻破裂的导火索，因为早在1997年接受采访时，比尔盖茨就澄清解释，这件事结婚时就和梅琳达达成协议，甚至盖茨求婚这件事，还事先征询过温布拉德

    比尔盖茨 达达 电影

  • 同传王喆否认涉及盖茨离婚：此地无瓜，勿cue

    对于比尔·盖茨离婚新闻刷屏，同一天一则比尔盖茨疑似新欢为85后华裔女译员的消息引起网络热议。今天凌晨，王喆在其个人微博回复评论称「是单身女青年就都要想办法给安排出去么。此地无瓜，早点休息」。

    盖茨离婚 比尔盖茨 同传王喆

  • 真快 盖茨夫妇的首场离婚听证会周五举行

    凤凰网科技讯 北京时间5月12日消息，法庭文件显示，比尔·盖茨(Bill Gates)与其妻子梅琳达·盖茨(Melinda Gates)的首场离婚听证会定于5月14日(周五)举行。双方在5月3日宣布结束27年的婚姻，距离首场离婚听证会不到两周时间，这很可能证明这场离婚已经酝酿已久。《华尔街日报》此前报道称，梅琳达在2019年就开始考虑离婚，并与律师展开磋商。(作者/箫雨)更多一手新闻，欢迎下载凤凰新闻客户端订阅凤凰网科技。想看深度报道，请微信?

    lg 微信

  • 比尔和梅琳达·盖茨结婚27年后宣布离婚

    据国外科技媒体报道：比尔和梅琳达·盖茨在结婚27年后宣布离婚；我们不再相信我们能像夫妻一样共同成长"经过对我们的关系的深思熟虑和努力，我们决定结束我们的婚姻；这对夫妇在推特上说。他们有三个孩子，共同管理账单；梅琳达·盖茨基金会。

    基金

  • 比尔·盖茨夫妇离婚 女儿发声：还在学习如何承受

    今晨，科技圈传来重磅新闻，微软创始人比尔盖茨和妻子梅琳达盖茨双双在社交平台发布声明表示，二人决定离婚。声明中提到盖茨夫妇曾尝试挽救婚姻但未果，最终选择分手。除了舆论议论纷纷、一片哗然外，盖茨夫妇的大女儿Jennifer Gates（詹妮弗盖茨）也在社交平台发声。她表示，恐怕很多人已经听闻了我父母选择分开的消息，事实上，全家人已经历了一段充满挑战的时光。我现在还在学习如何以最好的方式，以支持个人过程和情感，还有自

    微软 比尔盖茨 隐私

  • 比尔盖茨离婚 千亿美元财产怎么分成为关注焦点

    北京时间5月4日凌晨，微软公司联合创始人比尔盖茨和夫人梅琳达宣布离婚，正式结束他们27年的婚姻。在申明中，比尔盖茨称两人离婚的原因是两人认为继续保持婚姻关系已经无法让彼此继续提升。

    比尔盖茨 微软 比尔盖茨离婚

  • 李开复评论比尔盖茨宣布离婚：很难相信今天的新闻

    凤凰网科技讯 5月4日消息，今日有媒体报道称比尔·盖茨与梅琳达通过联合声明宣布离婚，前微软全球副总裁李开复发文表示，盖茨夫妻是其见过的名企业家中夫妻感情最好的，很难相信他们离婚的新闻。李开复微博截图比尔盖茨推文截图译文：经过慎重思考，我们决定终止婚姻关系。在过去的27年里，我们共同养育了3名了不起的孩子，并创立了一个在世界范围运作的使人们能过上健康生活的基金会。我们仍将秉持信念并继续在基金会共事，但我们

    李开复 基金 微软

  • 离婚两年前就已开始酝酿 盖茨与“淫魔富豪”的关系激怒妻子

    凤凰网科技讯 北京时间5月10日消息，据《华尔街日报》报道，在上周宣布与比尔·盖茨(Bill Gates)离婚前，梅琳达·弗兰奇·盖茨(Melinda French Gates)已经在一年多以前开始与离婚律师合作，一定程度上是因为担心他的丈夫与已经定罪的性侵犯者杰弗里·爱泼斯坦(Jeffrey Epstein)之间的来往。《华尔街日报》援引文件和知情人士的话称，56岁的梅琳达早在2019年10月就接洽了多家公司的律师，她表示“婚姻已不可挽回地破裂”。她对于盖?

    lg 微信 指数

  • 比尔·盖茨与妻子宣布离婚：8400亿财产怎么分？

    美国当地时间5月3日，微软公司创始人比尔盖茨宣布，将结束与妻子梅琳达盖茨长达27年的婚姻关系。没有任何征兆，这对行业模范夫妻突然劳燕分飞，令人唏嘘。比尔盖茨表示，会与梅琳达盖茨继续在比尔及梅琳达盖茨基金会共同工作，并请求外界对其家庭隐私和空间予以保护。目前，盖茨夫妇育有3个孩子，包括两个女儿25岁的詹妮弗、18岁的菲比，以及一个儿子21岁的罗里。感慨之余，相信很多人都非常关心一个很俗套的问题：二人如何分割财?

    比尔盖茨 微软 基金

  • 比尔·盖茨发文希望保护隐私 微博官宣离婚恳请获得个人空间

    比尔·盖茨也在微博发文称，在过去27年里，我们养育了三个出色的孩子，并且建立了一个在世界各地开展工作的基金会，致力于帮助所有人过上健康而富有成效的生活。比尔盖茨还表示我们不再认为在人生的下一阶段，我们能够作为夫妻携手成长。在开启这段新生活时，我们希望我们的家庭能够获得空间和隐私。

    比尔盖茨 微软 比尔盖茨离婚

  • 比尔盖茨夫妇宣布离婚 结束27年婚姻

    5月4日消息，据国外媒体报道，当地时间4日凌晨，微软联合创始人比尔·盖茨在推特宣布与妻子梅琳达·盖茨离婚，结束了27年的婚姻。比尔·盖茨发推文宣布，与妻子梅琳达长达27年的婚姻关系正式结束。声明中说，经过深思熟虑和大量的工作，决定结束我们的婚姻。双方已经无法像夫妻一样共同成长，但会继续一起管理基金会。盖茨夫妇共同积累了1240亿美元财富，是世界上最富有的五对夫妇之一。梅琳达曾在微软任职，于1994年与

    基金 微软 巴菲特
  • 热门标签
显卡天梯图 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 锚文字 Alt标签 一加 网站优化 网站 CPM CPC DA 死链 KPI

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM