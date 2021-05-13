盖茨称自己的婚姻没有爱情 沉迷女色或是离婚主因

在经历了27年的婚姻生活之后，比尔·盖茨在社交媒体上发布了和妻子梅琳达的联名公开信，二人正式宣布将离婚。

近日，传记作者爆料盖茨年轻时很喜欢参加狂野派对，是裸体夜店的常客，说在比尔盖茨好色业内是公开的秘密。

该作者透露，早在上世纪90年代，由微软前首CEO史蒂夫·鲍尔默出面说服梅琳达签署了婚前协议。

盖茨曾表示他们这段婚姻是没有爱的，婚姻已经结束了一段时间，他们分开生活。

那么在比尔盖茨和梅琳达的离婚案中，你更支持谁?