同传王喆否认涉及盖茨离婚：此地无瓜，勿cue

站长之家（ChinaZ.com）5月5日消息:日前微软公司联合创始人之一比尔·盖茨在个人推特上发布了和妻子梅琳达·盖茨的联名公开信，正式宣布将离婚，结束两人27年的婚姻生活。

比尔·盖茨在推特上发布的图片形式文字声明中，两人写道，「经过深思熟虑，并在关系上投放大量努力后，我们决定为婚姻划上句号。」比尔·盖茨也在微博发文称，在过去27年里，我们养育了三个出色的孩子，并且建立了一个在世界各地开展工作的基金会，致力于帮助所有人过上健康而富有成效的生活。

比尔·盖茨表示，「我们不再认为在人生的下一阶段，我们能够作为夫妻携手成长。在开启这段新生活时，我们希望我们的家庭能够获得空间和隐私。」

对于比尔·盖茨离婚新闻刷屏，同一天一则比尔盖茨疑似新欢为85后华裔女译员的消息引起网络热议。今天凌晨，王喆在其个人微博回复评论称「是单身女青年就都要想办法给安排出去么。此地无瓜，早点休息」。

今天，王喆在微博再转发文章并表示，「本来觉得空穴来风会不攻自破，没想到越传越疯。好好的五一假期，能读多少本书呢，何必把时间浪费在毫无依据的谣言上。感谢大家在过去24小时里通过私信留言给予我的关心，帮我辟谣的朋友们，希望别因为此事破坏了假期好心情。最后，感谢李东雷老师的文章。无瓜，勿cue。」